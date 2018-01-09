منفذ البدرية يشرّع أبوابه عشية إنطلاق الإمتحانات الفصلية للطلبة

طرق جديدة تفتح ما بين الموصل والإقليم

لتسهيل إنسيابية مرور المواطنين

الموصل – سامر الياس سعيد

لطالما عد طريق تلكيف الواصل ما بين مدينتي الموصل ودهوك من اهم الطرق الرئيسية وانعكاسها على حركة الشاحنات التجارية خصوصا وان مدينة دهوك تعد منفذا رئيسيا لنقل البضائع القادمة من تركيا نحو مدينة الموصل ومن ثم توالي سيرها الى المدن الاخرى لذلك عد هذا الطريق محوريا ومهما في ما يتعلق بحركة التجارة وما ينعكس من فتح ذلك المنفذ على تقليل الاسعار وتسهيل انسيابية البضائع وقد قامت الادارتان المحليتان ما بين المدينتين بالتشاور والتداول لفتح هذا المنفذ الذي بقي مغلقا منذ سيطرة تنظيم داعش على المدينة وتمدده حتى سيطرته على قضاء تلكيف وتوغله في الكثير من المناطق حتى استقر في قريتين تابعتين للمكون المسيحي وهما كلا من باطنايا وتللسقف قبل ان ينسحب من الاخيرة بعد سيطرته عليها لمدة عشرة ايام لتبقى القرية المذكورة مهجورة طوال الاعوام الماضية حــــــــــــتى عاد اليها اهلها مؤخرا ليباشروا باستئناف اعمـــــــــــالهم وحياتهم اليومية ..

ويقول فاضل محمود (نامل ان يستمر فتح هذا المنفذ كونه ينعكس على الحياة التجارية في مدينة الموصل فلاشك ان غلق هذا الطريق دفع وطاته الكثير من اهالي المدينة كونه اثر بشكل كبير على الاسعار التي التهبت بفعل غلق الطريق وما ينعكس من تاخير لاصحاب الشاحنات الناقلة بسبب تاخر مرورها بين المنافذ المتاخمة على المدن).

بينما قال مؤيد غالب ان (الطريق لايعد تجاريا فحسب بل يعد ايضا حيويا لمختلف مجالات الحياة لاسيما سيرفع الاعباء على الطلاب ممن كانوا يسلكون في السابق طريق الخازر لغرض مرورهم الى اماكن دراستهم في جامعة الموصل حيث كانوا يضطرون للمرور بوقت مبكر نسبيا لغرض اللحاق الى جامعتهم بسبب الزحام والاجراءات المشددة التي كانت تفرضها بعض نقاط التفتيش مما ينشئ زحاما مربكا في تلك المناطق حيث كانت هنالك طوابير للسيارات تتفرع لاربعة طوابير ومن ثم يلجا العنصر الامني المكلف بالتفتيش الى تفتيش سيارة سيارة مما ينشئ زحاما خانقا قد يمتد لساعات طويلة دون التفكير بالتزام المارين عبر تلك الطرق بمواعيد ودوام ).

وتابع غالب (حينما فتح طريق البدرية فقد استبشرنا خيرا وتفاءلنا خصوصا وان فتح المنفذ تزامن مع بداية العام الجديد الذي نامله ان يكون عاما مفعما بالسلام وغياب الاجراءات الخانقة التي ترهق المواطن فكفاه تلك الاجراءات والامور المتعبة التي عانى منها خصوصا حينما كان يعيش تحت اسر تنظيم داعش خلال الاعوام القليلة السابقة ). وتمنى محمد عبد الله ان (يستمر فتح منفذ البدرية دون ان تعكره اجراءات اخرى او اهواء من قبل القائمين عليه ليتم غلقه وفتحه وهكذا مثلما تجددت مثل تلك الحالات في الكثير من نقاط التفتيش خصوصا تلك الـــــــــتي فتحت في الايام السابقة فمثلما استبشر الكثير من المواطنين بفتح بعض الطرق الا انهم صدمــــــــوا بغلقها مجددا ليواجه المواطن طرقاً اخرى وزحاما اخر نتيجة غلق تلك المنافذ).