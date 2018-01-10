ترحيب حكومي بإستراتيجية الأوربي لدعم العراق

موغريني في بغداد قريباً لبحث إعادة اللاجئين

بغداد – شيماء عادل

تجري مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي فيديريكا موغريني زيارة الى بغداد لبحث ملف إعادة اللاجئين العراقيين المرفوضة طلباتهم في دول الاتحاد، فيما رحّبت وزارة الخارجية بتبني الاتحاد استراتيجية جديدة لدعم العراق. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية عبد الباري زيباري في بيان ان (معلومات وصلت الينا بأن هناك توجهاً بين دول الاتحاد الاوربي للبدء بإجراء مفاوضات بين دول الاعضاء مع الحكومة العراقية ومن المتوقع ان تبدأ قبيل نهاية الشهر الجاري بزيارة وزيرة الخارجية الأوربية فيديريكا موغيريني في 22 من الشهر الجاري الى بغداد لمناقشة إرجاع العراقيين طالبي اللجوء الى أوربا ممن رُفضت طلباتهم). وأضاف (في الوقت الذي نرحب بعودة جميع العراقيين المقيمين في الخارج لوطنهم الأم العراق وان يكونوا دعامة إعمار البلد وتطوره في مرحلة هو بأمس الحاجة فيها لجهود جميع العراقيين للمساهمة في بنائه، فاننا نشدد على اهمية ان يكون هذا الرجوع بملء ارادتهم ورغبتهم من دون اي ضغوط او اجبار)، مطالبا الحكومة بـ(عدم القبول بأي مفاوضات فيها ارجاع قسري او شبه قسري للعراقيين أينما كانوا)، مضيفاً ان (لجنة العلاقات الخارجية ستفتح باب الحوار مع البرلمان الاوربي وحثه لتفعيل دوره لايقاف هذه الخطوة والعمل بشكل مشترك بغية ايجاد بدائل ايجابية لمصلحة الطرفين، وتصب بمصلحة العراقيين الموجودين في دولهم). من جهة اخرى، قالت وزارة الخارجية في بيان الاربعاء (إطّلعت وزارة الخارجية على بيان المفوضية الاوربية بشأن الاستراتيجية الاوربية الجديدة تجاه العراق لعام 2018 والتي تم تبنيها في 8 كانون الثاني الجاري). واضافت إن الوزارة (ترحب باستمرار إلتزام الاتحاد الاوربي بدعم العراق في مرحلة ما بعد عصابات داعش على المديين القصير والبعيد، وتبنّي الممثلة العليا للسياسة الخارجية وسياسة الامن والدول الاعضاء في الاتحاد الاوربي لإستراتيجيتها الخاصة بالعراق). واضافت ان الوزارة(تثمّن تقدير الاتحاد الاوربي للتضحيات الجسام التي قدمها الشعب العراقي في حربه ضد عصابات داعش الارهابية وهزيمتها، وإدراكه لضرورة وأهمية المساهمة الاوربية والدولية لدعم جهود حكومة العراق لترسيخ النظام الديمقراطي الدستوري وإعادة الاعمار وتثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف الملائمة للتنمية المستدامة).وخلص البيان الى القول (نتطلّع الى المساهمة الفعّالة لدول الاتحاد الاوربي وجميع الدول الصديقة في تلك الجهود، إذ أن استقرار العراق وتنميته تصبُّ في مصلحة العراقيين والمنطقة والعالم)، بحسب البيان. وبشأن اخر كشف المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب عن ان (عدد الدرجات الخاصة في الوزارة من وكلاء وسفراء هو 55 درجــــــــــة وليس 700 كما ذكرت احدى النائبات)، مشيرا الى ان (مجموع ما تم صرفه من موازنة الوزارة لم يتجاوز 100 مليون دولار خلال العام المنصرم التي تتضمن التزامات العراق ومساهماته الدولية وكذلك رواتب موظفي الوزارة داخل وخارج العراق وبقية أبواب الصرف وبضمنها رواتب السفراء المحددة وفق قانون رواتب موظفي الدولة الموحد)، منوها الى ان (رواتب السفراء لا تزيد عن نظرائهم في مؤسسات الدولة الاخرى كما ان موضوع سكنهم في الخارج بمنازل تعود ملكية اغلبها للوزارة بالاضافة الى ان ظروف معيشتهم حددته الامم المتحدة). وتابع محجوب ان (الوزارة رفعت دعوى قضائية ضد احدى النائبات لتعمدها تضليل الرأي العام والتشهير والإدلاء بمعلومات غير صحيحة)، في غضون ذلك كشف السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري عن موافقة الحكومة على إفتتاح قنصلية لبلاده في محافظة البصرة.وقال الشمري في تصريح امس ان (الحكومة وافقت على افتتاح القنصلية وسيتم البحث عن تفعليها خلال المدة المقبلة)، مبينا ان (هذا الموضوع يسهم بتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة). الى ذلك اعلن السفير الهندي في العراق براديب سينغ عن قرب افتتاح قنصلية لبلاده في المحافظة.وقال سينغ في تصريح امس ان (الغرض من فتح تلك القنصلية هو لتسهيل اجراءات السفر امام المواطنين الراغبين بالحصول على سمات الدخول). من جهته اشار المحافظ اسعد العيداني الى ان (زيارة سينغ تضمنت ايضاً بدء الاستعدادات لاقامة معرض هندي في شهر اذار المقبل اضافة الى استقدام ملاكات طبية تقوم بتطوير المهارات لدى الاطباء في اختصاصات عدة).