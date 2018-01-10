شركات كوريّة تشيّد مجمعات سكنية في البصرة والحبانية

التجارة تبحث إقامة معرض للمنتجات المصرية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

بحث وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي مع مدير عام مؤسسة اخبار اليوم المصرية احمد جلال الذي يزور العراق عددا من القضايا التي تشكل اهتماما مشتركا للبلدين وفي مقدمتها التحضير لاقامة معرض للمنتجات المصرية واخر للكتاب في العاصمة بغداد للمــدة من 31 اب لغاية العاشر من ايلول المقبل والذي تقيمه المؤسسة.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس أن (الجانبين ناقشا ايضا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين لاسيما بعد تمكن العراق من دحر الارهاب والشروع بعمليات اعادة الاعمار والتنمية للمناطق المحررة).

واضاف ان (الجميلي شدد على ان العلاقات العراقية المصرية تعد متميزة في جميع المجالات وفي مقدمتها المجال الاقتصادي والاستثماري داعيا إلى توسيع دائرة التعاون المشترك وتذليل جميع العقبات التي تكتنف التعاون التجاري وتسهيل حركة التجار ورجال الاعمال والمستثمرين في كلا البلدين من خلال تسهيل اجراءات منح التأشيرة وتوفير السبل اللازمة لتشجيع الاستثمار المتبادل في مجال الخبرات النوعية).

واوضح الجميلي ان (الحكومة بدأت خطواتها في مجال اعادة الاعمار من خلال السعي إلى توفير بيئة اعمال مناسبة للاستثمار والعمل على صيانة الطرق وتأمينها وصيانة الجسور التي تقع على طرق التجارة الدولية لتسهيل مهمة دخول وخروج البضائع والسلع من وإلى العراق من دون عراقيل).

وتابع البيان ان (جلال قدم تهانيه للعراق حكومة وشعبا لمناسبة القضاء على ارهاب داعش وتحرير الارض العراقية).

فعاليات اقتصادية

مؤكدا ان (مصر بجميع فعالياتها الاقتصادية والسياسية والاعلامية والثقافية ترنو إلى مساعدة العراق ودعمه في مرحلة الاعمار المقبلة) مشيرا إلى ان (اقامة معرض للمنتجات المصرية واخر للكتاب في بغداد في شهر اب المقبل انما يأتي انسجاما مع هذه التوجهات).

وعلى صعيد اخر بحث الجميلي مع عدد من الشركات الكورية المتخصصة في هندسة وتصميم وتنفيذ المجمعات السكنية وتشييد المدن الصناعية الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال السكن والمناطق الصناعية.

ونقل البيان عن الجميلي قوله ان (الحكومة العراقية تتجه نحو تكوين وبناء شراكات فاعلة مع الشركات العالمية الرصينة المعروفة بكفاءتها في اطار المرحلة الجديدة لإعادة الاعمار وتحقيق التنمية في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية فضلا عن تنفيذ مشاريع البنى التحتية على وفق اليات استثمارية متطورة وبما يسهم في تحقيق الاستثمار الامثل في العراق). واضاف ان (قطاع السكن يعد احد اهم القطاعات التي ستحظى بالاهتمام سواء في اطار خطط اعادة الاعمار ام خطط التنمية الخمسية، ام من خلال استراتيجية التخفيف من الفقر في البلاد وبالتالي فان هذا القطاع الحيوي يسهم في تحريك عجلة التنمية والاقتصاد في كثير من المفاصل المهمة).

واوضح الجميلي ان (الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة اللامركزية والعمل على تقليل الفوارق الحضارية بين المناطق الريفية والحضرية، وهذا لايتحقق الا من خلال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في جميع المجالات وفي مقدمتها المجمعات السكنية والاهتمام بالمناطق الصناعية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة).

وتابع البيان ان (رئيس مجموعة تراك الكورية جونغ مون استعرض المشاريع التي تضطلع بتنفيذها المجموعة في العراق والتي تتمثل بتنفيذ مشاريع البناء من خلال المجمعات السكنية), موضحا ان (الشركة انتهت من وضع التصاميم لمجمعين سكنيين في كل من محافظتي البصرة والانــــبار بــــواقع 500 وحدة سكنية لكل مجمع كمرحلة اولى).

نقل تجربة

واضاف ان (المجموعة تسعى لنقل التجربة الكورية في مجال البناء إلى العراق من خلال وضع مساحات تضم مرافق خاصة ومتميزة للسياحة المائية ومراكز التعليم الصناعي ومرافق طبية وصحية ومراكز للمؤتمرات والاعمال التجارية وانشاء قنوات للترابط الاجتماعي تتلاءم مع البيئة الاجتماعية للمنطقة وتنسجم مع جميع الاجناس والاديان).

واوضح مون (فضلا عن العمل على توفير المستلزمات الاساسية للبناء محليا وعدم استيرادها وذلك من خلال بناء مجمعات صناعية قبل الشروع ببناء المجمعات السكنية وانه تم الانتهاء من وضع الخطط الهندسية لبناء المجمعين الصناعيين في البصرة والحبانية الذين سيسهمان في تحسين المستوى الاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة في المدينتين).