‎موجة ثلوج كثيفة تغطي صحارى المغرب والجزائر

‎الرباط – الجزائر – الزمان

‎يتعرض المغرب منذ ايام لموجة استثنائية من البرد ترافقت مع تساقط كثيف للثلوج في المناطق الجبلية، ما دفع بالسلطات الى اتخاذ تدابير سريعة في المناطق الاكثر تضررا. ‎وقال مسؤول في الارصاد الجوية لفرانس برس الاثنين ان «درجات الحرارة اقل من مستواها العادي، تتساقط الثلوج بكثافة في جبال الاطلس الكبير والاطلس الأوسط، ابتداء من 900 متر فوق سطح البحر، مع درجات حرارة منخفضة تصل الى خمس درجات تحت الصفر». ‎وتتاثر المناطق الداخلية للبلاد، مع جبالها المعتادة على شتاء شديد القسوة، اكثر من غيرها من هذه الموجة الباردة التي بدات الجمعة.

‎وقطعت العديد من الطرق بسبب الثلوج، وفقا لوزارة النقل، ما يزيد من عزلة القرى في المناطق المرتفعة. ‎وقال أحد سكان بن سميم لوكالة فرانس برس من قريته الواقعة على سفوح الاطلس المتوسط ان «الناس باتوا معزولين مع انقطاع الطرق، ولا يستطيع المزارعون تقديم العلف للماشية». ‎ودعت وزارة الداخلية الى «تعبئة كافة قطاعات الحكومة»، قائلة ان اكثر من 500 الف شخص سيستفيدون من خطة لمواجهة البرد مثل توزيع البطانيات والمواد الغذائية. و للمـرة الأولي منذ 40 عاما كست الثلوج مناطق صحراوية بالجزائر . ووصل سُمك الثلوج التي تساقطت خلال اليومين الماضيين إلى قرابة ستين سنتميترا، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية. ولم تعتد المناطق الصحراوية في الجزائر، وضع نساقط ثلوج، كما أن المطر نفسه نادرا ما يهطل فيها.

وتعود آخر مرة تساقط فيها الثلج بمنطقة عين الصفراء، «700 كيلومترا جنوب العاصمة)، إلى 1979، ولم تدم العاصفة الثلجية، وقتئذ، سوى نصف ساعة.