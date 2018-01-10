الإعلامية الكويتية حليمة بولند في ضيافة (الزمان): أقرأ للشاعرة الملائكة وأطرب

لأغاني المهندس

في الساعة الرابعة عصرآ كُنت أستعد للذهاب إلئ ملعب الشيخ جابر في الكويت لتغطية المباراة النهائية لبطولة الخليج العربي بين منتخبي الامارات وعمان فاذا باتصال هاتفي من الصديق عبد الله الكويتي مدير الانتاج في قناة atv يبلغني بانه بعد نصف ساعة لدي لقاء صحفي مع الإعلامية حليمة بولند وأن السائق في طريقه الى الفندق لايصالي الى القناة . أصبحت في حيرة من أمري وأمام خيارين لا ثالث لهما اما الذهاب الى الملعب لتغطية المباراة النهائية أو الذهاب لإجراء لقاء صحفي مع الإعلامية المثيرة للجدل حليمة بولند ” لم أتأخر في أتخاذ القرار فقلت للمنتج عبد الله الخيار صعب فكل صحفي يتمنى حضور المباراة النهائية وأيضا يتمنى لقاء حليمة بولند لكني لن أذهب الى الملعب سوف اعرف نتيجة المباراة لاحقا وبما أني مسافر غدا الى العراق وقد لا تتاح الفرصة مرة ثانية للقاء حليمة فسوف أحضر الى القناة لأجراء اللقاء وبالفعل جاءني السائق وذهبت لها ووجدت معها الفنان الساخر طارق العلي الذي التقيته قبل ايّام في المسرح بعد أن وجه لي دعوة مع النجم أحمد راضي لحضور مسرحيته التي شاركته دور البطولة الممثلة العراقية ميس كمر .

أهلا بالإعلامي علي كاظم من العراق نورتني هذا ما قالته الإعلامية حليمة بولند عندما مددت يدي لها . جلست بجانبها وبعد السؤال عن الحال والاحوال قلت لها

{ لماذا أخترتٍ مهنة الاعلام دون سواها !

-أنا بالأساس خريجة أداب قسم الاعلام وبدأت مشواري الإعلامي بعام 2001 حيث كانت طالبة في السنة الأخيرة بكلية الآداب في جامعة الكويتية عندما اختارني رئيس قسم الإعلام للعمل في تلفزيون الكويت خلال برنامج ذبست للمخرج خالد البطي الذي ساندني ورشحني لتقديم برامج أخرى على تلفزيون الكويت،

{ هل شاركت في التمثيل أم أقتصر دورك على تقديم البرامج

ظهرت كممثلة في عام 1995 خلال برنامج الأطفال «إفتح يا وطني أبوابك» مع الفنان طارق العلي والفنانة أنوار سعيد على تلفزيون الكويت. وقدمت في رمضان فواريز حليمة . و قدمت العديد من البرامج على مختلف القنوات الخليجية والعربية. كما أني قدمت العديد من المهرجانات مثل مهرجان صلالة وليالي دبي وهلا فبراير، وحصلت على لقب «ملكة جمال الإعلاميات العربيات

{ هل تتابعين الفن العراقي

– نعم اتابعه واعشق شعر نازك الملائكة حيث كان أبي معجبا بها جدا ويحتفظ بكل دواوينها الشعرية وأيضا يعجبني جدا المطرب ماجد المهندس صاحب الصوت الدافئ العذب

{ كيف وجدتٍ الفريق العراقي في بطولة الخليج

– في البداية أقول هاردلك للمنتخب العراقي الذي قدم أداء جيدا في البطولة لكنه لم يكون في مستواه في مباراة الامارات وأضاعوا الفوز بعد أن كان مرشحا قويا للفوز بالبطولة واعجبني جدا هدف علي فائز في مرمى منتخب قطر

{ ما صحة تهجَّم بعض الجمهور العراقي على حليمة بولند بعد مباراة الامارات

– نعم بعض الجمهور العراقي تهجَّم عليء بحجة أني كنت ضد الفريق وأني كنت منحازة للفريق الإماراتي لكنهم بالتاكيد لا يمثلون الجمهور العراقي المعروف بتشجيعه المثالي وأقول لهم احلى تحية للجمهور من حليمة بولند

{ ما سر عشقك للون الوردي

– لا يوجد أي سر بالموضوع سوى أنه يعجبني هذا اللون وتوجد ألوان أخرى تعجبني لكن اللون الوردي هو المفضل

{ خلافك مع الفنانة زهرة عرفات وصل الى المحاكم لكن المياه عادت الى مجاريها باتصال هاتفي منها كيف تلقيتٍ مكالمتها

– نعم كان هناك خلاف بين وبين الفنانة زهرة عرفات وصل الى المحاكم لكني تفاجأت بمكالمة هاتفية منها خلال تقديمي برنامج ” خليجنا باقي ” وقالت لُي أنها تنازلت عن القضية التي رفعتها ضدي في المحاكم بسبب نشري صورة لها دون علمها وبصراحة أجهشت بالبكاء وقلت لها المسامح كريم وأنتهى الخصام بيننا وأنها تريد أن تستقبل العام الجديد بدون خلاف مع احد

{ مارأيك بالاسماء التالية

المخرج خالد البطي / بدايتي كانت معه وأعطاني الثقة بنفسي

الفنان طارق العلي / فنان رائع صاحب قلب طيب وكوميدي من الطراز الاول

الفنانة حياة الفهد / قمة من قمم الفن الكويتي الأصيل

الفنانة سعاد عبد الله / فنانة راقية محبوبة جدا عن الشعب الكويتي

الراحل عبد الحسين عبد الرضا / فنان لا يتعوض وهرم كبير في المسرح الكويتي

{ قدمتٍ مع الفنان طارق العلي برنامج يومي خلال بطولة الخلًيج أسمه ” خليجنا باقي ” كيف كان صدى هذا البرنامج عند الجمهور

– البرنامج جميل ومتابع من أهل الخليج ووجود الفنان طارق العلي أضافة نكهة خاصة وتفاعل الجمهور كثيرا مع فقرات البرنامج وأقول هاردلك لكل منتخبات الخليج ومبروك لمنتخب عمان كأس البطولة

{ هل عرض عليكٍ دور بطولة في السينما

– الكثير من الأدوار عُرضت لكني رفضت وقد أوافق في المستقبل من يدري أذا أعجبتني قصة الفيلم

{ أهم البرامج التي قدمتها حليمة بولند

– ذبست .رن يا جرس . يبلية . لحساب تلفزيون الكويت وكذلك قدمت برامج أغانيكم . أطياف ألو حليمة لحساب قناة روتانا

وأيضا مسلسلات حليمة – جزئين إم بي سي 1

حليمة بارك لحساب قناة فنون

حليمة بوند روتانا خليجية – المؤسسة اللبنانية للإرسال

ديو حليمة ، قناة الراي – روتانا خليجية

حليمة زاد ، قناة العدالة – روتانا خليجية

خليجنا باقي

بمشاركة طارق العلي قناة أي تي في – العدالة

{ هل تفكرين في زيارة العراق

– بالتاكيد أتمنى زيارته فلدي جمهور واسع هناك وتأتيني رسائل كثيرة منهم

{ وصلنا الى نهاية اللقاء الكلمة الاخيرة لكٍ

– شكرا جزيلا على هذا اللقاء وأيضا أشكر جريدة الزمان وكادرها فهذا أول لقاء لي مع صحيفة عراقية وأتمنى أن نلتقي مرة ثانية وسلامي وتحياتي للشعب العراقي