ذي قار تطالب بإحالة المدينة الصناعية للإستثمار

الناصري يشيد بدور الشرطة في الدفاع عن الوطن

ذي قار – باسم الركابي

دعا محافظ ذي قار يحيى الناصري الى دعم القوات الأمنية التي طالبها بالاستعداد لمرحلة ما بعد تنظيم داعش الارهابي، واصفا أيها بالأخطر وتحتاج الى جهد مضاعف وعلى القوات الأمنية إيجاد حلول وقائية للخلايا النائمة.

وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) امس في كلمته باحتفالية عيد الشرطة الـتي أقيمت في مدينة الناصرية مركز المحافظة (ندعو القوات الأمنية للمزيد من التأهب والحيطة والحذر في مواجهة الإرهاب وخلاياه التي ستحاول ان تقلل من قيمة انتصاراتكم وأنتم تدحرونه في اخر معاقله لتطهروا ارض العراق).

تحرير كامل

واضاف ان (مرحلة ما بعد تحرير كامل الارض واعلان النصر الناجز هي الأخطر وتحتاج لجهد مضاعف وستكون حاسمة في القضاء على الإرهاب وحواضنه وخلاياه النائمة وعلى القوات الامنية مسؤولية الاستعداد لمواجهتها واتخاذ إجراءات وقائية لحماية افراد المجتمع)، وطالب الناصري (الحكومة المركزية بدعم جميع صنوف القوات الأمنية وتأهيلها لمواجهة الفكر التكفيري الإرهابي المجرم من خلال الدعم بالعدة والعدد)، واوضح البيان ان (الناصري قدم التهنئة للعراقيين وللشرطة بحلول ذكرى عيد تأسيسها السادس والتسعين متمنيا لهم دوام الموفقية والنجاح في عملهم واداء مهامهم الأمنية).

صفوف الدفاع

واضاف الناصري (بوركتم يا رجال شرطة العراق وذي قار خصوصا وأنتم تتقدمون الصفوف دفاعا عن العراق بوركت البطون التي أنجبتكم والعوائل الكريمة التي ربَّتكم ويقيناً ستظل تضحياتكم وسام عز وشرف لكم ولعوائلكم ومناراً لصحبكم في زيادة الهمة نحو النصر الحاسم والقريب ان شاء الله على أعداء العراق من داعشيين وطائفيين).

من جهة اخرى طالب الناصري باحالة المدينة الصناعية للاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد بالمحافظة وتوفير فرص عمل موكدا ان الروتين الاداري وعدم اقرار قانون المدن الصناعية عرقل العمل بها.واضاف الناصري ان (الحلول التي طرحتها الحكومة المحلية واجهت مصاعب من الوزارت المختلفة وخصوصا في ملف احالة مشروع المدينة الصناعية للاستثمار الذي تعطل لسنوات عدة بسبب الروتين الاداري في وزارة الصناعة والتي تبررها بعدم اقرار قانون المدن الصناعية من قبل البرلمان والذي تعطل في ادراجه لاسباب غير معروفة الامر الذي اوجد حلقة مفرغة في عملية احالة المدينة الصناعية للاستثمار ما يسهم في خلق فرص عمل واسعة لابناء المحافظة وتحريك عجلة الاقتصاد ودعم الصناعة المحلية)، واوضح ان (المحافظة عقدت اكثر من اجتماع مع الوزارة الا انها لم تسفر عن نتائج ايجابية لاسباب عدة).

واشار الى ان (استمرار عرقلة احالة المدينة الصناعية للاستثمار تشكل قصة لاتنتهي على الرغم من ان المحافظة قدمت بدائل لحل هذه المشكلة من خلال الاستفادة من القانون الحالي والمضي قدم في استثمار هذا المشروع الحيوي). واشار البيان الى ان (المدينة الصناعية التي يجري تنفيذها على مساحة الفي دونم من أربع مناطق صناعية، اثنان للصناعات الخفيفة واثنان للصناعات المتوسطة وقد تم تجهيزها بالخدمات اللازمة لإقامة المصانع حيث تم تخصيص 62 مليار دينار لأعمال المرحلتين الأولى والثانية من مراحل تنفيذ المدينة).