تبادل اتهامات وسط الخلاف على تأجيل الانتخابات في العراق 

بغداد – كريم عبد زاير

‎كشف جاسم محمد جعفر عن احتمالية تأجيل موعد الانتخابات إلى خريف 2018 فيما أجّل مجلس الوزراءالعراقي استيفاء رسوم مواد الانتخابات ويوجه بعقد اجتماع مع مفوضيتها واتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون الدكتور كامل الزيدي، التحالف الكردستاني واتحاد القوى العراقية بالمراهنة على عامل الوقت لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة واحراج المفوضية. الزيدي بين إن أنه لا يوجد أي مسوغ قانوني لتأجيل الانتخابات، كما ان الدستور لا يسعف ائتلاف دولة القانون على تقديمالادلة الكافية لعدم تأجيل إجراء الانتخابات”، متوقعا أن “تلجأ جميع الكتل في نهاية المطاف إلى البحث عن حل بشأن هذه القضية من جهته دعا رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم، إلى الالتزام بالتوقيتاتِ الدستوريةِ لإجراء الانتخابات. وأفاد بيان لمكتبه ان» السيد عمار الحكيم دعا خلال استقباله في مكتبه ببغداد مساء الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد دوغلاس سليمان الى الالتزامِ بالتوقيتاتِ الدستورية لإجراءالانتخابات واستكمالِ المتطلبات الضرورية لتشجيع المواطنين على المشاركةِ الواسعة فيها، ومنها عودة النازحين إلى مناطقِهم، وضمانُ مشاركة المتبقين منهم». واكدالحكيم على» أنَّ الحوارَ المستند للدستور والقانون يمثلُ أساساً لمعالجةِ المشاكل العالقة مع إقليمِ كردستان»، معبرا عن» دعمِه لإجراءاتِ الحكومةالاتحادية في معالجةِ المشاكل التي يعاني منها أبناء شعبنا في كردستان و لاسيما موضوعَ رواتب الموظفين». واشار إلى أنَّ»

المرحلةَ القادمةَ ستكون مرحلةُ بناء الدولة وتقديم الخدمة لأبناءِ شعبنا والتركيزُ على التنميةِ الاقتصادية»، مبينا أنَّ» العراقَ جزءٌ من منطقةِالشرق الأوسط فهو يؤثر ويتأثر بالتطوراتالحاصلة فيها»، داعيا إلى» اعتماد الحوار لحلِّ المشاكل بعيداً عن الاستفزاز والتصعيد خدمةً لشعوب المنطقة واستقرارها وتقدمها”.وجدد الحكيم خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش رفضه الدعوات المطالبة بتأجيل الانتخابات، مؤكدا على ضرورة إجرائها بموعدها الدستوري المحدد. وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ، إن الطرفين بحثا مستجدات الأوضاع السياسية في العراق والإشادة بمسارها العام والعمل على انعكاس ذلك إيجابيا على حياة المواطنين.