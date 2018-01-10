مشروع عراقي يهدف إلى تعزيز ثقافة التشجيع الرياضي

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

تم تقديم مشروع عمل مقترح من قبلنا للاشقاء المسؤولين عن الرياضة والاعلام والثقافة والفنون في مصر والمغرب وتونس والسعودية والدول العربية المشاركة في ورشة العمل التي نظمها الاتحاد العربي للثقافة الرياضية تحت عنوان ( ثقافة التشجيع ) التي جرت بمكتبة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية .

وتضمن المشروع رفع مقترح للعراق وللكويت لاستضافة المنتخبات العربية المتاهلة لكاس العالم بكرة القدم في روسيا 2018 ( مصر – المغرب – تونس – السعودية ) لاجراء مباريات ودية مع منتخباتها بحضور كوكبة من الفنانيين والمطربين ورموز الرياضة والاعلام في الدول الاربعة .ويتضمن المشروع توحيد الشعارات والاهازيج والاغاني التي تعزز من ثقافة التشجيع وتوحد اطره واهدافه واسلوبه الواضح والمفهوم والمرسوم بدقة عالية لخدمة المنتخبات العربية في المونديال العالمي في روسيا الصيف المقبل .وتم كشف النقاب عن اسلوب التحرك للوفد الفني والاعلامي والاداري والرياضي الى الدول العربية الاربعة المذكورة والمشاركة في تقديم فعالية فنية قبيل اي مباراة تجمع فريقين من الدوري الكروي في تلك الدول العربية او بين منتخبها واي منتخب اخر يتم الاتفاق على تنفيذ الفعالية فيها .ويتضمن المشروع ان يتوجه الوفد المذكور الذي اطلق عليه اسم فريق ( كلنا واحد – حلمنا واحد ) الى العاصمة الروسية موسكو لتقديم الفعاليات الفنية امام الجاليات العربية في روسيا بالتنسيق والتعاون مع السفارات العربية واللجنة الاولمبية الروسية واتحاد الكرة الروسي والاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) خلال مباريات ودية تجمع الفرق الاربعة او مع اي دولة اخرى قبيل الدخول بمنافسات البطولة .واشار المشروع الى فتح باب المشاركة للادباء والمثقفين والشعراء لكتابة الاغاني والاناشيد الخاصة بتشجيع المنتخبات الاربعة ( مصر – السعودية – تونس – المغرب ) لغاية يوم الاول من فبراير 2018 المقبل لاجل عرضها على ابرز الملحنيين في مصر والدول الاخرى .كما تم عرض مقترح مشاركة اي فنان او مطرب من الدول العربية بهذه الفعالية وسيتم الاعلان عن هؤلاء الفنانيين لاحقا بعد الاتفاق المبدئي معهم من قبل اللجنة التنظيمية العليا للفعالية المذكورة .ولاجل تمويل الفعالية المذكورة عرض المشروع مقترحا بتقديم الفكرة امام رجال الاعمال والشركات والمؤسسات الاعلامية والاعلانية ووزارات الشباب واللجان الاولمبية وجامعة الدول العربية ووسائل الاعلام لتقديم رغبتها متضامنة لتغطية هذه الفعالية التي ستكون في ( العراق – الكويت – السعودية – مصر – تونس – المغرب ) وبجدول زمني يتفق عليه بدقة عالية .وسيتم الاعلان عن تفاصيل برنامج العمل للفعالية الشعبية الراقية والهادفة لدعم المنتخبات الاربعة المتاهلة لكاس العالم في روسيا 2018 منتصف شهر فبراير شباط 2018 المقبل لاجل البدء والتحضير المكثف لتجمع المشاركين في الفعالية اول شهر مارس اذار 2018 وتكون اول فعالية لهم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على هامش اجتماعات مؤتمر القمة العربية بحضور الرؤوساء والملوك العرب او من يمثلهم .

وتكون الفعالية الثانية في مدينة البصرة في العراق ثم الثالثة في الكويت ثم الرابعة في تونس فالخامسة في المغرب وتختتم الفعاليات بالفعالية السادسة باقامة مهرجان كبير في القاهرة او الاسكندرية خلال مباراة المنتخب المصري مع اية دولة اخرى ثم التوجه الى موسكو مطلع شهر مايو ايار 2018 .

وفي ختام عرض المشروع تم قبولة والثناء عليه وعلى اهدافة المؤطرة بتوحيد ثقافة التشجيع للمنتخبات العربية التي يامل الجميع ان تحقق انجازا مشرفا للكرة العربية بهمة واخلاص وتفاني الجميع من اجهزة فنية ولاعبين واداريين ووسائل اعلام وجمهور كريم من كافة الدول العربية والجاليات العربية في روسيا .