سر السعادة مساعدة الأخرين .. البزاز قدوة – احمد عباس الذهبي

هناك مَثل صيني يقول: …من يريد السعادة لمدة ساعة، فليأخذ قيلولة. من يريد السعادة لمدة يوم، فليذهب للصيد. من يريد السعادة لمدة عام، فليرث ثروة. من يريد السعادة طوال حياته، فليساعد الآخرين.

أشار عظماء المفكرين أيضاً إلى نفس الأمر منذ عقود حيث قالوا: تكمن السعادة في مساعدة الآخرين. كشفت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون أميركيون بجامعة ‘بافالو’، أن تحلي الإنسان بصفة الكرم ومساعدة الأصدقاء والأقارب والجيران يحمي صحته من التعرض للأمراض المزمنة وبالتالي يساهم في طول العمر. وبينت الدراسة أن فوائد الكرم تتجاوز الشعور بالرضا والسعادة، حيث أن تقديم المساعدة المادية للآخرين تنعكس آثارها على حماية صحة الإنسان والمساهمة في طول العمر، كما كشفت أن الأفراد الذين ساعدوا آخرين خلال العام الماضي عند تعرضهم لمواقف عصيبة، كانوا أقل عرضة للوفاة من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. استمرت الدراسة على مدار 5 سنوات، وأجريت على عينة تتكون من 846 شخصاً، وذكر المشاركون أن الوقت الذي قضوه في مساعدة الأصدقاء والجيران أو الأقارب الذين لا يعيشون معهم في العام الماضي، جاء من خلال توفير وسائل المواصلات وإدارة المهمات والقيام بالتسوق، وأداء بعض الأعمال المنزلية، ورعاية الأطفال وغيرها من المهام الأخرى.

تأثير إيجابي على الصحة النفسية:

قال الباحثون إن هذه الدراسة تساهم بشكل كبير في فهمنا لكيفية تقديم المساعدة للآخرين وانعكاس الفوائد الصحية الجمة على الشخص الكريم عبر دفع آثار الإجهاد السلبية بعيداً.

وأكد الباحثون أنهم قد و ضعوا في الاعتبار بعض المتغيرات المحتملة مثل العلاقة بين الصحة والأداء والسلوك والصحة النفسية وسمات الشخصية والمشاركة الاجتماعية وتلقي الدعم الاجتماعي. وقد خَلُصَ الباحثون إلى أن قيمة مساعدة الآخرين على وجه التحديد ذات علاقة وطيدة بانخفاض نسبة الوفيات لأنها تعتبر مخزناً لتعويض السلبيات التي تنتج عن التوتر والضغط النفسي وبذلك تقاوم مخاطر الموت وتقلل نسبة الوفيات في المجتمع

…مساعدة. الاخرين صحة نفسية وراحة. وسكينة.

فلنحاول مساعدة الاخرين…. من ابناء الوطن. الجريح …..شكرا لكل انسان يحمل النفس الكريمة الطيبة

والسيد سعد البزاز. متواصل في مساعدة ابناء الوطن بكل اطيافه الجميلة.