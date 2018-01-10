العبادي يتهم البرلمان بتأخير إقرار الموازنة لإحراج الحكومة

مجلس الوزراء يقرّ تخصيصات مالية لمفوضية الإنتخابات

بغداد – قصي منذر

صوت مجلس الوزراء على توفير تخصيصات مالية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لتهيئة المستلزمات الضرورية للانتخابات المقبلة .

وقال المتحدث بأسم المكتب الاعلامي للحكومة سعد الحديثي لـ (الزمان) امس ان (المجلس وافق برئاسة حيدر العبادي على مقترحات اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بشأن نقل الصلاحيات من وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة الى المحافظات غير المنتظمة باقليم استنادا الى القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل).

لافتا الى ان (الجلسة شهدت التصويت على توفير التخصيص المالي لقيام المفوضية باعدادات اللوجستية لاجراء الانتخابات واكمال المستلزمات الضرورية لانجازها في الموعد الذي حددته الحكومة في الثاني عشر من شهر ايار المقبل)، واضاف ان (المجلس قرر تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للمواد المجهزة الى المفوضية ولحسابها وكذلك الموافقة ايضا على قيام المفوضية بالتنسيق مع بعض الوزارات للاستعانة باعداد من الموظفين ولاسيما في المناطق المحررة لتسريع تحديث سجلات الناخبين غير المسجلين وتوزيع البطاقات الانتخابية بينهم)، وتابع الحديثي انه (تمت الموافقة على تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة ودعم تسهيل اجراءات المفوضية).

تأخير اقرار

واتهم العبادي البرلمان بتأخير اقرار قانون الموازنة لاحراج الحكومة . وقال العبادي خلال مؤتمره الاسبوعي عقب جلسة المجلس ان (وراردات الاقليم المعلنة من تصدير النفط خلال العام المنصرم بلغت تسعة تيرليونات دينار).

مبينا ان (إيرادات النفط المصدر من كردستان لم يسجل في حساب حكومة الاقليم)، وبشأن رواتب الموظفين اكد العبادي ان (الحكومة ملتزمة بايصال الرواتب لموظفي الاقليم وليس للاحزاب)، لافتا الى ان (تأخير الموازنة هدفه احراج الحكومة ولاسيما ان اسباب عدم اقرارها غير مقنع). في غضون ذلك وافق العبادي على مقترحاً بشأن التقاعد لمنتسبي وزارة الداخلية . وقال بيان للوزارة امس ان (الوزير قاسم الاعرجي اقترح على العبادي الموافقة على من لديه درجة عجز اكثر من 60 بالمئة ورغبته بالاستمرار في الخدمة والبقاء في وظيفته ولا يحال الى التقاعد)، مشيرا الى ان (هذا القرار سينفذ من تاريخ صدوره بعد أن الحصول على موافقة مجلس الوزراء).

وبشأن اخر ناقش العبادي بمكتبه مع وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتوسيعه في مجال الطاقة والإعمار.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء في تصريح امس (قيطوني نقل تهنئة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالانتصارات التي حققها العراق على داعش وتحرير كامل الاراضي والاشادة بقيادة العبادي). وأضاف انه (تم التأكيد خلال اللقاء على اهمية التنسيق بين البلدين بما يخدم استقرار المنطقة وكذلك التعاون في مجالات النفط واوبك والإعمار).