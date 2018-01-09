‎ثماني طرق لمعالجة قرحة المعدة والامعاء 

‎بغداد – الزمان

قال باحث علمي ان ثماني طرق ساسية في معالجة قرحة المعدة والامعاء ولفت الدكتور مناف الطائي الى ابسط تعريف للقرحة اوضح توصيف لها هو انهاعبارة عن تقرحات تحدث في الجدار المبطن للمعدة والجزء الاول من الامعاء الدقيقة مسببه آلاما شديدة وتختلف شدة الالم حسب الحالة التي يصاب بها المريض.

لذا نجد المعدة تفرز حمض الهيدروكلوريك المكثف واغشيتهت محمية عادة بطبقة سميكة من المادة المخاطية لهذا نرى ان القسم الجريح لا يمكن ان يلتئم لان الحمضي يجري من فوق وبهذا انصح لمصابين بتناول الحليب والزبدة كل ساعتين على الاقل لانهما يتحدان مع الحمض ويبعدانه عن القرحة وهذا مما يسهل عملية التئام الجرح .واضاف الدكتور الطائي ان الطرق الاساسية لمعالجة المريض بالقرحة او الحد منها قدر الاستطاعة هي ؟

الطريقة الاولى :-

نقوم اعطاء المريض كميات كبيرة من ڤيتامين A ، الذي يقوي غشاء المعدة والامعاء والكمية المقررة بذلك ستمائة الف وحده دولية في اليوم ولكن مئتي الف وحده دولية تكفي ايضا.

الطريقة الثانية :-

اعطاء المصاب الف مليغرام من ڤيتامين ج يوميا وبعد ثلاثة ايام يعطى للمريض حبوبا من هذا الڤيتامين من عيار خمس مليغرام ثم تخفض الكمية الى مئة مليغرام قبل كل اكلة او خلالها ويداوم على هذه الكمية حتى التئام القرحة .

علما ان المقدار المذكور من ڤيتامين ج يسرع بتشكيل النسيج الذي يجعل الجرح يلتئم فتشفى القرحة بسرعه .وبهذه الحالة على المريض ان يتجنب عصائر الفاكهة ذات الطعم الحامض خاصة الليمون والبرتقال واليوسفي .. الخ ويستعيض محلها بعصائر الخضار وخاصة عصير الكرنب

الطريقة الثالثة :-

هي اعطاء المريض كمية مناسبة من المواد البروتينية معززه بقدح من حليب من تناولها بساعتين على الاقل واذا كان المريض بدينا فتنزع عن الحليب زبدته. اذنا هذه الطرق عظيمة جدا واوصي بتباعها حتى يكتمل الشفاء .اطعمة نافعه للمصابين بتقرح المعدة والاثني عشر:-

الواقع ان الاشخاص الذين يتالمون من القرحة يجب ان يتنالوا ڤيتامينات B وذلك بتناول نصف قدح من حبوب القمح المطوخة كل صباح وملعقة كبيرة من خميرة البيرة مذابة في الحليب وذلك قبل الاكلات.وليشربوا جميع السوائل واذا تناولوا من الحليب الكامل حصلوا على كفايتهم من ڤيتامين D والا فيجب ان يتناولوا من زيت كبد الحوت وان يلخذوا بيضتين او اكثر كل يوم .تناول من الدجاج والكبد المشويمن حين لاخر كنا يجب ان يتنالوا حاجة الجسم من الحديد والنحاس وهذه متوفرة في البطاطا والبامية والشجر الخ الامتناع عن جميع الاطعمة الحريفية . نتمنى الشفاء لجميع مرضانا.