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يادولة الرئيس.. السلاح والمخدرات والديناصورات – هاشم حسن التميمي

تجولت الاسبوع الماضي على هامش ندوة مهمة عقدت في مدينة البصرة بشان الانتشار المرعب للمخدرات بكل اشكالها في احياء البصرة وذي قار والعمارة والكوت وخرجت بانطباعات مثيرة تؤكد غياب القانون وضبابية المستقبل..!

المخدرات كما تؤشر الدراسات المسحية وبالارقام تقرع كل الابواب واخترقت حتى المدارس وبيوت الفقراء والاغنياء، والسبب بدون عجب غياب القانون وفشل الادارات الحكومية و مجالس المحافظات، بل فسادها بالاغلب والاعم ورعايتها للخارجين عن القانون تحت شعار انصر ابن حزبك وعشيرتك وعمر جيبك وانهب المال العام واجــــــــــمع المليارات حـــــــــتى لو كان مصدرها المخدرات والدعارة والخيانة للرب وللــــــــوطن والمقدسات كافة وتجويع وتشـــــــريد الملايين من البشر، اما المبادىء فاتركوها للمتبطرين من الصحفيين والادباء والمفكرين واصحاب الاختصاصات المهمشين وعامة الناس من المفجوعين بديمقراطيتهم الهزيلة وبرلمانهم الكارتوني الذي يمثل ابشع مسرحيات الكوميديا السوداء..!

المخدرات تنخر في جسد العراق وتعد بغداد الوكر الاول ومرتعها الثاني مدن الجنوب، وابطال هذه الحرب مافيات محلية مسنودة بمراكز نفوذ قوية، ولها ارتباطات خارجية ، الهدف جمع المليارات والربح السريع، والــــــهدف الاخطر تدمير الطـــــــاقات البشرية خاصة الشباب من كلا الجنسين وتعزيز مظاهر الانحلال الاخرى لتركيع الدولة وتعزيز مفاهيم فشلها بالارهاب الناعم والتخريب الداخلي.

والظاهرة الاخرى التي اعادتنا لعصور داحس والغبراء وتشكل ضربة في صميم التمدن والحضارة واغتيال لمدنية الدولة وتمثلت بانتشار السلاح بين العشائر واستخدامه نهارا جهارا رغم انف الحكومة، وكاننا في عصور الجاهلية الاولى, وينهار ازاء هذا العنف العشائري كل صروح الفكر والثقافة والشعور بالامن والسلام والاستقرار والتنمية والاستثمار، ويضاف لهذا الكابوس ظاهرة رجال الدين المزيفين والمشعوذين وتستكمل بهم حلقات التخلف والتراجع والتقدم لقرون الظلام والامية، وتتعاظم صور البلاء حين يؤشر الناس لاسماء محددة واسر اصبحت مشهورة بل وطاغية في نفوذها وسلطاتها في التهريب والتحكم بمختلف السلطات والتمدد والاستحواذ على املاك الدولة بالقانون او بدونه كواقع حال، يحدث ذلك والملايين في عوز وحاجة وبينهم فلذات اكبادنا من الخريجين العاطلين عن العمل واقرانهم من الفاشلين وزراء وسفراء وامناء وقادة لهذا الزمان الاغبر..!

اعانك الله يامن تريد الاصلاح حقا وانت لاتمتلك عصا موسى ولامعجزات سليمان، وليس امامك والمظلومون من العراقيين الا صبر ايوب، ولكن لصبر البشر حدوداً وحين لايسمعهم الطغاة سيصرخون… ولاينفع ذلك لان المثل المعروف يقول ان زئير الاسد لايقتل الفريسة ونحن نريد فارسا يقتلع الديناصورات من الجذور ولانريد منه بعد ذلك من مزيد.