إربح آلاف الدولارات في لعبة على هاتفك

لوس انجليس – الزمان

لعبة HQ Trivia عبارة عن لعبة مجانية تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية ربح الأموال، وتتألف اللعبة من 12 سؤالاً مرفقة بإجابات متعددة، تتدرج صعوبة الأسئلة من البداية إلى النهاية وتشمل موضوعات مختلفة مثل التكنولوجيا، والرياضة والموسيقى وغيرها. تتمحور فكرة اللعبة حول خلق التفاعل الحي بين المشتركين، حيث إن مواعيد اللعبة محددة، فالمسابقة تنطلق في أيام الأسبوع عند الساعة 3 مساءً (بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية)، أما في عطلة نهاية الأسبوع فعند 9 مساءً، ويديرها بشكل مباشر الكوميدي «سكوت روغوسكي» والمذيعة البريطانية شارون كاربنتر. بعد قراءة السؤال، يمنح المشتركون 10 ثوانٍ للرد على كل سؤال من الخيارات المتعددة المتاحة، وعند الإجابة الصحيحة عن جميع الأسئلة، ينتقل الفائزون إلى لعبة الجاك بوت، وإذا لم يحالف الحظ أي رابح، فإن الجائزة الكبرى تُنقل إلى المباراة المقبلة. كل ما عليك للمشاركة في المسابقات اليومية هو إنشاء حساب خاص بك، وعند تقديم إجابة خاطئة يصبح المشترك خارج اللعبة، لكنه يستطيع متابعة ما تبقى من المسابقة حتى النهاية، وبعد انتهاء السؤال الأخير، يعلن المقدم أسماء الفائزين الذين سيتقاسمون الجائزة الكبرى. تتراوح الجوائز المالية بين 1000و18000 دولار، والحصول على الجائزة يكون بشكل فوري عن طريق إرسالها مباشرة إلى حساب «باي بال» الخاص بالفائز.