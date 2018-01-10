السفير الأمريكي يؤكد خفض قوات بلاده في العراق بالتزامن مع النصر

العزاوي لـ (الزمان): إستمرار عمليات ملاحقة فلول داعش بين ديالى وصلاح الدين

بغداد – محمد الصالحي

اكدت قيادة عمليات دجلة استمرار عمليات تعقب خلايا داعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، فيما اشار السفير الامريكي دوغلاس سيليمان الى سيكون هناك انخفاض تدريجي للقوات الامريكية بالتزامن مع دحر نظيم داعش في العراق. وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي لـ (الزمان) امس ان (عمليات تعقب خلايا داعش في حوض الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين وصولا الى المطيبيجة مستمرة لليوم الثالث على التوالي من قبل القطعات العسكرية والحشد الشعبي وبإسناد من قبل طيران الجيش وفق الأهداف المرسومة لها).

تدمير مضافات

وأضاف أن (القوات الأمنية دمرت ثلاث مضافات وضبطت مستودعين للعتاد والمتفجرات بالإضافة الى تدمير زورقين لداعش).وكانت العمليات قد اعلنت عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش في الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين. الى ذلك قال مصدر امس ان (نشاط خلايا داعش قتل الحياة في خمس قرى جنوب ناحية قره تبه ودفع العوائل للهجرة باتجاه مركز الناحية خلال اشهر معدودة). مؤكدا أن (القرى اصبحت مهجورة بالوقت الراهن). واضاف ان (نشاط داعش يتركز في تلال حمرين القريبة من قرى جنوب قره تبه). لافتا الى ان (التنظيم يحاول ايجاد بؤرة ساخنة له في تلك المناطق وهذا ا يدفعه الى تهديد العوائل وارتكاب اعمال عنف بحق ابنائها خاصة استهداف الشخصيات المعروفة).وقال مصدر امس ان (عبوة ناسفة كانت موضوعة على طريق زراعي قرب قرية الرسالة في الأطراف الجنوبية لقضاء المقدادية انفجرت ما اسفر عن اصابة مزارع بجروح). وقال امر اللواء 22 في الحشد الشعبي ابو كوثر المحمداوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (ألوية الحشد 10، 27، 22 و60، والفرقة المدرعة التاسعة بالجيش تمكنوا من اكمال تطهير جبال حمرين ووادي زغيتون من جيوب تنظيم داعش).واضاف ان (القوات المشتركة عثرت على مخازن وأسلحة وقذاف وعبوات ناسفة فضلا عن العثور على شبكة إنفاق خطيرة في الوادي تم تدميرها بالكامل).واشار إلى أنه (تمت معالجة العبوات الناسفة المزروعة على جانبي الطريق مع تأمين الطريق وفتحه أمام حركة السيارات من قبل فرق الهندسة).وذكر بيان لوزارة الداخلية امس ان (قوة أمنية مشتركة من شرطة ديالى وبالاشتراك مع الحشد العشائري نفذت عملية أمنية في منطقة مطيبيجة الواقعة على الحدود الادارية مع محافظة صلاح الدين وشملت مناطق سد العظيم والبوطلحة وشاكر الحاج وهيب وقرية أم تليل والبوعود والبوجمعة).

وأضاف ان (العملية الامنية اسفرت عن تدمير اربع مضافات لعصابات داعش تحتوي على مواد غذائية وضبط 10 صواريخ قاذفة ورفع ومعالجة 12 عبوة ناسفة وضبط جثتين لإرهابيين مقتولين خلال العملية). ومن جانبها قالت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (انباء اطلاق سراح الارهابي عز الدين طه احمد كاذب وملفقة وهدف الى قليل الجهد الامني والاستخباري في مقارعة داعش). وفي كركوك قال بيان لاعلام الحشد تلقته (الزمان) امس إن (الهندسة العسكرية للحشد الشعبي باشرت بتحصين مقرات ألوية الحشد الشعبي والقوات الأمنية في محيط قضاء الحويجة، وذلك ضمن عمليات التطهير التي تقوم بها قوات الحشد الشعبي والجيش).

عملية واسعة

وأضاف أن (الهندسة العسكرية قامت ايضا بعملية واسعة لردم الانفاق الكبيرة التي خلفها داعش والتي كانت تعوق تقدم القوات، مبينا (تم تأمين طرقا بديلة تربط المقار الامنية ببعضها لتسهيل عملية تحرك القطاعات). وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي في تصريح امس ان (قوة مشتركة من الفرقة الأولى والحشد العشائري وقوات حرس الحدود نفذت عملية في صحراء جلابات ومعيلة ومنطقة صفاويات وسد الأبيض الى الحدود العراقية السعودية غربي الأنبار). مبينا أن (العملية تمت بمساندة طيران الجيش والتحالف الدولي). وأضاف أن (العملية اسفرت عن تدمير أربعة عجلات لداعش والاستيلاء على ثلاث اخريات وتدمير أربعة مخيمات). لافتا الى أن (العملية مستمرة لغاية الأن). أعلن السفير الامريكي دوغلاس سيليمان موقفا جديدا بشأن خروج القوات الاميركية من العراق، فيما اشار الى انه سيكون هناك انخفاض تدريجي لتلك القوات. وقال سيليمان في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة ببغداد ان (وجود القوات الامريكية في العراق قد انخفض خاصة في الانبار وذلك بالتنسيق مع القوات العراقية والمتمثل سابقا بالدعم الناري من خلال المدفعية في حين يقتصر حاليا بالدور الاستشاري فقط). مبينا انه (سيكون هناك خفض تدريجي لتلك القوات خلال الاشهر المقبلة دون استبدالها باخرى). واضاف سيليمان ان (مساعدة واشنطن تتركز حاليا على تدريب القوات العراقية لمسك الاراضي في المناطق التي تحررت، اضافة الى تقديم مساعدات انسانية للنازحين لحين عودتهم). مشيرا الى ان (الولايات المتحدة انفقت 112 مليون دولار على تامين المناطق المحررة من رفع الالغام والعبوات، اضافة الى اموال اخرى ساهمت بها ضمن برنامج الامم المتحدة الانمائي مخصصة لدعم العراق).