دعوة العبادي لزيارة دائرة التقاعد: غادر مكتبك يا دولة الرئيس إلى ساحات المتعبين

متقاعدون: الحكومة مطالبة بصرف مستحقاتنا القانونية والبرلمان ملزم بمناصرة أصحاب الخدمة مثلما فعل مع المقاولين والمزارعين

بغداد – الزمان

طالب متقاعدون رئيس الوزراء حيدر العبادي، بالحضور لتفقد دائرة التقاعد العامة، فوراً، للاطلاع عن كثب على الفوضى التي تضرب اطنابها في الدائرة ومعالجة اشكال من المعاناة يقاسيها المتقاعدون ، برغم انهم يتابعون حقوقهم المكفولة بموجب القوانين المرعية ، واكدوا لـ ( الزمان) أن (معاناتهم بلغت حداً لا يمكن السكوت عليه، وان اخفاقات الدائرة ومسالكها تفوق حد الحديث والوصف )، وقالوا ( ان الزيارات الميدانية الى المؤسسات الخدمية والهيئات ذات المساس المباشر بحياة المواطنين وحقوق موظفي الخدمة العامة بعد إحالتهم للتقاعد ، قد تكون العلاج الأهم في خطط القضاء على الفساد ومطاردة الطفيليين والفاسدين في عقر اوكارهم ).

وتشهد دائرة التقاعد العامة في بغداد ، بمختلف فروعها حالة من الارباك وفقدان السيطرة، نتيجة كثرة التعقيدات وارجاء حسم المعاملات وإطلاق يد شركة كي كارد في اولويات الدائرة وضغط العمل ، يكون المراجعون من كبار السن ضحيتها. وقال المتقاعد محمد هادي ابراهيم (اراجع هذه الدائرة منذ أيام فلا أجد مجيباً أو شخصاً يعاونني على إنجاز معاملة طلب القرض برغم أن مصرف الرافدين يزعم أنه انجز كذا معاملة يومياً). وقال المتقاعد هيثم محمود أمين ( أن منافذ شركة البطاقة الذكية هي التي تسهم بهذا الازدحام وان عدد موظفيها قليل ولا يلبي زخم المتقاعدين الذين يتقاطرون عليها منذ الصباح الباكر من جميع المدن). ودعا حامد احمد محمد الذي كان يرافق والدته المتقاعدة وهي تجلس على كرسي متحرك ( انه يراجع منذ الصباح الباكر بهدف تفعيل البطاقة لكن زخم الحضور يحول، حتى دون استطاعتي الحديث مع موظف في الشباك)، وناشد متقاعدون رئيس الوزراء بوصفه وزيراً للمالية وكالة، إجراء مراجعة شاملة لاجراءات التقاعد وتكليف لجنة فنية عليا، لكشف ملابسات التعقيدات التي تؤدي الى تأخر حصول المتقاعدين على مستحقاتهم الشهرية، من خلال عدم ظهور البصمة أو طلب فروع المصارف لما يسمى الرقم السري أو طلب مستمسكات تعجيزية).

كما طالب متقاعدون آخرون العبادي بالايعاز لصرف مستحقاتهم المتأخرة، ولاسيما مكافأة نهاية الخدمة التي مضى على مراجعتهم بشأنها نحو ثمانية أشهر دون معرفة المصير الذي آلت اليه. وقالوا (ان الحكومة والبرلمان مدعوان لمناصرة اصحاب الخدمة العامة كمناصرتهم المبالغ بها للمقاولين والمزارعين عند تأخر مستحقاتهم. فقد أصدر البرلمان قراراً يلزم الحكومة بدفعها، فيما يتغاضى عن ذلك بالنسبة للمتقاعدين ) . ويتذرع مدير التقاعد أحمد عبد الجليل بعدم تخصيص وزارة المالية المبالغ اللازمة لصرف مكافأة نهاية الخدمة ، فيما يتهم متقاعدون المدير المذكور بترويج معاملات اصحاب الوساطات من السياسيين والبرلمانيين المتنفذين . كما اتهموه بعدم الاهتمام بمعاناتهم وإغلاق مكتبه في وجوههم من خلال موظفين لا يقيمون وزناً لمن ألقت بهم الظروف الملجئة الى هذا المصير . وأقترح متقاعدون آخرون قيام اللجنة البرلمانية المالية واللجان المعنية في مجلس النواب بإستدعاء عبد الجليل لمساءلته على الفوضى التي تعم دائرة التقاعد ومعرفة ظروف قيام الدائرة بمهمات فوق طاقة منتسبيها ، ولاسيما عدم قدرتها على إستيعاب مراجعات المتقاعدين الذين أتاح لهم مصرف الرافدين الحصول على قروض وسواها ، وكذلك معالجة مسألة إخفاق شركة كي كارد في تقديم خدماتها على وفق العقد الحكومي المبرم معها. واتهموا هذه الشركة بالتواطؤ من جهة وعدم التكيف مع التطورات التي تستدعيها بعض قرارات المصـارف ودائرة التقاعد. وتشمل معاناة المتقاعدين المحافظات ايضاً حيث يضطر بعضهم الى الحضور الى بغداد لمعالجة قضية إيقاف الراتب وإثبات الحياة أو غيرها . وصادفت (الزمان) في يوم زيارتها مبنى الدائرة، الفنان الكبير محمود ابو العباس القادم من البصرة نتيجة تعليق راتبه، كما التقت العشرات من كبار السن الذين يعيلون عوائل كبيرة وقد تم الزعم بأن بطاقاتهم الذكية لا تعمل مما أدى لتأخر حصولهم على الرواتب والمستحقات الاخرى. وشدد متقاعدون على ضرورة تدارك الحكومة معضلة تأخر حصولهم على مكافآت نهاية الخدمة المتأخرة منذ أشهر بوصفها مبلغاً متراكماً يعلقون عليه أمل تحسين أوضاعهم المعيشية أو الاستعانة به للقيام بتأسيس مشاريع تعيل اولادهم واحفادهم . ورأى متقاعد ان (مزاعم دائرة التقاعد بعدم وجود تخصيصات مالية تستهدف فئات منهم دون اخرى). وشدد على القول أن ( لا فضل للحكومة في ذلك، لأن صندوق التقاعد يستقطع التوقيفات التقاعدية منذ اول راتب يتقاضاه الموظف فور صدور أمر تعيينه وحتى إحالته الى التقاعد). وقالوا بالحرف الواحد ان (الاموال المسروقة تذهب الى جيوب المتنفذين فيما تعجز الحكومة عن تلبية حقوقنا التي لا تستطيع قوة في الارض إنكارها بموجب القانون والاعراف). وكان مدير هيئة تقاعد البصرة باسل العيداني قد طالب مجلس المحافظة لإستضافته في إحدى جلساته لغرض إطلاعهم على المشاكل التي تعترض عمل الهيئة ، وقال العيداني في تصريح إذاعي أن (تلك المشاكل تتمثل بعدم أهلية المبنى والذي قال أنه لا يصلح حتى كسجن ، فضلاً عن نقص الكادر فالهيئة تحتاج الى اربعمائة موظف في حين ان ملاكها يقدر بـ 140 ما بين مثبت على الملاك ومنسب مقابل أكثر من الف مراجع للهيئة يومياً، كما طالب بأن تكون ( هناك حوافز وارباح للموظفين أسوة ببعض دوائر الدولة) ، وأشار الى ان (القسم الخاص بالشهداء الذي افتتح في مبنى القصور بحاجة الى ملاك)، ونوه الى أن (الملاحظية التي افتتحت في قضاء القرنة غير مفعلة لقلة الملاك ايضاً). ويجمع خبراء اقتصاديون على أن تثبيت موعد صرف الرواتب يساعد المواطن على التخطيط المالي.وقال خبير ان ( تثبيت الرواتب من كل شهر يمكن المستفيد من التخطيط المالي بشكل أفضل ليتواكب مع الاستحقاقات من فواتير الكهرباء والمياه ومتطلبات العائلة وغيرها).وأضاف أن (الراتب وفواتير الخدمات عندما تكون مثبتة في أيام محددة، سيتمكن المواطن من التخطيط المالي السليم، وبذلك يقل الهدر وكل ذلك سيساعده على تفادي الوقوع في شرك الديون).

وأوضح الخبير إن (تثبيت موعد رواتب المتقاعدين وعدم ارجاء دفعها او تسويف دفعها خطوة إيجابية تجعل المواطن على علم بتاريخ إيداع الراتب الشهري، وبذلك سيتمكن من إعداد خطته لتغطية المستحقات المالية دون عشوائية).واوضح أن (معظم موظفي الدولة في السابق لم يكن لديهم مشكلة في تقاضي الرواتب، وانعكس ذلك على تسديد الفواتير والديون، نظراً لصدورها في أوقات مختلفة لا تتناسب مع أوقات استحقاقها، فيصطدم بالعجز المالي الذي ينعكس نفسياً واجتماعياً)، مشيرا إلى أن (تثبيت صرف الرواتب من كل شهر خطوة جيدة نحو الاســـتقرار الأسري). وقــــــال خبير مالي إن (صرف الرواتب التقاعدية في الشهر قرار مطلوب، ويهدف إلى الإصلاح وإلى الترشيد، وتحــــسين إدارة الإنفاق)، مشيرا إلى أن (اعتماد الدولة التقويم الثابت في صرف الرواتب سيحقق وفراً من تكلفة سنوية من الرواتب ، وهذا يمثل دعماً للاقتصاد العراقي).