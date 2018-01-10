حياتنا.. أمل وألم – عبد المحسن عباس الوائلي

اذا مشت الحياة بوتيرة واحدة تفقد معناها فهنالك قول للامام علي (ع) يقول “ولو تحققت كل رغباتنا لقلت لذائذنا؟ فالحياة لم تكن صحوا دائما ففيها غيوم وعواصف وامطار”.

ولهذا نقول ليس بالحب وحده يحيا الانسان.. ورغم ذلك، يبدو احيانا ان الحياة تصبح صعبة الاحتمال في غياب المحبة.

ونحن نلاحظ في الحياة اليومية ان الانسان يتألم حين تنهار قصة حب كان يعيشها. وتختلف انواع الالم باختلاف نوعية الانسان وقدرته على الاحتمال، هناك من يحس ان كبرياءه قد جرحت. وهناك من يحس انه قد صدم حين رفضه الطرف الاخر. وفينا من يدهشه ان يخونه احد.. ومن الناس يقول: بعد كل ما تحملت من اجله- او من اجلها- اتعامل هكذا او يكون هذا جزائي؟!

وعادة يسلمنا هذا الالم الى شعور من نوع جديد.. اذ يحس الانسان بعد ما حدث بانه قد وضع ثقته في غير موضعهاـ وهذا يعني بالضرورة انه قد اساء الحكم ولم يكن يفكر تفكيرا سليما. وهناك يولد الندم، وتنبعث من اعماق الروح الام انسانية تشبه الام الجحيم.

المعروف ان الندم هو الشعور الذي يستقبل الناس في الجحيم، ليتني لم افعل ما فعلت. ليتني ارد الماضي واعيد كتابة سطوره. يا ليت ما حدث لم يحدث.

وكلمة “ياليت” و “ياليتني” من الكلمات العجيبة، انها كلمات تعني العجز، وتعني في نفس الوقت زيادة الاحساس بالندم، واخطر ما في هذا الاحساس ان استمراره يمكن ان يتلف الحياة الانسانية.

كيف يجتاز الانسان هذا الموقف؟ كيف يخرج من جحيم الندم لو انتهت قصة حبه بالتحطم؟. سمي القلب الانساني بالقلب لانه يتقلب. وسمي الانسان انسانا لانه ينسى. وليس هناك حدود لتقلبات القلب او نسيان الانسان وتغيراته، لو وضعنا هذه القاعدة الاصلية امامنا فلن تدهشنا تقلبات المحبين ولن تدهشنا تصرفاتهم؟!

والناس يتفاوتون في القدرة على معرفة الحب والاحساس به ومن ثم يتفاوتون في ارتكاب الاخطاء فيه.

وليس هناك منطق علمي يمكن الاخذ به في الحب.. وليس هناك منطق انساني يمكن اخضاع كل قصص الحب له.

ان كل انسان هو عالم قائم بذاته، وما ينطبق عليه لاينطبق على غيره، وحق الفتور في الحب او حق العدول عن الحب.. ينبغي ان يتوفر للكافة ولاينبغي ان يثير المرارة اذا وقع. واهم طريق لتجاوز هذه الازمة ان يدرك الانسان ان ماحدث ليس نهاية العالم.. اذا كانت هذه المرأة قد رفضتني فهناك من يقبلني، واذا كان هذا الرجل قد غدر بي فهناك من سيخلص لي، وليس الرفض او الغدر قانونا عاما للحياة فهناك الرافض والقابل والغادر والمخلص، ووقوع الرفض او الغدر في بداية الحب الفضل من وقوعه في نهايته، ووقوع الرفض او الغدر في بداية الحب افضل من وقوعه في نهايته، ووقوعه في نهايته افضل من الاستمرار فيه على غدر. بعد هذه البداية ينبغي الا نحس بالمرارة.

لنقنع انفسنا بان ما حدث كان قدرا مقدورا، وكان تجربة لنا، ولا فكاك من القدر، او التجارب، ولنذكر قوله تعالى (وعسى تكرهوا شيئا وهو خير لكم) هذه هي الخطوة الاولى لمواجهة صدمة الحب اذا تحطم، وتبقى خطوات بعد ذلك.

عبد المحسن عباس الوائلي

بغداد