قضاء بلا رحيم العكيلي انه.. – نوزاد حسن

اخر تصريح قرأته للسيد اياد علاوي قال فيه ان محاربة الفساد تتطلب قضاء يعمل بمهنية ولا بد ان يحمى ويدعم من قبل الحكومة.وفي الحقيقة زاد تصريح السيد علاوي من حيرتي فشعرت بقلق على مستقبل البلد لاننا نعرف العلاج ولا نستطيع ان نصنع الخلطة السحرية لمعالجة قضية الفساد التي تتمدد كبقعة زيت خطرة تلوث الحياة من حولنا.. ثم جاء صوت السيد رئيس الوزراء من النجف الاشرف ليعلن هذه الحقيقة الاخطر وهي ان الفساد يعون تقديم الخدمات للمواطنين.

وهنا تذكرت لقطة في فيلم هندي شهير حين يقوم اللصوص بوضع اكوام من الحطب امام قطار للبضائع ليوقفوه.واعترف اني شعرت بحالة قلق ايضا لانني فكرت بان الحياة تخضع لقوى شريرة تعيش معنا.وبين العبادي ان الفاسدين موجودون معنا.وهذا يعني اننا شعب بائس جدا لان القانون صار كسكين صدئة قبيحة المنظر,ولا يمكن شحذها لانها مقرفة.

لو اردت ان اجمع علامات البؤس اليومي الذي نسمعه من المسؤولين لكتبت عشرات الصفحات.ولست ادري ما الحكمة في الحديث عن الفساد حين يحاكم من يقول كلمة واحدة يعبر بها عن رايه بصراحة وكأنه مخرب لا بد من ابعاده ومعاقبته..ولعل افضل مثل نتحدث عنه هو ما تعرض له القاضي رحيم العكيلي الذي خرب البعض حلمه في بناء منظومة قضائية اخلاقية نزيهة بشهادة قضاة ومحامين قالوا بحقه ما يستحق. اعتقد ان علاوي وضع اصبعه على النزف الحقيقي لما اشار الى دور القضاء القوي.وهذا يحتم على السيد علاوي وعلى الحكومة ان تجعل للقضاء الكلمة العليا والقول الفصل من خلال جعل القاضي شخصا واثقا من نفسه لا يحسب حسابا لجهة او جماعة او حزب.بهذه الطريقة سنحصل على نتائج جيدة.لكن هل سنرى تقدما يحصل على ارض الواقع اشك في هذا.؟