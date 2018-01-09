الحج والعمرة تحذّر المواطنين من خداع مكاتب الإنترنت

بغداد- شيماء عادل

حذرت الهيئة العليا للحج والعمرة المواطنين الراغبين بالتسجيل على قرعة الحج من الانجرار خلف مكاتب الانترنت التي تدعي فوزهم بالقرعة حال التسجيل لديها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الهيئة أفتتحت أكثر من 160 منفذاً في بغداد والمحافظات لتسجيل المواطنين على قرعة الحج المقبلة لأعوام 2019 – 2020 – 2021 والحصول على بطاقة التقديم واستمارة الضوابط وآلية التسجيل).

وأضاف ان (بعض مكاتب ومراكز الانترنت تحاول استغلال المواطنين عبر الادعاء بان التسجيل لديها مقابل مبلغ مالي يضمن لهم الفوز بقرعة الحج).مؤكدا ان (حظوظ جميع المتقدمين متساوية بالفوز في القرعة الالكترونية بغض النظر عن مكان التسجيل).

وأشار الكناني الى ان (الهيئة وضعت برنامجا الكترونيا مبسطا للتقديم وبإمكان المواطن التسجيل في القرعة وهو في منزله سواء من هاتفه المحمول او اجهزة الحاسوب في حال توفر خدمة الانترنت لديه دون الحاجة للذهاب الى مراكز الانترنت لغرض التسجيل).

منافذ تسجيل

وكانت الهيئة قد حددت منافذ تسجيل المواطنين على قرعة الحج الالكترونية للاعوام الثلاثة المقبلة.

وقال بيان ان (الهيئة افتتحت منافذها المعتمدة في بغداد والمحافــــــــــظات لتسجيل المواطنين على قرعة الاعــــــــــوام الثلاثة المقــــــــــــبلة حيث يمكنهم استلام بطاقة التقديم وضوابط وآلية التسجيل).

مشيرا الى انه (يمكن للمواطنين ملء استمارة التقديم بطريقة الكترونية التي سيتم نشر رابطها في الموقع الرسمي للهيئة والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وتليكرام وانستكرام لتسجيل اسمائهم في القرعة الالكترونية التي ستجرى بعد فرز الاستمارات وتدقيقها).

مؤكدا ان (الهيئة ستنشر قاعدة بيانات مركزية في موقعها الرسمي وصفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي باسماء المواطنين المتقدمين على القرعة للتأكد من الدخول فيها).

واجرت الهيئة في وقت سابق القرعة التكميلية للعام الجاري للمواطنين المتقدمين على القرعة الماضية .

واكد البيان انه (تم اجراء القرعة التكميلية للعام الجاري بين المواطنين المتقدمين على قرعة الحج الماضية في عام 2016).