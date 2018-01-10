عمدة ليفربول يشكو تشيلسي بسبب صفقة باركلي

{ لندن – وكالات: بعث عمدة ليفربول جو أندرسون برسالة إلى الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، ادّعى فيها أنه اتصل بالشرطة لتقديم شكوى بشأن صفقة انتقال روس باركلي من إيفرتون إلى تشيلسي.

وأتمّ الدولي الإنكليزي باركلي انضمامه إلى تشيلسي في وقت سابق من هذا الشهر مقابل 15 مليون جنيه استرليني، وعبّر بعدها أندرسون من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، نيّته التواصل مع الاتحاد الإنكليزي بشأن الصفقة، مؤكّدا أن تشيلسي حاول بشكل متعمّد الضغط من أجـــــــــــــــل تخفيض قيمة الانتقال.

ونشرت صحيفة ليفربول إيكو الرسالة كاملة التي أرسلها أندرسون للمعنيّين في الاتحاد الإنكليزي، وأكّد فيها أنه طلب من الشرطة التحقيق في وجود عملية احتيال تخصّ الصفقة. وطلب تشيلسي ضم باركلي الصيف الماضي مقابل 35 مليون جنيه استرليني، إلّا أن السعر انخفض إلى 15 مليونا هذا الشتاء، علما بأنّ عقد اللاعب مع إيفرتون ينتهي بنهاية الموسم الحالي. وعبّر أندرسون خلال الصفقة، بصفته مشجّعا لإيفرتون ومهتمّا بمصلحة اللعبة، عن شكوكه حول انسحاب تشيلسي من الصفقة الصيف الماضي في اللحظة الأخيرة، من أجل الحصول على خدمات اللاعب بسعز زهيد هذا الشتاء.

وفي الرسالة الموجّهة إلى رئيس الاتحاد الإنكليزي جريج كلارك ورئيس رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز ريتشارد سكودامور، قال أندرسون: يبدو بالنسبة إلي أن حالة تواطؤ حدثت، وفي وقت ربما لن تكون هناك مشكلة، فمن المهم بالنسبة إليكم التأكيد للمشجعين بأن عمليات الانتقال سيتم مراقبتها عن كثب في المستقبل والتأكد من عدم استفادة أفراد من هذه الصفقات.

وأضاف: أنا قلق جدا من الظروف المحيطة بعملية الانتقال هذه، لدرجة أنني طالبت الشرطة المختصّة، في النظر فيما إذا كان هناك احتيال جرى خـــلال الصفقة.