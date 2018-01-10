نائبة تحدّد خمسة عوامل تعوق الإقتراع في نينوى

الحكيم لكوبيش: نرفض محاولات تأجيل الإنتخابات

بغداد – الزمان

أبلغ رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم ممثل الأمين العام المتحدة في العراق يان كوبيش رفضه لتأجيل الانتخابات، فيما حددت نائبة عن محافظة نينوى خمسة أسباب تمنع إجراء انتخابات في المحافظة.

ونقل بيان لمكتب الحكيم عنه رفضه خلال استقباله بمكتبه كوبيش لـ(كل محاولات تأجيل الانتخابات)، مشدداً على (إجرائها في موعدها المحدد دستورياً لأنها تمثل ضمانة للنظام الديمقراطي في البلاد).

واكد (ضرورة تهيئة كل مستلزمات إنجاح الممارسة الديمقراطية والمشاركة الواسعة فيها) مشيداً بـ(جهود الأُمم المتحدة في التحقيق وملاحقة الجرائم التي ارتكبها داعش الإرهابي بحق العراقيين).

وأعرب الحكيم عن (ترحيبه باللقاءات والمشاورات التي تجري مع مختلف الأطراف في إقليم كردستان) داعيا إلى (تعزيزها بانطلاق الحوار الشامل المستند إلى الدستور والقانون والمفضي إلى حل جميع الإشكاليات العالقة).

اوضاع سياسية

وبحسب البيان، فقد بحث الجانبان (مستجدات الأوضاع السياسية في العراق) وأشادا بـ(مسارها العام والعمل على انعكاس ذلك إيجابياً على حياة المواطنين).

الى ذلك قالت النائبة عن نينوى فرح السراج ان هناك خمسة أسباب تمنع إجراء انتخابات في المحافظة. واوضحت السراج في بيان إن (الانتخابات صمام الامان للعملية الديمقراطية وهي حق دستوري على ان تقوم الجهات الحكومية والبرلمان والمفوضية المستقلة للانتخابات بإتمام جميع مستلزمات العملية الانتخابية وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاحها، وليومنا هذا غير معمول به في نينوى).

مشيرة الى أن (الوقت المتبقي لاجراء الانتخابات لا يتيح ذلك، إذ من الاستحالة ان تتوفر الظروف المناسبة للانتخابات في نينوى بصورة عامة والموصل بصورة خاصة ولأسباب عدة). وأوضحت ان (السبب الأول يعود الى ان العائدين لمدينة الموصل يمثلون 20 بالمئة من سكانها فقط والبقية هم نازحون اغلبهم في اقليم كردستان)، موضحة ان (السبب الثاني هو وجود الآلاف من الشهداء في نينوى بينهم اربعة آلاف ما زالوا تحت الانقاض بالجانب الايمن من الموصل وهؤلاء جميعهم لم تسجل لهم شهادات وفاة، كون ذووهم لا يعرفون مصيرهم واسماؤهم موجودة في سجلات المفوضية العليا للانتخابات كناخبين فضلاً عن الآلاف من المفقودين والمخطوفين الذين لازال مصيرهم مجهولاً. وهناك اعداد من الدواعش هاربون خارج العراق واسماؤهم ايضا موجودة في سجل الناخبين مما يثير من مخاوفنا في استغلال الاسماء التي تم الاشارة اليها في عمليات التزوير وهي كبيرة جدا).

واضافت أن (السبب الثالث هو أن الجانب الايمن من الموصل مدمر بصورة كبيرة جدا وهو يحتاج الى اموال كبيرة ووقت طويل في حال توفر الاموال كي نتمكن من اعادة النازحين اليه وتوفير الاستقرار له).

مشيرة الى أن (السبب الرابع ان المفوضية سبق أن اعلنت خلال تضييفها الاسبوع الماضي في مجلس النواب ان أجهزة التحقق في نينوى وصلاح الدين والانبار تعرضت للسرقة والتخريب على أيديِ تنظيم داعش الارهابي والامر يستدعي استكمال التعاقد لغرض التعويض عن الاجهزة التي من المؤمل وصولها خلال الاشهر المقبلة وهذا يعني ان المفوضية غير جاهزة من الناحية الفنية في نينوى وهذا هو واقع الحال في الموصل من خلال متابعتنا ووجودنا هناك).

مضيفة ان (السبب الخامس هو أن الفصائل المسلحة في المحافظة التي تملك احزابا سياسية هي التي تسيطر على الملف الامني هناك، بشكل شبه كامل ما يعني أن النتائج ستكون لصالحها ولصالح الاحزاب التي تدعمها).

مصلحة الشعب

وطالبت السراج الحكومة والكتل السياسية بـ(النظر إلى مصلحة الشعب بصورة عامة من دون تمييز والعمل معا على تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات من خلال اعادة النازحين واعادة الاستقرار للمدن المحررة وتأجيل الانتخابات الى موعد يتفق عليه الجميع)، داعية الأمم المتحدة الى (أن يكون لها موقف من ذلك والضغط على الحكومة من اجل تاجيل الانتخابات والعمل على تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات).

وخلصت السراج الى القول أن (الاصرار على اجراء الانتخابات في موعدها وخاصة في نينوى يعني الاصرار على التزوير والمجيء باشخاص لا يمثلون نينوى)، محذرة من ان هذا الامر يعني(العودة للمشاكل والازمات التي سبقت دخول عصابات داعش الارهابية للمحافظة).