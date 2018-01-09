تعديلات قانون البنك المركزي الجديد – طارق حرب

يوم 2018/1/2 صدرت الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية العدد 4475 في 2 كانون الثاني 2018 متضمنة القانون رقم (82) لسنة 2017 قانون التعديل الثاني لقانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 وقد توزعت التعديلات على عشر مواد تضمنت تعديل المواد(5 و10 و11 و27 و32 و48 و72 و 16) والاخير تعديل عام بالغاء مصطلح السندات وأذونات الخزينة واستعمال المصطلح الاكثر دقة وهو مصطلح الاوراق المالية وحسنا فعل قانون التعديل الجديد بزيادة رأسمال البنك الى ترليون دينار ذلك ان المبلغ قبل تعديله كان مبلغا لا يستقيم ومهمات وواجبات البنك كونه مسؤولا عن السياسة النقدية التي تتأثر بها السياسة المالية بجميع نشاطاتها الاقتصادية والصناعية والتجارية وحتى الاجتماعية وكم كان مطلوبا تعديل احكام ادارة البنك بتشكيل لجنة المراجعة والتدقيق شريطة اختيار الاكفأ والاعلم وهذا ما فعله التعديل وهذا ما يمكن قوله عن تعديل تشكيل المجلس وان كنا نعترض على استخدام أو اذ كان من اللازم استخدام الواو بحيث يكونوا اصحاب خبرة في الشؤون المالية وخبرة في الشؤو المصرفية وخبرة في الشؤون القانونية وليس بواحد فقط من هذه الاختصاصات كما ورد في قانون التعديل لكي يتم جمع الخبرة المالية والمصرفية والقانونية وليس واحدا منها فقط كما ورد بالتعديل وحسنا فعل التعديل بالغاء احكام احتياطي النقد الاجنبي وادارة الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبي وخاصة التعديل الوارد بالفقرة (ج) المتعلقة بتأدية الحسابات الدولية والادوات الاستثمارية لدى صندوق النقد الدولي واستخدام المشتقات المالية في المحافظ الاستثمارية وما اورده التعديل بإضافة حكم جديد للاحكام الخاصة بالمقرض الاخير وتضمن التعديل مهمة جديدة للبنك في اصدار مسكوكات تذكارية وتعديل احكام المراجعة المالية الخارجية بجعل اختياركة المراجعة الخارجية من قبل البنك وليس وزارة المالية وان كنا نعتقد ان اناطة هذه المهمة تكون لمجلس الوزراء لخطورة ما تقوم به هذه الشركة ومدتها التي تصل الى خمس سنوات ولابعاد شبهة التواطؤ اذ ان الرقيب يجب ان لا يختاره صاحب العلاقة اي البنك يختار الشركة التي تراقبه خاصة وان التعديل اجاز ان تكون لعشر سنوات وكان صائبا التعديل بتعديل احكام الحصانة الخاصة بالحجز على اموال البنك وان كانت القاعدة العامة ان اموال الدولة لا يجوز حجزها كما هو مقرر في القانون المدني وقانون التنفيذ وحسنا فعل التعديل لتناوله احكام النظام الداخلي الواردة في سلطات المجلس ووظائفه وفي جميع الاحوال فانها تعديلات جيدة افرزها الواقع العملي.

بغداد