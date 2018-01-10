المفوضية تكشف عن تسجيل 21 تحالفاً إنتخابياً

المحكمة الإتحادية: المكوّن الآيزيدي يستحق مقاعد تناسب نفوسه

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

كشفت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات عن تسجيل 19 تحالفاً انتخابياً حتى الآن ، مؤكدة الاستمرار في عملية تسجيل التحالفات حتى نهاية الموعد المحدد اليوم الخميس، فيما قال الناطق باسمها كريم التميمي ان عدد الطلبات المقدمة للتسجيل بلغت 21 تحالفا. وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران في بيان امس ان (عدد التحالفات الانتخابية التي قدمت طلبا للتسجيل في المفوضية لغاية نهاية الدوام الرسمي لأول أمس الاثنين، بلغ 19تحالفاً انتخابياً والعمل مستمر باستقبال تسجيل التحالفات في دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية)، مضيفًا ان (المفوضية مستمرة على قدم وساق في جدولها الزمني المعد لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 12/5/2018 وهي في طور استكمال جميع التعاقدات التي تتعلق بورقة الاقتراع وكابينة الاقتراع وعدة الاقتراع وطباعة سجل الناخبين النهائي بعد ان تم عرضه للطعون في وقت سابق). واوضح البدران ان (عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات بلغ اكثر من 24 مليون ناخب في عموم العراق، منهم من حدث سجلاته بايومتريًا حيث بلغ عددهم اكثر من أحد عشر مليون ناخب أي بنسبة تفوق 46 بالمئة من الناخبين المؤهلين) ، لافتًا الى ان (المفوضية مستمرة في توزيع بطاقات الناخب الالكترونية بين المواطنين في مراكز التسجيل في معظم المحافظات). وكان مجلس المفوضين قد قرر تمديد تسجيل التحالفات لغاية اليوم الخميس . في غضون ذلك، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بأن يكون عدد مقاعد المكون الايزيدي في مجلس النواب متناسباً مع عدد نفوسه. وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقته(الزمان) الاربعاء إن المحكمة (اصدرت حكماً بالرقم 11/ 2010 بمناسبة دعوى أقيمت تخص مقاعد المكون الايزيدي في مجلس النواب) ، موضحاً أن الحكم تضمن أن (المكون الايزيدي يستحق عددا من المقاعد النيابية يتناسب مع عدد نفوسه في انتخابات مجلس النواب، وفق الاحصاءات الرسمية المعتمدة استناداً إلى احكام المادة 49/ أولاً من الدستور، التي تقضي بأن مجلس النواب يتكون من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة الف نسمة). الى ذلك، اكد نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي دعمه لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفي اجواء مناسبة. ونقل بيان لمكتبه تلقته(الزمان) امس عنه تأكيده خلال استقباله في مكتبه الرسمي السفير التركيا لدى بغداد فاتح يلدز ( دعمه لجميع الجهود الرامية لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وفي اجواء مناسبة تمنح الجميع فرصاً متكافئة للمشاركة فيها)، مشيراً الى ان (هذه هي رؤية السيد رئيس مجلس الوزراء التي عبّر عنها مؤخراً). واستعرض اللقاء بشكل مفصل اوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين واهمية دعم تركيا لسلامة ووحدة العراق . وشدد علاوي في معرض حديثه على ان (حل الخلافات والقضايا الداخلية العراقية، وفي مقدمتها العلاقات بين بغداد واربيل بالاضافة الى قضية كركوك، لن ينجح الا عن طريق الحلول الوطنية الخالصة البعيدة عن اي تدخل خارجي). وكان علاوي قد استقبل الثلاثاء ممثل الأمين العام المتحدة في العراق يان كوبيش وبحث معه سبل توفير البيئة الملائمة للانتخابات المقبلة. وأكد علاوي خلال اللقاء(ضرورة وجود خطط واضحة لإدارة العملية الانتخابية وفق اشراف قضائي مباشر), لافتا الى (أهمية توفير الأجواء الملائمة لتأمين فرص متكافئة لجميع المواطنين لأجل ضمان المشاركة فيها وفي مقدمتهم النازحون وأبناء المناطق المحررة). وأعرب علاوي بحسب بيان تلقته (الزمان) عن أمله في أن (يسارع مجلس النواب لإقرار قانون انتخابات عادل ومنصف يحفظ أصوات الناخبين ويحول دون استغلالها لصالح الكتل الكبيرة).