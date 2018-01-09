الكفاءات والقصة الوهمية

فاتح عبد السلام

طويت مبكرا صفحة الحديث عن الكفاءات العراقية المهاجرة التي يحتاجها البلد بعد ان علت موجة ذلك الحديث مرة او مرتين عقب الايام الاولى من احتلال امريكا للعراق لتخمد بعدها الى الأبد . الاسباب عديدة ومتشعبة ، نلمح منها ما هو متعلق بأصل الدعوة لعودة الكفاءات بالتزامن مع مشروع احتلال البلد، ولم يقع في الفخ إلا مَن كان منساقاً بشهادته في مشاريع الدكاكين السياسية الزاحفة بعد الاحتلال .

ثم صعود طبقة الغث الحزبي الى مقاليد الحكم في مفاصل الوزارات والمؤسسات العلمية ، فتولدت في ايام قوة طاردة للكفاءات .

بعد ذالك ولدت انفلاتات اكثر أذى من أية قوة طاردة للكفاءات وكان عملها في الشارع . ثم نهبت الخزينة وقيدت القضية ضد مجهول ، لتبرز الحجة الحكومية في وجود عجز مالي لا يستقيم معه اي تفكير لدعوة الكفاءات من الخارج للتعيين الجديد . المسألة ليست سائبة وسهلة وتلقائية ، وانما تحتاج الى قانون واضح في فرز الكفاءات وتصنيفها وتحديد الحاجة الفعلية منها ، ومن ثم مكافأتها بشكل مجز يتناسب مع فترة الاغتراب التي قضاها صاحب الكفاءة في الخارج، بما يؤمن تغطية التزاماته في الخارج أيضاً بعد أن بنيت أركان أسرته هناك . ويكون لزاماً في سياق هذا الوضع تصحيح مفهوم أصحاب الكفاءة وفك ارتباطه بمسألة حمل شهادة الدكتوراه حصراً ، ذلك ان البلد غارق بحملة تلك الشهادة ، وهو في الوقت نفسه غارق في التراجع والتقهقر العلمي والابتكاري والتطوري .

في حال ظهور مثل هذا القانون ، نحتاج الى قانون آخر يحمي هذا القانون ، لأنّ البلد بات في هيكله العام مصمماً على انسياق الكفاءات في المشاريع السياسية ، وليس في البناء الوطني الكفيل بتغيير المشهد المتردي .

رئيس التحرير – لندن

فاتح عبد السلام

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