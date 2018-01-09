بلاغ للنائب العام لمحاكمة كاتب في التاريخ المصري

القاهرة – مصطفى عمارة

اثارت تصريحات الكاتب في التاريخ المصري يوسف زيدان فى وسائل الاعلام والتي شكك فيها فى وجود المسجد الاقصى في القدس فضلا عن اساءته لرموز تاريخية كاحمد عرابى وصلاح الدين الايوبي وغيرهما ،ردود فعل غاضبة في المجتمع المصري. وفى اول رد فعل تقدم النائب محمد عمارة عضو مجلس النواب ببلاغ للنائب العام يطالب محاكمة زيدان بتهمة اثارة الفتنة بعد ان شكك فى وجود المسجد الاقصى فى القدس وهو الامر الذي خدم فيه المصالح الاسرائيلية واضر بالقضية الفلسطينية ، فيما أوضح مصدر قضائي بان العقوبة التي تنتظر زيدان تتراوح بالسجن لمدة قد تصل الى ثلاث سنوات بتهمة نشر اخبار كاذبة تخالف العقائد السياسية والدينية فى المجتمع. وفي السياق ذاته استنكر علماء التاريخ الاسلامى ماقاله زيدان وقال د/ جمال شقره استاذ التاريخ الاسلامي ان يوسف زيدان ليس مؤرخا ولايمتلك ادوات البحث التاريخى او مصادر موثوق بها فعروبة القدس من الامور

المسلم بها تاريخيا وقتلت بحثا ،فضلا عن اكاذيبه عن تاريخ احمد عرابى وصلاح الدين ولذا تؤكد الدراسات التاريخية الموثقة انهما كان لهما دور بارز فى خدمة قضايا الوطن والاسلام . واضاف ان زيدان رفض المناظرة العلمية مع العلماء المتخصصين وهو مايعنى انه لايمتلك سوى التشهير. وانتقد د/ عبدالمقصود باشا استاذ التاريخ الاسلامى وسائل الاعلام المصرية والتى تتيح ساعات طويلة للظهور الاعلامي للشخصيات التي تثير الفتنة من امثال يوسف زيدان واسلام البحيري فى الوقت الذي تخصص فيه جزءاً يسيراً من الوقت للعلماء المتخصصين.

فى المقابل قال المحامى عمرو عبدالسلام نائب رئيس منظمة الحق لحقوق الانسان انه لايوجد نص فى الدستور المصري يجرم اهانة الرموز الدينية والوطنية ورجح انه يمكن ان توجه اليه بث شائعات كاذبة او دعايات مثيرة بقصد الاضرار بالامن العام .