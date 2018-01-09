صدامات في تونس بعد وفاة رجل خلال احتجاجات اجتماعية

تونس- الزمان

تجددت الصدامات مساء الثلاثاء في تونس، لا سيما في طبربة حيث توفي رجل أمس خلال مواجهات ليلية على هامش احتجاجات شعبية ضد إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة أخيرا، وبعد سبع سنوات على الثورة التي أرست نظاما ديموقراطيا في البلاد. ونزل مئات الشبان الى الشوارع في طبربة الواقعة غرب تونس العاصمة وحيث انتشرت تعزيزات كبيرة من القوى الامنية والعسكرية التي ردت على رشقها بالحجارة بإطلاق قنابل مسيلة للدموع، حسبما افاد صحافي في وكالة فرانس برس. كما شهدت مناطق أخرى فقيرة في القصرين وجلمة القريبة من سيدي بوزيد التي انطلقت منها شرارة الانتفاضة الشعبية اواخر عام 2010 وبداية «الربيع العربي»، صدامات وإطلاق قنابل مسيلة للدموع ورشقا بالحجارة. في سيدي بوزيد (وسط)، تم إغلاق طرق بالاطارات ورشق بالحجارة أيضا، كما أفاد مراسل لفرانس برس. وتم الثلاثاء تشريح جثة الرجل البالغ من العمر 45 عاما الذي نقل الثلاثاء الى مستشفى بعد إصابته اثناء مشاركته في التظاهرة، لتحديد أسباب وفاته. ونفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بأن الرجل قتل بأيدي الشرطة، مؤكدة عدم وجود أي آثار عنف عليه. وقال الناطق باسمها العميد خليفة الشيباني إن الرجل كان يعاني من مشاكل «ضيق تنفس». وقال رئيس الوزراء يوسف الشاهد لاذاعة موزاييك أف أم الخاصة «البارحة ليلا، لم نر احتجاجات. البارحة رأينا أناسا يكسّرون ويسرقون ويعتدون على التونسيين». وأضاف «في الديموقراطية ليست هناك احتجاجات بالليل. حق التظاهر مضمون في الدستور، والحكومة مستعدة للاستماع، لكن أي شخص… يجب ان يتظاهر بطريقة سلمية». وتأتي هذه الحوادث على خلفية مطالب اجتماعية في تونس وخصوصا احتجاجا على اجراءات تقشف دخلت حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني/يناير، وتتضمن زيادة على ضريبة القيمة المضافة وضرائب جديدة. وشارك حوالى مئة شخص الثلاثاء في تظاهرة في وسط العاصمة بدعوة من تجمع منظمات من المجتمع المدني بدون أي حوادث.

وردد المتظاهرون وغالبيتهم من الشبان هتافات مثل «زاد الفقر زاد الجوع يا مواطن يا مقهور»، و»نظامك أكله السوس»، و»يا حكومة الالتفاف الشعب يعاني في الارياف»، و»الاسعار شعلة نار». وقال حمزة نصري، عضو حملة «فاش نستناو» (ماذا تنتظرون)، لفرانس برس خلال التظاهرة «أتينا الى هنا اليوم … لنعبّر عن رفضنا وتنديدنا باغتيال الشهيد الأول في انتفاضة 2018». وأضاف «أبرز مطالبنا هي إيقاف العمل بقانون المالية لسنة 2018 وإعادة الأسعار الى ما كانت عليه وتوظيف فرد من كل عائلة محتاجة». وأكد وزير المالية رضا شلغوم لوكالة فرانس برس ان «رئيس الحكومة تعهد عدم زيادة (اسعار) المنتجات ذات الاحتياجات الاولية، والضرائب لا تطال بشيء سلة المنتجات الغذائية لانها خارج اطار الضريبة على القيمة المضافة». وأضاف «بين مكتسبات الديموقراطية، هناك احتمال التظاهر لكن لدينا ايضا التزام بالعمل من أجل اقتصاد تونسي سليم لكي تتعزز مؤشرات النمو التي ظهرت عام 2017، ونتمكن من خلق وظائف»..