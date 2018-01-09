ظريف الى بروكسل لبحث الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني

وفاة موقوف من المحتجين وخامنئي يشيد بالتعبئة الشعبية ضد الاعداء

بروكسل- طهران – الزمان

أعلن الاتحاد الاوروبي ليل الاثنين-الثلاثاء ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيجري في بروكسل الخميس مباحثات مع نظرائه الفرنسي والالماني والبريطاني تتناول سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الايراني. فيما فتحت السلطات الايرانية تحقيقا في ظروف وفاة شاب موقوف في سجن ايوين بحسب ما اعلن القضاء الايراني الثلاثاء، فيما ربط نائب ايراني الامر بالاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا. وقال مدعي عام طهران عباس جعفري دولت ابادي إن «تحقيقا فوريا قد فتح وتم استجواب حراس السجن وآخرين»، وفقا لوكالة أنباء سلطة القضاء «ميزان اونلاين». وكان النائب الاصلاحي محمود صادقي كتب في تغريدة على تويتر «للاسف توفي احد المتظاهرين الذين تم توقيفهم في الاضطرابات الاخيرة في سجن ايوين». ويأتي الاجتماع بين ظريف –الذي سبق وان اعلنت طهران انه سيتوجه هذا الاسبوع الى اوروبا– ونظرائه الاوروبيين في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من إقدام الولايات المتحدة في غضون ايام على نقض الاتفاق النووي الذي ابرمته ايران مع مجموعة الست (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والمانيا) في تموز/يوليو 2015 ونص علىتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل كبحها برنامجها النووي. فيما أشاد المرشد الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي الثلاثاء ب»النشاطات الشعبية المنسقة في مجابهة مؤامرات الاعداء»، متهما الولايات المتحدة واسرائيل ومجموعة معارضة في المنفى بالوقوف وراء الاحتجاجات الاخيرة في البلاد. ويشير الاعلام الرسمي الايراني إلى تنظيم تظاهرات تأييد يومية للسلطات منذ حوالى 15 يوما عبر البلاد تنديدا بأعمال العنف والاضطرابات التي طالت عشرات من المدن الايرانية بين 28 كانون الاول/ديسمبر والاول من كانون الثاني/يناير وسقط فيها 21 قتيلا بحسب الحصيلة الرسمية. وصرح خامنئي في كلمة بث الاعلام الايراني تسجيلا صوتيا لها ان «خروج الشعب الداعم للنظام الاسلامي في ايران ليس طبيعيا ولم يحدث في اي مكان بالعالم» بحسب ترجمة عربية لكلمته نشرتها وكالة فارس. واتهم خامنئي «مثلث اعداء» بالوقوف وراء الاضطرابات،

«يتمثل احد اضلاعه بالمخططات الاميركية والصهيونية التي وضعت منذ اشهر حيث يتم البدء في المدن الصغيرة والتقدم باتجاه العاصمة، والضلع الثاني لهذا المثلث يتمثل بالاموال الطائلة التي تمنحها الانظمة المحاذية للخليج الفارسي، حيث ان هذه الممارسات تتطلب نفقات باهظة والتي لا يتقبلهاالاميركيون والضلع الثالث لهذا المثلث يتمثل بزمرة المنافقين الارهابية». وقال الاتحاد الاوروبي في بيان ان الممثلة العليا لسياسته الخارجية فيديريكا موغيريني «ستعقد اجتماعا مع وزراء خارجية دول مجموعة اي 3 –فرنسا، جان-ايف لودريان، المانيا، سيغمار غابرييل، بريطانيا، بوريس جونسون– ووزير الخارجية الايراني جواد ظريف يوم الخميس 11 كانون الثاني/يناير في بروكسل». وأضاف البيان إن «الاجتماع سيعقد في اطار العمل الجاري لضمان التنفيذ الكامل والمستمر لخطة العمل الشاملة المشتركة»، الاسم الرسمي للاتفاق النووي الايراني.

ويأتي الاعلان عن هذا الاجتماع بعيد ساعات من دعوة نائب وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي المجتمع الدولي الى الاستعداد لانسحاب محتمل للولايات المتحدة من الاتفاق التاريخي الذي كرّس عودة بلاده الى الساحة الدولية. وقال عراقجي «على المجتمع الدولي ان يستعد لانسحاب اميركي محتمل من الاتفاق النووي مع ايران»، مشددا على ان «الرئيس الاميركي يسعى منذ اكثر من عام بكل جهده للقضاء على الاتفاق النووي». وأضاف «نحن في ايران مستعدون لكافة الاحتمالات. سيكون المجتمع الدولي الخاسر الاكبر وكذلك منطقتنا، جراء خسارة تجربة ناجحة على الساحة الدولية (…) منطقتنا لن تكون اكثر امنا بدون الاتفاق النووي».

والرئيس الاميركي دونالد ترامب من اشد معارضي الاتفاق النووي، الذي تعتبره الادارة الاميركية السابقة برئاسة باراك اوباما انجازا لسياستها الخارجية.

وكان ترامب اعلن في تشرين الاول/اكتوبر رفضه الاقرار بالتزام ايران الاتفاق النووي، لكنه بالمقابل لم يُعد العمل بالعقوبات الاميركية عليها كما لم يلغ الاتفاق، مفضلا احالة الملف الى الكونغرس لمعالجة «العديد من نقاط الضعف العميقة في الاتفاق». وتنتهي مهلة الابقاء على رفع العقوبات عن ايران يوم الجمعة المقبل.

ويفرض القانون الاميركي على الرئيس ان يبلغ الكونغرس كل 90 يوما ما اذا كانت ايران تحترم الاتفاق وما اذا كان هذا النص متوافقا مع المصلحة القومية الاميركية.