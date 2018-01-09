خامنئي يصف بعض أعمال المحتجين بالشيطانية

ولايتي: واشنطن أرجأت تقسيم العراق للمستقبل

طهران – رزاق نامقي

اكد المرشد الإيراني علي خامنئي الثلاثاء ضرورة الفصل بين المطالب الصادقة والمحقة للشعب وبين ما اسماه بالحركات الوحشية والتخريبية لفئة معينة، واصفًا أعمال بعض المحتجين بالشيطانية، فيما قال مستشاره للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي ان الولايات المتحدة الامريكية لم تتخل عن مشروعها الرامي لتقسيم العراق وانما ارجأته للمستقبل.وقال خامنئي خلال استقباله الآلاف من أهالي مدينة قم بمناسبة الذكرى السنوية لاحداث التاسع من كانون الثاني 1978 ان (الشعب الإيراني وفي مختلف أنحاء البلاد، وبدءا منذ الثلاثين من كانون الأول حين قام عدد من الأفراد بأعمال شيطانية واللعب بالمفرقعات، بدأ تظاهراته الرافضة لهذه الأفعال)، لافتًا الى أن (الشعب انتبه الى ان جواسيس الأعداء لا يكفّون عن أعمالهم، فلذلك بدأ منذ ذلك الوقت بالقيام بالتظاهرات على مدى الأيام الماضية).ونوّه الخامنئي الى أن (حركة الشعب الإيراني الأخيرة في مواجهة مؤامرة العدو هي حركة فريدة من نوعها في العالم على مدى الأربعين سنة الماضية وهي مستمرة في هذا الاتجاه) مضيفاً ان (كل تحركات الأعداء على مدى الأربعين عاما الماضية في مواجهتنا كانت بمثابة هجمات مضادة للثورة الإسلامية. فلقد تم اقتلاع جذور العدو من الناحية السياسية من البلاد، وهو يعمد بشكل متكرر الى تنفيذ هجمات مضادة لكنّه يُهزم في كل مرّة لقد تجرّأ على المبادرة لكنّه لم يستطع أن يواصل عمله بفضل الوقوف في وجهه، بفضل هذا السد الشعبي والوطني المنيع). وتابع (لقد سمعنا تحليلات عديدة خلال هذه الأيام. وفي هذه التحليلات كان هناك شيء مشترك تقريبا وهي نقطة صحيحة وهي وجوب الفصل بين المطالبات المحقة للشعب والتصرفات الوحشية والتخريبية لمجموعة ما) وأضاف أن (يعترض إنسان على حق حُرم منه ويتجمع في سبيل هذا الأمر مئة أو خمسمئة ليعبروا عن آرائهم فهذا شيء؛ وأن يستغل عدد من الافراد هذا التجمع للإساءة الى القرآن والإسلام والعلم الوطني، وأن يحرقوا المساجد ويخربوها ويشعلوا النيران فهذا شيء آخر). من جهة اخرى، قال ولايتي ان الولايات المتحدة الامريكية لم تتخل عن مشروعها الرامي لتقسيم العراق وانما اجلته للمستقبل واوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الاسلامي الاعلى في العراق همام حمودي إن (سيناريو الأمريكان هو تقسيم العراق لثلاثة أقسام، ولكن المجتمع العراقي عارض هذا التفكير)، موضحا أن (الأمريكان أجلوا تنفيذ هذا المخطط للمستقبل ولن ينجحوا لأن الشعب العراقي والجيش والحشد الشعبي والحكومة يعارضونه).وبشأن الوجود الأمريكي في سوريا، قال ولايتي (لم يرغب الأمريكان أن يحدث اتصال بين سوريا والعراق، وكانوا يرون البوكمال سدا أمام هذا الاتصال، ولكن بمساعدة القوات السورية والعراقية والمقاومة مرغ أنف أمريكا بالتراب وهزم داعش الإرهابي) مضيفاً ان (الأمريكان بنوا قواعد في شرق الفرات ويريدون توفير الأرضية لانفصال أكراد في سوريا ولكن هذا الحلم لن يتحقق).واشار ولايتي إلى (زيادة التبادل بين إيران والعراق في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة، ليبلغ حجم التجارة بين البلدين في الوقت الراهن 15 مليار دولار). وفي شأن آخر، اكد ولايتي أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في حال انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي. ولفت خلال المؤتمر الى مصادقة مجلس الشورى الإيراني على قانون يرتبط بموضوع الاتفاق النووي، واوضح ان (هذا القانون سيكون معيار القرار الإيراني في حال انسحاب أمريكا). وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قال خلال اتصال مع مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية يوكيا أمانو الاثنين، إنه (في حال لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق النووي فإن إيران ستتخذ بعض الخطوات التي ستؤثر في التعاون مع الوكالة الدولية). من جهته، حذر نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من (انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي خلال الأيام المقبلة)، واضاف ان(على العالم أن يكون مستعدا لهذه المرحلة)، لافتا إلى أن (ترامب يحاول منذ عام تقريبا ، وبكل قوة، الخروج من الاتفاق النووي).