 إنخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الى أوروبا

باريس – الزمان

اعلنت وكالة حرس الحدود الأوروبية «فرونتكس» عن انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين الى اوروبا خلال عام 2017 . وأوضحت الوكالة في تقرير لها ان نسبة المهاجرين الذين وصلوا اوروبا عام 2017 اقل من 60% مقارنة بالعام 2016. كما قالت أن «204300» مهاجر غير شرعي نجحوا في الوصول إلى أوروبا العام الماضي، بحيث جاء معظمهم من ليبيا عن طريق المتوسط. وعبر مسؤولي الوكالة الاوروبية عن قلقهم بسبب ارتفاع عدد المهاجرين السريين،

الذين وصلوا عن طريق إسبانيا، والذي بلغ «22900» شخص، أو ما بات يُعرف بطريق المتوسط الغربي. من جهة أخرى أوضح التقرير الى أن الجنسيات الأكثر هجرة إلى أوروبا، هم النيجريون الذين تصدروا المهاجرين القادمين عبر ليبيا، يليهم مواطنون من غينيا وساحل العاج، بحيث أن «هذا التوجه يعكس تغيراً جذرياً في ما تمت ملاحظته عام 2015، حيث كان السوريون وسكان دول شرق أفريقيا هم أكثر القادمين».