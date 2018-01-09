شعوب من رحم المعاناة – نوال علي العزاوي

مهما أشتدَ الظلام يكون هناك بصيص من ضوء

بشارة خير ونبوءة شعب

شعوب تنافرت وطوائف تباعدت وأخرى أعتدت وأخرى ظلمت

ولكن الى متى ؟

صناعة الاستعمار وأرث الربيع العربي المزعوم وكيف بدأت الخطط

في تدمير النفس البشرية التي طالما حاربت لتكون هي البذرة المبشرة التي سوف تعيد أخضرار البساتين وتعيد للحياة رونقها وألقها .

دمروا . وقتلوا. وهجروا.

شعوباً إخافتهم وجعلتهم يرسمون الخطط ويحيكون المؤامرات في دهاليزهم المظلمة

وهكذا جاء القرار

لندخل بينهم نفرقهم نجعلهم يقتلون بعضهم بعضاً لنسود العالم وننهب الخيرات ونبقى دائماً في المقدمة الدول الكبرى كما يطلقون هم أنفسهم علينا

وأتفقت جيوش الظلام فنشروا الفتنة بين كل الشعوب فلم يعد الجار يأمن جاره ولا الأخ يثق بأخيه.

هنا بدأ اليأس يدب الى النفوس البشرية حتى صار الكل يفكر بالابتعاد والهروب من كل مايجري داخل بلده .

فلم يعد المواطن البسيط قادراً على التحمل ولا حتى التنفس داخل هذا البلد

فقرر أن يهاجر ويبتعد لعل في هذه الهجرة يكون الأمل ويستطيع أن يعيد بناء ماتهدم داخل نفسه وروحه المتعبة .

وبدأت الهجرة تمتص الشباب من كل البلدان العربية وأصبح شغلهم الشاغل كيف يستطيع أحدهم أن يكون بعيداً بعيداً جداً.

فأخذت الغربة من الجميع ماأخذت وبدأت طوابير المهاجرين تقف صفوفاً على أبواب هذا البلد أو ذاك

وهكذا وصل الفكر الاستعماري الى مبتغاه في كسر النفس العربية عامة والإسلامية بوجه خاص .

وقد أستطاعت تلك الدول الاستعمارية تحقيق حلمها الكبير وبمساعدة حكام تلك البلدان في خنوعهم وطأطأة هاماتهم في أضعاف دول العالم الثالث كما يلقبها أكثرهم .

ولكن.

حين ندخل في عمق مضمون الهجرة ونرى مالا يراه الكثيرون ممن الهتهم اطماعهم عن رؤية الحقيقة وندخل تلك المعسكرات المظلمة في حياة المغتربين

نرى أن هناك بصيصاً من نور يخرج من شبابيك العتمة في تلك المعسكرات

نرى أن هناك بذرة وجنين جديد يبشر بمولود جديد

(عربي .عربي)

(سني.شيعي)

(عربي ،كردي)

روح جديدة سوف ترى النور قريباً تولد من رحم المعاناة وبدأت الأجنة بالاختلاط بين الشعوب المغلوبة على أمرها بدأت الحياة تدب من جديد وها هي تحبو لتخلق لنفسها وطناً لاسلطة لأحد عليه تختلط فيه الدماء العربية بميثاق جديد وعقد جديد يمنح كل الأطراف الحق بولادة أمة جديدة

من تشابه المعاناة تجمعت الأرواح بين المغتربين وتوثقت أواصر المحبة فتقاربت القلوب ليكون للشعب العربي الجديد كلمة أخرى

غيرت خطط الاستعمار في التفريق

وبدأت بوادر البشارة بالولادة الجديدة

شعوب أختلطت بها الدماء لاتفرقهم طائفة ولاديانة ولا تعصب

عالم جديد تختلط به الدماء العربية مع بعضها.