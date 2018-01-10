سيناريو أنشيلوتي وبينيتيز يطارد زيدان

مدرّب ريال مدريد يرفض بشكل قاطع الصفقات الشتوية

{ مدن – وكالات: ربما لم يسبق لزين الدين زيدان، أن كان خلف برشلونة بفارق 16 نقطة في جدول الليجا، قبل نهاية الدور الأول سواء كلاعب أو مدرب في ريال مدريد، الأمر الذي جعل الفريق يحتل المركز الرابع مع مرور 18 جولة. وعلى ضوء ذلك لا تزال الصحافة الإسبانية تواصل هجومها على سياسية العمل التي ينتهجها زيدان منذ بداية الموسم الحالي، على جميع الأصعدة من شكل الفريق هجومياً أو دفاعياً بالإضافة لموسم الانتقالات الشتوية الذي لم يلتفت له المدرب الفرنسي حتى الآن. وخرج أفضل مدرب في عام 2017، في المؤتمر الصحفي لمباراة سيلتا فيجو، وحين سأله أحد الحاضرين حول صفقة الحارس كيبا أريزابالاجا، والتي تنتظر الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي، فاجأ زيدان الجميع بأنه لا يريد حارس مرمى آخر في الفريق، مشيراً لارتياحه مع حارسيه كايلور نافاس وكيكو كاسيا. جاء هذا التصريح ليوقف جميع المفاوضات بين إدارة الملكي واللاعب، حتى يتم بحث الأمر من جديد بين فلورنتينو بيريز وزيدان، خاصة وأن سياسة الرئيس في السنوات الأخيرة، تتطلع لبناء فريق قوي في المستقبل بالتعاقد مع المواهب الإسبانية الشابة.

سلسلة تعاقدات

ولم يعتد بيريز على مثل تلك الطريقة من الشخص الذي لا يعتبره فقط كمدرب ونجم سابق للفريق، بل أصبح يحتذي به كمثال لقيم وتاريخ النادي الملكي، خاصة بعد موسمين تاريخيين تكللا بـ 8 بطولات، ليتبدل الحال مع الموسم الجديد ويتوالى التعثر، ويصبحا على شفى دخول صدام تكرر في الأعوام الماضية مع مدربين مختلفين. تأتي صفقة الحارس استكمالاً لسلسلة التعاقدات مع المواهب الإسبانية كماركو أسينسيو وخيسوس فاييخو وداني سيبايوس وغيرهم، فيما يرى بيريز أن خروج زيدان بهذا التصريح يعد تحديا فيما بينهم حول من يملك الكلمة العليا في المريكاتو. كشف كارلو أنشيلوتي، في الكتاب الذي حمل سيرته الذاتية أن موسمه الثاني مع الفريق كان بيريز يتحكم بكل شيء من ناحية الصفقات، وأبرزها هو إتمام التعاقد مع النرويجي مارتن أوديجارد، وإصراره على مشاركته في 3 مباريات مع الفريق، وهو ما جاء على غير إرادة المدرب الإيطالي. وعلى الرغم من تأكيد بقاء أنشيلوتي كمدرب للفريق عقب تردي النتائج في موسمه الثاني، إلا أنه بنهاية الموسم وجد نفسه خارج النادي لعدة أسباب من ضمنها عدم توافقه مع اختيارات بيريز. تكرر الأمر مع الإسباني رافا بينيتيز، الذي وجد دعماً منقطع النظير من جانب بيريز عقب الخسارة الشهيرة في البرنابيو أمام برشلونة بأربعة أهداف نظيفة، ولكن لم تدم تلك العلاقة كثيراً بعد أن رحل في يناير 2016، ليخرج هو الآخر ويكشف أن بيريز تدخل في كل شيء في الفريق، ولعل أبرز ما أشيع عقب إقالته هو تصريحاته حول رغبة رئيس النادي في مشاركة لاعبين بأعينهم في بعض المباريات. عاد زيدان وأشار لعدم وجود أي نوع من الأزمات بينه وبين رئيس النادي بسبب انخفاض مستوى الفريق أو صفقات الشتاء، وفي ذات الصدد لا تزال الصحف الإسبانية تؤكد غضب بعض المسؤولين في النادي الملكي وعلى رأسهم بيريز بسبب رفض زيدان لإجراء أي صفقات جديدة، وتزايد الغضب بعد تصريحاته الأخيرة بشأن كيبا. لم تعد الأمور كما كانت قبل عامين في النادي الملكي، ويعود ذلك لأسباب كثيرة يعلمها زيدان وبيريز، فهل سيخرجا من الأزمة بدون خسائر، أم سيلقى الفرنسي مصير من سبقوه؟

رد قاطع

على صعيد متصل كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، موقفه من إبرام الصفقات الشتوية خلال المدة الحالية، مبديًا انزعاجه من التعليقات التي تقول إن إغلاق الباب أمام ضم كيبا أريزابالاجا حارس أتلتيك بيلباو يمثل خلافا مع رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز. وتحدث زيدان بنبرة مرتفعة نتيجة لبعض التعليقات التي نشرت في وسائل الإعلام وأثارت غضبه بخصوص هذه الصفقة، بل ونفى وجود أي نية لديه للدخول في مواجهة مع رئيس النادي. وقال زيدان في المؤتمر الصحفي استعدادًا لمباراة اليوم الخميس أمام نومانسيا في كأس الملكي: لست في حاجة لضم صفقات جديدة.. لدينا فريق أؤمن به وإن كانت هناك بعض اللحظات المعقدة في الموسم. وأضاف: أمامنا مشوار طويل وسنرى ما الذي سيحدث في نهاية الموسم، فهذا هو وقت تحليل الأمور، وإذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات فإنها ستحدث. وتابع: أقول هذا لأنه لدي إيمان بفريقي، ولن أفكر بطريقة معاكسة في ظرف أربعة شهور بسبب نتائج سيئة. وأكمل: أكثر ما يضايقني هو استغلال تعليقاتي والقول بأنني سأسعى للدخول في نزاع مع رئيس النادي. من يقول هذا لا يعرفني. واستطرد: أنا مجرد فرد إضافي هنا وسأرحل ولا أحد يرغب في أن يصبح أهم من ريال مدريد.. لا أرغب في الدخول في نزاع مع النادي أو جمهوري أو الرئيس. واستكمل: البعض يرى أن هناك شيطانًا في الفريق وعلىَ أن اضعه خارج النادي، نحن مجموعة واحدة وما يحدث الآن خطأ من الجميع، لن ألقي الأسباب على لاعب أو لاعبين، لن أذهب لشخص معين وأحمله المسئولية وحده. وأردف قائلا: أتحدث عن فريقي لأنني مؤمن به ولأن هذه هي قيمي وسأدافع عنها حتى الموت.. إذا جرى التوصل إلى أنني لست الشخص المناسب فستنتهي الأمور لا أكثر أو أقل، لكن سأظل حتى النهاية مع قناعتي حتى يستبدلوني. وحول الطريقة غير المعتادة التي تعامل بها في المؤتمر الصحفي قال: تحدثت بهذه الطريقة لشرح الأمور، لأن العالم كله يخرج جانبه السلبي الآن وكل ما يخرج هو سلبي، لا أحب أن يقال إنني في نزاع مع الرئيس. وبسؤاله حول طبيعة حواره مع اللاعبين قبل بدء المران قال زيدان: لن أستطيع كشف ما قلته للاعبين، جاء حديثي بصورة عادية وكأنه لم توجد أزمة. وتابع: علينا جميعًا أن نعمل بجد أكثر من أي وقت مضى، ويجب على كل شخص في الفريق أن يفكر في نفسه وهذا هو العلاج لما نمر به، الأمر يتعلق بالعقلية أكثر من النواحي البدنية. وعن الشوط الثاني من مباراة سيلتا فيجو (2-2) قال: أمام سيلتا فيجو كانت هناك أخطاء غير عادية في الخروج بالكرة، افتقدنا التنظيم، والعمل فقط سيعيدنا للطريق الصحيح، كل شخص يجب أن يقدم كل شيء خصوصا عندما تكون الأمور سلبية. ويمر ريال مدريد بمدة سيئة في الليجا حيث يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة بفارق 16 نقطة عن برشلونة المتصدر، علمًا بأن لدى الملكي مباراة مؤجلة.