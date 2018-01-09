عبدالحق بن رحمون – ‪ ‬وفرة في الإنتاج

عبدالحق بن رحمون

لا أحد بمقدوره أن يوقف التغيير الذي يحدث الآن، في عصر اللوحة الالكترونية والهاتف الذكي، لأن القادم من تكنولوجيات جديدة، سيغير العالم، وينهي عصر الوسائل التقليدية في مجال التواصل، أو إن صح القول سيمحوها، وربما لا تجد لها طريقا نحو المتاحف. وفي هذا التغيير سيكون مفروضا على المشتغلين في إنتاج وتسويق الكتاب الانتباه إلى تحسين منتوجاتهم وتطوير آليات تسويق الكتاب، وتحويله إلى مورد اقتصادي واجتماعي من أجل الارتقاء بالتنمية البشرية. مع انتشار اللوحة الالكترونية وبأثمنة في متناول الجميع، هل القراءة في العالم العربي في حالة ضعف؟ الجواب لا يحتاج إلى مزايدات، من طرف مكاتب للدراسات المحلية أو الدولية، لأن هذه المكاتب لديها تقارير بالمقاس، وجاهزة ومستنسخة بمقاسات عدة دول في طريق النمو، وفي ذات الوقت تخدم تقاريرها عدة أجندات، من أجل نشر فتنة الكسل، والنفور من الكتاب الورقي والالكتروني. والمغاربة والعرب من أكثر الشعوب استهلاكاً للكتاب واقتنائه بدليل أن الكتب المستعملة تجد لها سوقا رائجة بالعالم العربي، وعندما نتحدث عن انحسار القراءة، فلابد أن نحددها في أي مجال، لأن مجالات المعرفة متعددة ومختلفة، ولا يمكن بأيِّ حال مقارنة كتب الاقتصاد، والعلوم بمختلف أنواعها، وأيضا كاتالوكَات الأعمال الفنية الباهظة الثمن بالأعمال الأدبية التي تطبع بطبعات راقية بالموازاة مع طبعات شعبية. وفيما يخص إصدارات الكتب وطرق العيش، وواقع الاستهلاك اليومي، بين اليوم والأمس، الآن لابد أن نعود إلى سنوات السبعينيات والثمانينيات، لما كانت المخابز تعد أنواع الخبز بكميات محدودة، وفي ساعات قليلة تنفد، وكانت ربات البيوت والعمال المياومون يستنجدون بالفطائر السريعة التحضير لانقاد الموقف، كما كانت المطابع تطبع الكتب بكميات محدودة، وفي ساعات محدودة تنفد. نفس الشيء بالنسبة للصحف اليومية التي كانت تصدر بصفحات وأعداد قليلة وتعاني من توزيع سيء سرعان ما كانت تنفد، واليوم من يزايد على الناس بأن منسوب القراءة قد تراجع فهو مخطئٌ ونوستالجيٌّ إلى زمن ولى كان فيه الفقر وقلة في الانتاج. وفي المقابل كان الخبز والكتاب والصحيفة في بعض الدول الاشتراكية والشيوعية يوزعون بالمجان من أجل خدمة اشتراكية تشبع العقل والبطن معاً . والذين عملوا في الصحافة فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، مازالوا يذكرون أن الخبر الصحفي كان فيه شح، عبر شريط القصاصات الواردة من الوكالات، في حين كان الوصول إلى المعلومة لا يتم إلا بشق الأنفس من مصدرها، وطرق الوصول إليها غير سالكة بالمقارنة مع اليوم حيث نجد صبيب الأخبار سريع التدفق والمصادر متعددة. أما اليوم ومع وفرة الإنتاج في الغذاء والكتاب والإعلام السمعي البصري، فلا يمكن أن نقول إن الناس لم تعد تقرأ، ولم تعد تأكل، كل ما هنالك، أن الناس اكتسبت أذواقا متعددة من المأكولات والقراءات، والاختيارات. ومع وفرة الإنتاج صار بالإمكان امتلاك الكتاب، بأقل تكلفة مادية، سواء كان رقميا أو إلكترونيا، وصارت قراءة الكتاب متاحة للجميع، ولم تعد قراءة كتاب أو أكل نوع من المأكولات في المطاعم الراقية ترفا، وتباهيا بين الناس، فهناك من يقرأ في وقت الفراغ بدافع المحبة والعشق للقراءة، ومن هنا القراءة ليست امتيازاً عائليا في أوساط اجتماعية بورجوازية، بل هي واجب وطقس يومي من أجل الزيادة في المعرفة فيما يشبه تنفس الهواء أو شرب الماء عندما نحس بالعطش. فمع الوفرة، تجددت الحياة بأشكال أقل تكلفة، في الجهد وفي إنفاق الأموال .ومع العصر الرقمي منح العالم مجانية القراءة وصارت القراءة متاحة للجميع وبالمجان، هذا عندما نتحدث عن وفرة في المنتوج طبعا الأسعار تنخفض، ونقول للمكتبات وداعا مادامت الأجهزة الإلكترونية قادرة على تخزين مئات الآلاف من الكتب ، وطرق البحث عن عناوين تتم بلمسة زر واحدة في حاسوب التخزين. اليوم مئات الآلاف من الصور الرقمية تلتقط، ولم يعد ضرورة لاستوديهات التصوير والتحميض واستنساخ الصور الورقية، إلا أنه لاخوف على التصوير والنشر التقليدي الذي صار ينافسه النشر والتصوير الرقمي، وبذلك على الاعلام التقليدي أن يستعيد عافيته، ويعترف بالاندماج التمهيدي مع النشر الالكتروني الحديث، ويحافظ على هويته الأصلية. وهكذا بالتدريج ودعنا جهاز الراديو التقليدي، والتلفزيون بهوائية أرضية فوق السطح، والصحيفة الورقية، والفاكس…، لأن القراءة والتواصل يحتاجان اليوم إلى وسائل سهلة بأقل تكلفة مادية وجهد جسماني لتساعد القارئ كي يطالع الكتب وهو في وضعية مريحة، وأول عضو متضرر في الجسم هو العمود الفقري ، حتى لايكون للقراءة تأثير سلبي على صحته، وعلى بصره بالنسبة لضعاف البصر، وبما أن الانسان يريد أن يعيش حيوات مع القراءة، فلابد للقراءة أن تعطيه تحفيزا وتجددا، خاصة بالنسبة للذين يجلسون لساعات مع القراءة رفقة متعة الكتاب .