خبير يرى العراق الأكثر خبرة في الشرق الأوسط وإمكانية تصدير السلاح والصناعة لـ (الزمان) : إنشاء معامل للإنتاج الحربي والشهر المقبل فتح عطاءات التعاقد مع شركات عالمية

بغداد – محمد الصالحي

كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن خطة لإعادة تأهيل وانشاء مصانع جديدة للإنتاج الحربي تضمن تصنيع الاعتدة والسلاح الخفيف، مؤكدة انها تنتظر فتح العطاءات الخاصة منتصف الشهر المقبل للتعاقد مع شركات عالمية لإعادة تأهيل وفتح خطوط انتاجية جديدة لمعامل الاعتدة ، فيما اكد خبير عسكري ان العراق يمتلك خبرات في التصنيع العسكري تفوق جميع البلدان المجاورة ما يؤهله لتصدير السلاح الفائض في حال اعادة تأهيل مصانعه، لافتاً الى ان (تسريع وتيرة تطوير التصنيع الحربي الوطني يسهم في توفير مبالغ طائلة في الموازنة المالية) . وقال مدير العلاقات والاعلام في مديرية الانتاج الحربي التابعة للوزارة ميثم نجم عبد لـ ( الزمان) امس ان ( الوزارة تسعى لتنفيذ خطة استراتيجية طموح في مجال الصنيع الحربي على ثلاث مراحل) واضاف ان ( المرحلة الاولى تشمل نصب خطوط انتاجية للأعتدة الخفيفة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي لنحو 70 بالمئة لقوات الجيش فيما تتمثل المرحلة الثانية بتصنيع السلاح المتوسط والخفيف مثل البنادق والمسدسات )، وتابع ان ( المرحلة الثالثة وهي طويلة الامد بحاجة الى خبرات اجنبية لتطبيقها وتتمثل في صناعة طائرات مسيرة ودبابات ومدفعية ثقيلة). واكد عبد ان ( الوزارة تنتظر فتح العطاءات الخاصة منتصف الشهر المقبل للتعاقد مع شركات عالمية في مجال التصنيع الحربي لإعادة تأهيل وفتح خطوط انتاجية جديدة لمعامل الاعتدة ). واضاف ان ( نجاح المرحلة الاولى من تصنيع الأعتدة سيسهم في تامين مليارات الدولارات سنويا الى الحكومة عبر ايقاف الهدر الحاصل في الموازنة بشراء السلاح من الشركات العالمية) مبينا انه (في حال اعتماد البلاد على الانتاج الحربي المحلي ستنتهي مرحلة تسلط الدول والضغوطات الاقليمية على العراق بشكل تام) مشيراً الى ان (مديرية الانتاج الحربي تمكنت من صناعة صاروخ اليقين 1 و2 و3 بجهود ذاتية فضلا عن انتاج صواريخ الكاتيوشا والمدفعية وجميع قنابر الهاون بمخلف الاحجام والاعتدة الخفيفة وقنابل جوية خفيفة ). وتابع ان (الجهود الفردية والبطولية لمنتسبي المديرية اسهمت في اعادة تأهيل عشرات الألاف من الاسلحة المتروكة وادخالها في خدمة القوات المسلحة خلال الحرب مع تنظيم داعش الارهابي ) داعيا الحكومة الى (زيادة مخصصات منتسبي المديرية كونهم لا يتمتعون باي مخصصات خطورة او انتاجية كما هو حال موظفين وزارات اخرى ). بدوره، دعا وزير الصناعة وكالة محمد شياع السوداني 36 شركة لتصنيع الاسلحة والاعتدة لنصب خطوط انتاجية بالعراق، موضحا ان الفوائد التي ستجنى من وراء الاستثمار في هذا القطاع سيوفر مبلغا قدره 900 مليون دولار سنويا. وقال السوداني خلال المؤتمر الموسع للتصنيع الحربي الذي اقامته الوزارة في فندق الرشيد انه (تم الاتفاق على دعوة هذه الشركات العالمية لتصنيع الاسلحة والاعتدة لجلب خطوط انتاج خاصة بها وتنصيبها في العراق)، موضحا ان (العراق سيوفر جميع المستلزمات المطلوبة لانشاء هذه المصانع مع قانون يسمح للشركات الحكومية بإبرام اتفاقات مع شركات عالمية). واكد (توجيه الدعوات إلى هذه الشركات حتى الشهر المقبل)، مشيرا الى أن (ذلك سوف يضمن سوقاً مضمونة لتسويق منتجاتها للدفاع والداخلية، وهذا هو جزء من التزامنا معها). ولفت الى ان (البلد سيتحرر من الضغوط السياسية على صعيد التسليح من خلال البدء قريباً بإنتاج أنواع مختلفة من الأسلحة بمشاركة هذه الشركات). واضاف ان (العراق كان يعتمد في تسليح قواته المسلحة وأجهزته الأمنية على الاستيراد بالنسبة إلى الأعتدة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر، وهي تكلف الدولة نحو مليار و700 مليون دولار كل سنة). واشار الى ان (العراق اتجه الى مجال الاستثمار في هذا القطاع لانعدام الموازنة الاستثمارية بسبب الازمة المالية) وقال ان (الفوائد التي ستجنى من وراء الاستثمار في هذا القطاع تتمثل بتوفير مبلغ قدره 900 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى ضمان تشغيل المصانع داخل العراق، وتأمين رواتب الموظفين، وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة اضافة الى تحرير العراق من الكثير من الضغوط التي يتعرض لها على صعيد استيراد الأسلحة بما فيها الأعتدة والذخائر الخفيفة والمتوسطة لأسباب تتعلق بمواقف هذه الدولة). من جهته، قال الخبير العسكري صفاء الاعسم لـ ( الزمان) امس ان (العراق يمتلك خبرات تصنيع تعد عالية على صعيد منطقة الشرق الاوسط بل تتفوق على جميع دوله وقد تمكن في بعض الاحيان من الاكتفاء الذاتي من السلاح والعتاد خلال تسعينيات القرن الماضي). واضاف ان ( الاحداث التي جرت ما بعد سقوط النظام عام 2003 اثرت بشكل سلبي للغاية في مشروع الإنتاج الحربي بعد تعرض معظم مصانع السلاح الثقيل والمتوسط الى النهب بشكل ممنهج ومخطط ). وتابع ان (السنوات الماضية شهدت محاولات خجولة من مديرية التصنيع الحربي وجراء الا ان الحرب على الارهاب والازمة المالية اعادت تفكير الحكومة في الانتاج الحربي ) مشيرا الى ان ( احد اسباب تسريع الحكومة من وتيرة التصنيع الحربي هو تلكؤ دول اجنبية في عملية توريد السلاح والعتاد للعراق خلال الحرب ما ادى الى حرج كبير في بعض الاحيان). وبيّن الاعسم ان (الانتاج الحربي في البلاد سينهي هدر مليارات من الدولارات في الموازنات المالية ويسهم في تعزيز سيادة العراق بالمنطقة ).

ورأى ان ( الخبرات العراقية قادرة على تصدير السلاح والعتاد الحربي الفائض الى دول الجوار في حال توفير المعدات في المصانع الخاصة حيث ان فرق السعر بين المنتجات الغربية والعراقية تكون احد الحوافز المهمة لتصدير السلاح العراقي ).

من جهة اخرى، كشفت وثائق مسربة من وزارة الداخلية أن شركة جي فور اس البريطانية لا تحمل مقومات أمنية لحماية مطار بغداد وأن كلاب كي ناين المكلفة بالتفتيش في المطار غير صالحة للعمل. وبحسب الوثائق التي تعود الى عام 2015 فإن (شركة جي فور اس البريطانية لا تحمل شهادات تدريب للكلاب كي ناين البالغ عددها 38 كلبا بوليسيا مختصة بكشف المتفجرات، وأنها غير صالحة للعمل وأن فيها كلاباً غير متناسقة). وتضمنت الوثائق تقريرا بشأن نتائج فحص الكلاب التي يفترض أنها بوليسية ومدربة على كشف المتفجرات أن (أحد اسباب ضعف اداء كي ناين عدم وجود عينات حقيقية من المواد المتفجرة التي يتم من خلالها ادامة عمليات التدريب اليومي للكلاب البوليسية، فضلا عن افتقار وجود مهارات في كيفية استخدامها لتفتيش الابنية والعجلات والحقائب وامتعة المسافرين). وبحسب احدى الوثائق فإن (الكلاب ليس لديها منشأ اجنبي بل استيراد محلي من داخل العراق، وهذا مخالف للشروط والضوابط المعمول بها في التعاقدات الأمنية).

واشارت الى أن (عُمر الكلب يتراوح ما بين 7- 11 سنة، وهذا يؤثر في مطاولة نشاطها ويتجاوز على العمر المطلوب من سنة الى ثلاث سنوات). ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على تأكيد لصحة هذه الوثيقة من مصادر الوزارة.