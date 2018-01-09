واشنطن تقدم 150 مليون دولار لدعم جهود تحقيق الإستقرار

الحديثي لـ (الزمان): عرض إحتياجات المدن المحررة على المستثمرين بضمانة دولية

بغداد – شيماء عادل

يستعد العراق بالتنسيق مع الكويت لعقد مؤتمر الدول المانحة لعرض احتياجات المناطق المحررة على المستثمرين بضمانة البنك الدولي، فيما وصف خبير اقتصادي المؤتمر بالفرصة لانقاذ الموازنة من العجز واعادة اعمار البنى التحتية للمدن. وقال المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لـ(الزمان) امس ان (المؤتمر سيعقد خلال المدة من الثاني عشر الى الرابع عشر في شهر شباط المقبل بالكويت بعد الانتهاء من الاعداد له بالتنسيق مع البنك الدولي باعتباره الجهة التي تتولى تقديم التأمينات اللازمة للاستثمار في العراق)، لافتا الى ان (العراق سيعرض خلال المؤتمر احتياجاته بشأن ملف اعادة اعمار الاستقرار وتأهيل المدن المحررة والمبالغ المقدرة لمعالجة الاضرار وتوفير الخدمات الاساسية فيها بالاضافة الى عرض فرص الاستثمار في السوق المحلية للشركات العالمية)، لافتا الى ان (هناك دورا ايضا للمنظمات الدولية المالية لتقديم الضمات اللازمة للمستثمرين الذي سيكون عاملا محفزا لدخول تلك الشركات الى السوق العراقية)، واضاف ان (سبعين دولة ستشارك في المؤتمر لتقديم دعمها الى العراق في جهوده باعادة اعمار المدن وتوفير الاحتياجات الانسانية). بدوره ، اكد الخبير عبد الحسين المنذري لـ (الزمان) امس ان (مؤتمر الدول المانحة سيعقد بمبادرة من الكويت وبعض الدول الاوربية لمعالجة الدمار الذي حدث في المناطق التي سيطر عليها داعش خلال المدة الماضية)، واضاف ان (تلك الدول سوف تتبرع باموال من اجل اقامة مشاريع خدمية من طرق وجسور وبنى تحتية ومؤسسات طبية وتعليمية بعد عرض المشاريع من قبل الحكومة على تلك الدول التي ستقوم بتخصيص الاموال اللازمة للاعمار)، واوضح المنذري ان (هناك بعض الدول سوف تأتي بشركات لتنفيذ المشاريع لانجازها بالدقة المطلوبة ووفق احدث التقنيات تجنبا لعمليات الفساد)، لافتا الى ان (نجاح المؤتمر سيساعد العراق في التخلص من عبء مالي كثير ليس بامكانه توفيره الان بسبب الازمة الاقتصادية وتراجع سعر النفط الخام). وكان الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق قد اعلن عن التنسيق مع الكويت لدعوة أكــــــــثر من 70 دولة الى المؤتمر. وقال العـلاق في تصريح امس ان (عدد الدول التي ستدعى الى المؤتمر لن يقل عن 70 دولة من الاشقاء العرب والاصدقاء في اوروبا وامريكا واسيا ونتوقع ان تكون المشاركة كبيرة)، لافتا الى ان (بغداد والكويت اتفقتا على ان تكون الدعوات على المستوى الوزاري)، مرجحا (الانتهاء من وضع أسماء الدول المدعوة الاسبوع المقبل).

واشار العلاق الى ان (المؤتمر سيشهد حضورا مميزا للعديد من المنظمات العربية والدولية ومنها منظمات الامم المتحدة بجميع اختصاصاتها واخرى من الاتحاد الاوربي والبنك الدولي الذي يعد شريكا في الاعداد للمؤتمر بالاضافة الى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)، مؤكدا ان (المنظمات التنموية الدولية والاقليمية ستكون حاضرة هي الاخرى في المؤتمر فضلا عن مشاركة فاعلة لمنظمات المجتمع المدني التي ستنخرط في المحور المتخصص لبحث العمليات الانسانية ودعم الاستقرار في المناطق المحررة وسبل دعم عمليات المصالحة المجتمعية).

وقدرت الحكومة حجم الاضرار للبنى التحتية في المحافظات المحررة بما لا يقل عن 100 مليار دولار. في غضون ذلك تعتزم الحكومة الامريكية تقديم 150 مليون دولار من التمويل الاضافي للمساعدة في تحقيق الاستقرار في العراق بعد تحريره بالكامل من داعش. وأعلن السفير الامريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان ان (الولايات المتحدة تعتزم تقديم 150 مليون دولار لجهود تحقيق الاستقرار في خلال العام الجاري في المناطق المحررة وبذلك يصل إجمالي مساهمة الولايات المتحدة إلى 265.3 مليون دولار مـــــــــــــــنذ عام (2015 ، واضاف ان (إلتزامنا تجاه الشعب العراقي لا ينتهي بالقضاء على داعش)، مبينا ان (أبناء المناطق المحررة يواجهون تحديات تتمثل في إعادة بناء حياتهم واستعادة تراثهم الثقافي ولاسيما ان تلك الاموال ستساعد في اعادة الخدمات الاساسية مثل المياه والكهرباء حتى تتمكن الاسر من العودة الى ديارها بشكل آمن وطوعي)، مشيرا الى ان (تلك الأموال ستقدم إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية)، وتابع ان (برنامج تحقيق الاستقرار بعد تعزيزه بهذا التمويل الجديد سيواصل مساعدة سكان المناطق المحررة على العودة إلى ديارهم واستــئناف حـــياتهم الطبيعية).