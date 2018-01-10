إتهام القوات الأمنية بزج الأسر في مناطق غير آمنة بالأنبار

الهجرة لـ (الزمان) عودة النازحين إلى المدن المحرّرة طوعية بعد تأمين الخدمات

بغداد ــ داليـا أحمـد

نفت وزارة الهجرة والمهجرين تقارير تحدث عن اعادة النازحين الى مدن في محافظة الانبار بشكل قسري، مشددة على العودة الطوعية بعد تأمين الاستقرار والخدمات, فيما اتهمت بعض الاسر العائدة القوات الامنية بأجبارهم على العودة الى مناطق غير امنة لضمان اجراء الانتخابات. وقال المتحدث باسم الوزارة ستار نوروز لـ (الزمان) أمس ان (الوزارة وبالتعاون مع لجان متخصصة تابعة لها في المحافظة تعمل على رصد الحالات ولم ترد اي تقارير تفيد بوجود اعادة قسرية للنازحين), مبينا ان (المحافظة تحاول اعادة سكانها الى المناطق التي تحررت بالكامل ووصلت الى مستوى جيد بعد تأمين الخدمات), واضاف ان (الملف المتعلق بعودة النازحين يؤكد العودة الطوعية ولاسيما بعد تحرير المناطق كافة من سيطرة داعش), ولفت نوروز الى ان (الوزارة تشدد على اهمية توفير جميع لوازم الحياة منها الاستقرار الامني والبنى التحتية والخدمات الصحية وغيرها من بعدها ضروريات الحياة التي تمكن النازحين من العودة الى مناطقهم وممارسة الحياة بشكل طبيعي), داعيا وزارتي التجارة والصحة الى (المشاركة في عملية ايصال مفردات البطاقة التموينية واللوازم الصحية ولاسيما في الايام الاولى لان تلك الاسر بحاجة تلك المساعدات), وتابع ان (هناك لجنة مركزية تابعة الى رئاسة الوزراء تقوم بالتعاون مع الحكومات المحلية لحصر الاضرار وتعويض المتضررين لحل مشكلة المناطق المحررة بالكامل دون هدر للاموال).

اسر نازحة

فيما كشفت اسر نازحة عن إن القوات الامنية ترغم مدنيين مقيمين في مخيمات النازحين على العودة إلى مناطق غير آمنة في المحافظة. وقالوا في تصريح امس إن (السلطات تعيد الناس رغما عنهم لضمان إجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته), لافتين الى ان (عجلات عسكرية تصل إلى المخيمات دون سابق إنذار ومن ثم يقوم المسؤولون باعلان قوائم بأسماء البعض يتم منحهم ساعة لجمع متعلقاتهم للرحيل). واوضحوا ان (5 الاف نازح أعيدوا قسرا خلال المدة الماضية الى مناطق غير امنة). بدوره اكد النازح مهدي أحمد إن (قوات امنية وصلت في 25 تشرين الثاني الماضي إلى مخيم عامرية الفلوجة وطلبت من ولده صالح وأسرته العودة إلى منزلهم حيث رفضت اسرة ولدي العودة لأن بعض معارفهم أبلغوهم أن المنطقة مزروعة بالشراك الخداعية التي تركها مقاتلو داعش بالاضافة الى ان منزلهم قد دمر نتيجة العمليات العسكرية التي دارت بين قوات الامن وداعش خلال المدة الماضية).

قادة محليون

مشيرا الى ان (احد القادة المحليين اكد أن المنطقة آمنة والأفضل أن تعيش في خيمة بمدينتك افضل من العيش في خيمة بالمخيم). وكان المتحدت باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول قد نفى ارغام الجيش المدنيين النازحين على العودة رغما عن إرادتهم. وقال رسول في تصريح ان (مهمتنا هي حماية الشعب وسلامة مواطنينا). واضاف (لابد من عودة المواطنين الى ديارهم بعد هزيمة داعش).