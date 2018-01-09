تركيا تستنكر التوغل في أدلب واسرائيل تقصف مواقع عسكرية قرب دمشق

اسطنبول- دمشق – بيروت- الزمان

اتهمت تركيا النظام السوري الثلاثاء باستهداف مقاتلي المعارضة «المعتدلة» تحت غطاء العملية العسكرية ضد الجهاديين معتبرة ان ذلك يمكن ان «يقوض» المحادثات التي تهدف الى وضع حد للنزاع. وصرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو انه «تحت غطاء مكافحة جبهة النصرة (سابقا)، قوات النظام تستهدف ايضا المقاتلين المعتدلين» في محافظة ادلب، الشمالية الغربية على الحدود مع تركيا، بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول الحكومية. وتابع تشاوش اوغلو ردا على سؤال حول هجوم النظام السوري بدعم جوي من روسيا على ريف ادلب الجنوبي الشرقي «مثل هذا الموقف يمكن ان يقوض عملية التسوية السياسية» للنزاع. وتشن قوات النظام منذ 25 كانون الأول/ديسمبر هجوماً للسيطرة على الريف الجنوبي الشرقي لإدلب، المحافظة الوحيدة الخارجة عن سلطة دمشق وتسيطر عليها بشكل رئيسي هيئة تحرير الشام. فيما شن الجيش الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء غارات جوية وقصفاً صاروخياً على منطقة القطيفة في ريف دمشق، ما أوقع أضراراً مادية «قرب أحد المواقع العسكرية»، وفق ما أعلنت القيادة العامة للجيش السوري في بيان.وبحسب مصادر اسرائيلية فقد استهدفت الغارة الاسرائيلية على موقع القطيفة الصاروخي التابع للجيش السوريقرب دمشق ثلاث شاحنات إيرانية وصلت من إيران برًا عبر الاراضي العراقية وصولًا إلى ضواحي الشام. وأفادت قيادة الجيش بأن القوات الإسرائيلية استهدفت منطقة القطيفة ثلاث مرات خلال ساعات الليل، من دون أن تحدد هدفها المباشر. وذكرت بأن «وسائط دفاعنا الجوي أصابت إحدى الطائرات» التي أطلقت «صواريخ عدة من فوق الأراضي اللبنانية» كما أسقطت صاروخي أرض – أرض تم اطلاقهما من منطقة الجولان المحتل. وعاودت الطائرات الاسرائيلية وفق البيان «إطلاق أربعة صواريخ من منطقة طبريا داخل الأراضي المحتلة تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي ودمرت صاروخاً وسقط الباقي قرب أحد المواقع العسكرية ما أدى إلى وقوع خسائر مادية». وأوردت وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» بدورها أن الدفاعات الجوية «تصدت لثلاثة اعتداءات اسرائيلية بالصواريخ على مواقع عسكرية بمنطقة القطيفة». وحذرت قيادة الجيش السوري من «التداعيات الخطيرة لمثل هذه الأعمال العدوانية» مؤكدة «جهوزيتها الدائمة للتصدي لهذه الاعتداءات ومواصلة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية». وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فإن القصف الاسرائيلي استهدف «مواقع لقوات النظام وحلفائها في منطقة القطيفة، ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله اللبناني» ما تسبب «بانفجارات متتالية واندلاع نيران في مواقع القصف».