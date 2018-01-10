باريس تغلق بابها في وجه ديبالا

{ باريس – وكالات: أوضح رئيس مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، حقيقة التكهنات التي تربط ناديه بالتعاقد مع نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي، باولو ديبالا. وتراجع دور الأرجنتيني مع اليوفي هذا الموسم، وهو ما دفع تقارير لربطه بالرحيل عن البيانكونيري حيث قيل أن أندية كبيرة مثل مانشستر يونايتد وسان جيرمان مهتمين بالحصول على خدمات صاحب الـ24 عامًا. وفي هذا الصدد قال الخليفي في تصريحات لصحيفة لاستامبا: الحقيقة هي أن هناك الكثير من اللاعبين الجيدين في الدوري الإيطالي، وليس ديبالا فقط. وأضاف: إذا كنا مهتمين به، سوف نتفاوض مع يوفنتوس، ورئيسه أندريا أنيلي هو صديق لي، ولكن يمكنني أن أقول لكم أن ديبالا، في الوقت الراهن، ليس ضمن الخطط المستقبلية لسان جيرمان. يذكر أن سان جيرمان نجح الصيف الماضي في ضم النجم البرازيلي نيمار جونيور من برشلونة في صفقة قياسية تكلفت 222 مليون يورو، كما حصل على الموهبة الشابة كيليان مبابي من موناكو على سبيل الإعارة.