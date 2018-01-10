وزير الشباب والرياضة يكرّم الزميل قصي حسن بشهادة التميّز

بغداد – الزمان الرياضي

كرم وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان الزميل قصي حسن معاون مدير القسم الرياضي في جريدة (الزمان) بشهادة التميز لعام 2017 وذلك في الاحتفالية التي اقامتها الوزارة لتكريم مبدعيها في تقليد اصبح سنويا بعد قدوم الوزير عبطان. وحظي حسن بثقة زملائه في قسم الاعلام والاتصال الحكومي الذين اثنوا على جهوده القيمة التي اهلته لكي يحظى بهذا التكريم للعام الثاني على التوالي. وقال وزير الشباب والرياضة ان الانجازات التي حققتها الوزارة، جاءت بتضافر جهود الجميع، موضحاً ان العمل لم يكن سهلا وقد واجهتنا الكثير من التحديات المالية والتنظيمية، إلا ان الوزارة اخذت على عاتقها تقديم الخدمات لفئة الشباب، وقد نجحت في تحقيق انجازات مهمة. واضاف، ان الوزارة تمر بمرحلة صعبة خاصة بما يتعلق بالاموال، رغم ان الجميع يعمل بجد وتفان في خدمة الوطن، وسنواصل الخطى من اجل خدمة قطاعي الشباب والرياضة.