الإصرار الوقح للمسؤولين والسياسيين – خالد محسن الروضان

ان مايحدث في العراق اليوم لم يحدث في اي بلد اخر سواء في الميدان السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي وان مايتطلع اليه ابناء هذا البلد (المأسوف) على مستقبله، ان تولد للعراق (حكومة) وطنية مبنية على المشاركه الشاملة، وتحافظ على المال والامن في الداخل، وتحرس الحدود الخارجية، وتحافظ على الوحدة الداخلية بعيداً عن الطائفية والمذهبية والعرقية والمزاجية والاستعلائية والاستبدادية، وان ياخذ العراق مكانه المؤثر في محيطة المحلي والاقليمي والدولي. والسؤال متى يحدث هذا؟

والجواب عندما يشعر الجميع (شعباً ومسؤولين) بأن العراق بلد عربي عظيم، وبأن الانتماء اليه يمثل اعلى درجات المواطنة والوطنية، وبأن الولاء للاجنبي خيانة عظمى يعرض الاخرين الى الحساب طال الوقت ام قصر. وضرورة الاستفادة من اخطاء التجربتين (النظام الاحادي) و(النظام التعددي) ودراسة اسباب التدهور السياسي والفكري بعمق كبير ونقد موضوعي رصين. فأن اسباب تعثر المسار السياسي ووصول العراق الى حافة الهاوية هو نتيجة اللعب بالافكار الديمقراطية والسياسية والاصرار الوقح للمسؤولين والسياسيين الفاسدين على التحول من فشل الى فشل وهذه مهزلة تعبر عن عجز القائمين على العمل السياسي (احزاب ومسؤولين) وتخلفهم عن استيعاب معضلات الدولة ومتطلبات حركة الجماهير، او على الاقل غير قادرين على قيادتها ورسم افاق المستقبل.

ومن اجل تجاوز هذه المحنة لابد من تحقيق الترابط بين قضايا الديمقراطية السياسية والعدالة والتنمية والتحرر، فمهما بلغت الدولة من انجازات سياسية في مجال التعددية الحزبية وحرية الصحافة وحرية الفكر والتعبير تبقى دون الدولة المدنية مالم تكن هناك المؤسسات الجادة المتمثلة في قضاء عادل ومستقل، مع سائر المؤسسات التي يفترض فيها ان تشكل اركان المجتمع المدني واسسه الحقيقية.

ان الدولة المدنية هي الاستراتيجة الوحيدة لهدم وكنس مخلفات التجربة السابقة وبقايا اثار الاحتلال الاميركي للعراق.ومن اجل ترجمة موضوع الدولة المدنية فكراً وتطبيقاً اي سلوكاً وتصرفاً لابد ان تكون التعددية جوهر الديمقراطية وان تجمع الامة على برنامج معين لاتتجاوزه يميناً او يساراً اي تحقيق نظره مشتركة للمشروع الوطني النهضوي في محاربة الفساد وتحقيق العدالة باقامة دولة المواطنة. وبما ان تجارب التاريخ اكدت بأنه لاديمقراطية بدون وجود احزاب الا انه من المؤسف عليه حقاً ان الشعب في العراق فقد ثقته بالاحزاب العاملة في العملية السياسية فهي احزاب جاءت مع المحتل وتحت شعارات الحرية وحقوق الانسان التي عجزب ان تقدم لنا منجزاً لذلك نتيجة الخلل في ادائها السياسي وفي منظومتها الفكرية القائمة على المذهبية والطائفية والعنصرية، وان هذه الاحزاب وهي تلفظ انفاسها الاخيرة ظلت متمسكة بمنهجها الفاشل وتجربتها وهي تسير من نقيض الى نقيض وهذا يجعلها غير قادرة على مواكبة التطور والتقدم لذلك نراها تكرر نفسها مرة اخرى وباساليب مختلفة، وعندما يرى الشعب عكس مايسمع، ويحدث عكس مايتوقع يكون من حقه رفض هذه الاحزاب وسيكون الرفض اكثر واقعية في نتائج الانتخابات المقبلة، وهكذا يكون دور الشعوب في (صناعة التاريخ).