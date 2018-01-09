أمريكا تتكبّد 300 مليار دولار جراء الكوارث الطبيعية

الأنواء: تعرض العراق إلى موجة برد شديدة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقع المنبئ الجوي صادق عطية من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل أجواء باردة وخالية من السحب في مناطق العراق وخاصة الشمالية. وقال العطية في تصريح انه (ستكون هناك فرصة صقيع واردة في مناطق عديدة في كردستان). فيما اعلنت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس ان (طقس العراق ليوم الاربعاء سيكون في المنطقة الوسطى غائما مع فرصة لسقوط زخات مطر وفي الشمالية غائما ممطرا مع استمرار انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية، وفي الجنوبية بين صحو الى غائم جزئي،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق)، واضاف ان (درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون 18 درجة مئوية والصغرى درجتين وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10 كيلو مترات في المطر 5-7 كيلو مترات).

تساقط أمطار

واوضح البيان ان (طقس يوم غد الخميس في المنطقة الشمالية صحوا يتحول بعد الظهر الى غائم مع فرصة لتساقط الامطار والثلوج على المناطق الجبلية وفي الوسطى سيكون الطقس بين صحو وغائم مع استقرار في درجات الحرارة وفي الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم). واعلنت الادارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الامريكية عن ان سلسلة الكوارث الطبيعية التي ضربت الولايات المتحدة في عام 2017 تسببت في خسائر تقدر بـ 306 مليارات دولار وهو أكبر كلفة تتكبدها واشنطن بسبب الكوارث في سنة واحدة.وقال بيان امس انه (وقع 16 حدثا منفصلا في عام 2017 ما أسفر عن خسائر تزيد على مليار دولار أمريكي لكل منها وأن من هذه الكوارث هي أعاصير هارفي وإيرما وماريا إلى جانب حرائق الغابات الضخمة التي ضربت الساحل الغربي للولايات المتحدة)، ونقل البيان عن الخبير الاقتصادي في الادارة الوطنية آدم سميث القول ان (عام 2017 كان تاريخيا بالنسبة كوارث الطقس والمناخ حيث بلغت الخسائر مليار دولار)، واضاف ان (الفيضانات الشديدة التي حدثت بسبب إعصار هارفي في هيوستن بولاية تكساس تسببت في خسائر بلغت 125 مليار دولار أمريكي فيما تسبب إعصار ماريا التي أحدث أزمة في بورتوريكو في خسائر بلغت 90 مليار دولار في حين تسبب إعصار إيرما في ولاية فلوريدا في خسائر تقدر بـ 50 مليارا اضافة الى وقوع 251 حالة وفاة بسبب العواصف)، وتابع البيان ان (كلفة حرائق الغابات في الغرب بلغت 18 مليار دولار و54 حالة وفاة فيما جاءت بقية الأضرار من الأعاصير والجفاف وغيرها من الظواهر الجوية القاسية).