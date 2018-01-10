مسؤول إيراني يرى التعرفة الكمركية وراء تراجع الصادرات إلى العراق وخبير لـ (الزمان): تشديد إجراءات السيطرة على المنافذ يخفّض إستيراد السلع

بغداد – شيماء عادل

اكد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين ان انخفاض استيراد السلع والبضائع الايرانية في 2017 نتيجة طبيعية بسبب تشديد الاجراءات الكمركية والسيطرة على المنافذ الحدودية.

وقال الامين لـ (الزمان) امس ان (انخفاض استيراد السلع والبضائع الايرانية يعود الى قيام الحكومة العراقية بتطبيق التعرفة الكمركية اضافة الى تشديد الاجراءات والسيطرة على المنافذ الحدودية ومراعاة خضوع البضائع التي تدخل الى البلاد للمواصفات القياسية العراقية وهذه الاجراءات لم تطبق او لم تكن بهذه الشدة والحزم في التنفيذ اما الان فالوضع مختلف تماما), واضاف ان (الاجراءات التي تم اتباعها في عام 2017 وخضوع البضائع المستوردة للتقييس والسيطرة النوعية ووضع التعرفة الكمركية ما هي الا اجراءات لمحاربة الفساد ولذلك فان اية سلعة تدخل للعراق لا بد ان تكون ضمن المواصفات القياسية العراقية لكل تلك المنتجات).

خفض استيراد

واشار الامين الى ان (هناك اسبابا اخرى قد ادت الى خفض استيراد السلع الايرانية وفي مقدمتها تحسن علاقات العراق مع الدول المجاورة من بينها السعودية وفتح منافذ اخرى حدودية منها منفذ طريبيل والذي سيسهم في تنشيط الاقتصاد ودخول السلع الاردنية الى البلد ). وتابع ان (انخفاض استيراد السلع سواء من ايران ام ارتفاع التعرفة الكمركية قد يفتح افاقا جديدة امام التجار العراقيين ودفعهم الى الاعتماد على المنتج الوطني اوفتح خطوط انتاج جديدة في البلد وبالتأكيد عند خفض استيراد البضائع ستكون له اهمية كبيرة في تنشيط الاقتصاد والاعتماد على المنتج المحلي).

على صعيد متصل قال مسؤول ايراني ان الصادرات السلعية والاستهلاكية لايران انخفضت في 2017 بسبب التعديلات على التعرفة الكمركية التي أقرها العراق في استيراده البضائع من الخارج. وقال مدير كمارك محافظة جهار محال وبختياري الايرانية اسماعيل الله دادي في تصريح امس ان (70 بالمئة من صادرات المحافظة تصدر الى العراق وان التعديلات التي ادخلها الجانب العراقي والمقررات الاستيرادية الجديدة التي وضعها اخيرا الذي ينتهي في 21 آذار المقبل وفق التقويم الفارسي)، عازيا هذا الانخفاض الى (المشاركة الواسعة النطاق لبلدان كالسعودية وتركيا في اسواق العراق بسلع ذات جودة عالية وباسعارمغرية).

واضاف ان (على منتجينا التعرف على اسواق دولية جديدة ورفع مستوى جودة الانتاج والقيام بتعليب يعجب الزبون اضافة الى ضرورة تأسيس نقابات ومؤسسات تصديرية داخل المحافظة بالتعاون مع غرفة التجارة).

عائدات صادرات

لافتا الى أنّ (عائدات صادرات المحافظة الايرانية خلال العامالايراني الجاري والتي عبرت الكمارك رسكيا بلغت 95 مليون دولار بسعة 27 الفاو 962 طنا تمثلت في مسلزمات البيت والصناعات البلاستيكية والكاشي والسيراميك والالبان والموكيت ونواة اللوز والماكنات والاجهزة الكهربائية والصناعات المعدنية التي تم تصديرها الى والهند والإمارات وأفغانستان وباكستان).

فيما أعلنت ايران عن اقامة معرض تجاري – صناعي اختصاصي في بغداد للمدة من 12 الى 15 شباط المقبل.

وقال الملحق التجاري الايراني في العراق ناصر بهزاد في تصريح سابق ان (بلاده ستقيم معرضا تجارياً – صناعيا احتصاصيا في بغداد خلال المدة من 12 الى 15 شباط المقبل).

قطاع ايراني

واضاف ان (المعرض يقيمه القطاع الخاص الايراني بترخيص من منظمة تنمية التجارة الايرانية وبالتعاون مع السفارة الايرانية في العداق في مقر المعارض الدولية ببغداد). واوضح بهزاد ان (هذا المعرض يقام بهدف التعريف بامكانيات ايران التجارية والصناعية ومن المتوقع ان تشارك فيه مئة شركة صناعية وتجارية وهندسية على مساحة الف متر مربع لتعريف وتسويق منتوجاتها وخدماتها). مؤكدا ان (الظروف في السوق العراقية مناسبة الان لمزاولة مختلف الانشطة الصناعية والتجارية في مرحلة البناء والاعمار بعد انتهاء الحرب على داعش وتحرير الاراضي العراقية).