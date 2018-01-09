متحدث الجيش الليبي لـ(الزمان): حفتر لم يحدد موقفه من انتخابات الرئاسة

القاهرة – مصطفى عمارة

اكد العقيد احمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي فى تصريحات خاصة للزمان انّ هناك بعض الدول الكبرى لاتزال تدعم حكومة السراج برغم انتهاء اتفاق الصخيرات فى 17 ديسمبر المقبل بهدف انهاء الجيش الليبي وتحجيمه . وعن موقف حفتر من الانتخابات الرئاسية القادمة قال انّ اللواء حفتر لم يحدد موقفه بعد من الترشح لانتخابات الرئاسة وإن كانت هناك شرائح من الشعب الليبى تؤيد ترشيحه. واكد المسماري ان الجيش الليبي على استعداد لحماية صناديق الانتخابات فى حالة اجرائها. من جانبه قال احمد الصويعي عضو جبهة النضال الوطنى انّ الحل الحقيقى للازمة الليبية يأتى من التقاء الاطراف كافة على طاولة التفاوض وعدم الانصياع لاهداف الجماعات والميلشيات التابعة للقاعدة وتيارات الاسلام السياسة المتطرفة. وعن امكانية عودة الوضع الليبي الى نقطة الصفر، قال ناصر الهواري الباحث الليبي المتخصص فى شان الجماعات الارهابية ان هذا امر محتمل إن لم يحدث توافق حقيقي على الارض بين جميع الجبهات، وكذلك بمد التوافق بين اعضاء البرلمان خاصة ان الكره اصبحت الان فى ملعبهم فهم يمتلكون قرار وقف انهيار الاتفاق والا اصبح الامر بيد من يمتلك السلاح . وكشف اسامة الطلحي الناشط الليبي ان الجماعة تسعى للعودة الى السلطة مجددا فى ليبيا وان ترتيبات تجري فى هذا الاطار بالتعاون مع التنظيم الدولى للجماعة الذى عقد مؤخراً اجتماعات فى موريتانيا وتركيا فضلاً عن دعم حركة النهضة.