سواحل هندوراس تتعرّض لهزة أرضية عنيفة

الأنواء تتوقّع طقساً بين صحو وغائم

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل أجواءً باردة وخالية من السحب في مناطق العراق وخاصة الشمالية، فيما ضرب زلزال عنيف بقوة 7،6 درجات على مقياس ريحتر في البحر الكاريبي قبالة سواحل هندوراس، بحسب ما اعلن المعهد الاميركي للرصد الجيولوجي في حين اصدر مركز الانذار المبكر من التسونامي تحذيرا من خطر حصول امواج مد عال خطرة.واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (طقس العراق اليوم الخميس سيكون في المنطقة الوسطى بين صحو وغائم جزئي مع استقرار في درجات الحرارة وفي الشمالية غائما ممطرا مع استمرار انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية، وفي الجنوبية بين صحو الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق)، واضاف ان (درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون 18 درجة مئوية والصغرى 5درجات وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات في المطر 5-7كيلو مترات)، واوضخ البيان ان (طقس يوم غد الجمعة في الشمالية صحوا يتحول بعد الظهر الى غائم مع فرصة لتساقط الامطار والثلوج على المناطق الجبلية وفي الوسطى سيكون الطقس بين صحو وغائم مع استقرار في درجات الحرارة وفي الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم). وقال المعهد الاميركي في بيان امس ان (الزلزال الذي لم يتضح في الحال ما اذا كان قد اوقع ضحايا او أضرارا، وقع فجر امس الاربعاء وبلغت قوته 7،6 درجات)، مشيرا الى انه (حدد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات)، من جهته قال المركز الاميركي للانذار المبكر من التسونامي انه (على ضوء البيانات الاولية للزلزال، هناك خطر بحصول امواج مد عالية خطرة في دائرة شعاعها ألف كيلومتر حول مركز الزلزال)، واضاف ان (الانذار الذي اصدره يعني ان هناك خطرا بحصول امواج مد عال في كوبا والمكسيك وهندوراس وتحذيرات تطال بورتو ريكو والجزر العذراء، ما يعني ان الخطر الذي يتهدد هذه الجزر هو ادنى من ذاك الذي يتهدد الدول الثلاث).