تحرير مختطفة والعثور على شخص داخل صندوق سيارة ببغداد

سرقة نحو 300 مليون دينار خلال عملية سطو على صيرفة في بابل

بغداد – صباح الخالدي

تمكنت قيادة عمليات بغداد من تحرير فتاة مختطفة والقبض على مختطفها في منطقة النهروان , فيما اقدمت عصابة على سرقة 150 مليون دينار عراقي و100 الف دولار امريكي من مكتب للصيرفة في ناحية الحمزة بمحافظة بابل وقالت القيادة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مفرزة من الأمن الوطني ومكافحة الإجرام نفذت عملية دهم وتفتيش في منطقة النهروان شرقي بغداد، أسفرت عن تحرير فتاة مختطفة وإلقاء القبض على مختطفها).وأضاف، أن (العملية نفذت وفق معلومات استخباراتية دقيقة). يذكر أن عمليات بغداد تعلن بين الحين والآخر اعتقال مطلوبين وإحباط عمليات إجرامية، فيما تؤكد استمرار جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة. وقالت مفتشية وزارة الداخلية في بيان امس ان (مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة لمديرية تفتيش بغداد في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص متلبساً بإصدار هويات انتساب لغرفة تجارة بغداد الصنف الثاني بمبلغ الف دولار). وأضاف ان (عملية الضبط تمت بناء على معلومات مصادر مكتب المفتش العام الخاصة، حيث ترأس مدير تفتيش بغداد اللواء حسين علي دانة مفرزة الضبط بالجرم المشهود التي نصبت كمينا للمتهم وضبطته متلبساً بمساومة أحد المواطنين بإصدار هوية الانتساب الى غرفة تجارة بغداد الصنف الثاني وبكتاب تأييد معنون الى وزارة الداخلية مديرية الهويات والإجازات دون حضوره بمبلغ الف دولار بغية حصوله على هوية حمل وحيازة السلاح من الوزارة). مشيرا الى أن (المواطن الذي زوده المتهم بالهوية وكتاب التأييد ليس تاجراً). وتابع ان (المفرزة التفتيشية ضبطت بحــــوزة المتهم 11 هوية انتساب للغرفة قام بإصدارها لأشخاص دون حضورهم مقابل مبالغ مالية). مبينا ان (المفرزة التفتيشية نظمت محضر ضبط اصولي بالمضبوطات ودونت افادة المتهم وعرضتها أمام أنظار قاضي التحقيق الخفر لمحكمة الرصافة، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق معه).وقال بيان لقيادة العمليات تلقته (الزمان) امس ان (القوات الامنية تمكنت من تنفيذ عدد من واجبات التحري والتفتيش في مناطق البحيرات، الحلابسة، الشيحة، السعدان، العليمية ضمن قواطع شمال وغرب وجنوب بغداد). وأضاف ان (القوات عثرت على 25 عبوة ناسفة، وصاروخ محلي الصنع و39 قنبرة هاون مختلفة العيار من مخلفات عصابات داعش تم تفجيرها موقعياً وبدون اضرار). وفي بابل قال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين اقدموا على سرقة شركة للصيرفة في ناحية الحمزة الغربي جنوب بابل). مبينا (تم سرقة 150 مليون دينار عراقي و100 الف دولار امريكي).واضاف ان (المسلحين قاموا بكسر الاقفال الخارجية والداخلية للشركة وتعطيل كاميرات المراقبة واجهزة الخزن، كما قاموا بكسر القاصة بواسطة ادوات واساليب بدائية). مشيرا الى ان (قوة امنية طوقت الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته).يذكر أن عددا من المحافظات تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية عن اعتقال افراد تلك العصابات.

وافاد مصدر أمني، امس ، بأن قوة أمنية عثرت على شخص مختطف داخل صندوق سيارة في بغداد. وقال المصدر إن (قوة أمنية شكت بسيارة مريبة مركونة قرب تقاطع الدرويش ضمن منطقة البياع في بغداد، الأمر الذي دفعها الى تفتيشها لتعثر على شخص مختطف وملقى في صندوقها الخلفي). وأضاف المصدر أن (القوة حررت المختطف، نقلت السيارة الى الاحتجاز، فيما فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث). وفي كردستان أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، الأربعاء، عن مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بهجوم مسلح شرق المحافظة.

وقالت في بيان إن (مسلحين مجهولين شنوا هجوما مسلحا على اسرة في منطقة بنجوين شرق السليمانية، ما ادى الى مقتل شخص وأصابة اثنين بجروح). وأضافت أن (الشرطة نقلت المصابين الى مستشفى قريب وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي كما فتحت تحقيقا في الحادث).