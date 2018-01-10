مقتل جندي من التحالف الدولي

الدفاع: خطة محكمة لملاحقة الذئاب المنفردة وتأمين الحدود السورية

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء عن وضع خطة محكمة لتحصين الحدود مع سوريا، مؤكدة شن عمليات استباقية بحثا عمن يعرفون بـ(الذئاب المنفردة). وقال المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول في تصريح (وضعنا خطة محكمة لتحصين الحدود مع الجارة سوريا، وهي بمسافة 667 كم من منفذ الوليد الى منفذ ربيعة)، مضيفاً ان (القوات الامنية تقوم بعمليات تفتيش دورية في عمق الصحراء بحثا عمن يعرفون بالذئاب المنفردة). وأكد رسول ان(90 بالمئة من العمليات الجارية هي استباقية ونعتمد فيها الجهد الاستخباري).كاشفًا عن (تفكيك العديد من الخلايا وإلقاء القبض على عناصر ارهابية، فضلاً عن اجراءات اخرى لا يمكن الكشف عنها لأسباب أمنية).

وواصلت قوات الحشد الشعبي والجيش الثلاثاء التقدم نحو ناحية الرياض في محافظة كركوك لتطهيرها من داعش، فيما أعلنت قيادة عمليات دجلة استمرار عمليات تعقب عناصر داعش على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين وقال اعلام الحشد في بيان ان (اللواء11 في الحشد الشعبي وبإسناد الفرقة التاسعة في الجيش يواصل تقدمه باتجاه ناحية الرياض مرورا بقرى شرق الحويجة)، مضيفًا ان (قوات اللواء شرعت بفتح اكثر من محور وصولا الى جبال حمرين).

الى ذلك، أعلنت قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي مواصلة عمليات تعقب عناصر داعش على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين لليوم الثاني على التوالي. وقال العزاوي في تصريح إن (القطعات العسكرية المشتركة تواصل بإسناد من طيران الجيش عمليات تعقب داعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين لليوم الثاني على التوالي)،

مؤكداً أن (عمليات التمشيط ما تزال مستمرة). واشار الى (تدمير القوات الأمنية سيارة مفخخة في حوض الميتة وضبط مضافة لداعش).

تشكيلات ساندة

وكان العزاوي قد اعلن عن انتهاء العملية العسكرية في حوض الميتة بعد ان اكملت قوات الجيش والحشد الشعبي والتشكيلات الساندة اهدافها في عملية تعقب خلايا داعش في حوض الميتة والمناطق المحيطة بها ضمن الجانب الغربي لحاوي العظيم ، مؤكداً تدمير 8 مضافات لداعش وضبط مخبأين للعتاد والمتفجرات اثناء العملية. وفي الشأن نفسه، افاد رئيس مجلس ناحية العظيم في محافظة ديالى محمد ضيفان العبيدي بان السيارة المفخخة التي تم تفجيرها عن بعد في حوض الميتة تعود لمدنيين مخطوفين. واوضح العبيدي في تصريح إن (السيارة المفخخة التي ضبطت في حوض الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين قبل ان يقوم فريق هندسي بتفجيرها عن بعد تعود لمدنيين خطفهم عناصر من داعش قبل مدة قصيرة وسرقوا مركبتهم).لافتًا الى ان (داعش يحاول من خلال سرقة مركبات المدنيين وتفخيخها ادامة اعمال العنف لقتل الابرياء)، مؤكدا (ضرورة الانتباه لملف سرقة السيارات وتوثيق المعلومات لمنع داعش من استغلالها في اثارة اعمال العنف). الى ذلك، كشف مصدر امني في ديالى عن تنصيب داعش للمرة الاولى كرديا اميرا له في حوض المطيبيجة.وبحسب المصدر (فقد نصّب داعش للمرة الاولى احد قياداته الكردية اميرا على حوض المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين)، موضحاً ان (القيادي الكردي كان فعالا ضمن مايعرف بولاية كركوك في داعش). وتعد المطيبيجة ملاذا مهما لبقايا داعش بسبب موقعها الاستراتيجي واراضيها المترامية الاطراف المتداخلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين. وعثرت قوة أمنية مشتركة على أربع جثث لعناصر داعش في الجانب الغربي لحاوي العظيم على الحدود مع صلاح الدين كانوا قد قتلوا جراء عمليات قصف نفذها في المنطقة طيران الجيش والمدفعية.

عمليات تطهير

وشهد اليوم الخامس من عملية تطهير الحويجة القبض على 14 من عناصر داعش، بحسب بيان لاعلام الحشد، نقل عن آمر اللواء الحادي عشر علي الحمداني قوله إنه (لليوم الخامس على التوالي واصلت قطعات الحشد الشعبي عمليات تطهير محيط قضاء الحويجة ومناطق الرشاد والرياض)، مضيفاً أن (القطعات اكملت تطهير قرى العلوية والخاشوكة والطوليعة، وقدمت خدمات طبية واسعافات إلى أهالي القرى الذين يتعذر عليهم الوصول الى المراكز الصحية).في غضون ذلك، أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش في سوريا والعراق عن مقتل أحد جنوده. واوضح بيان للتحالف بأن (الجندي قتل في الثامن من كانون الثاني في حادث ليس له علاقة بالعمليات العسكرية)، مضيفاً أن (اسم الجندي وظروف وفاته ستعلن بناء على رغبة سلطات البلد المعني).