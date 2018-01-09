منافسات الجولة الثامنة تستهل اليوم بمباراتين

الزوراء خارج السرب والشرطة تفوز والبطل يتقدم والصناعات نجم الأسبوع

الناصرية – باسم ألركابي

في الوقت الذي حافظ الزوراء والشرطة على موقعيهما في الصدارة للأول 21 نقطة اثر فوزه على زاخو بثلاثة أهداف لواحد والأخر بالفوز على نفط الجنوب بهدفين دون رد تكون اغلب المواقع شهدت تغييرا بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم.فقد حقق الزوراء الفوز السابع تواليا ورفع رصيده الى 21 نقطة ويمر في الوضع الصحيح من جولة الى جولة بفضل مردود عناصره التي تقدم المردود الفني حيث التألق في الهجوم والتسجيل وهو الافضل هجوما بعدما سجل 17 هدفا ومتوازن في الدفاع ويسير بشكل واضح ويحدد ملامح النتائج والمرور بشكل جيد من خلال عطاء اللاعبين جميعا في تلبية رغبة الأنصار الذين يجدون الفريق يقدم المستويات المقنعة التي قادتهم الى صنع الانتصارات في نسق واضح يعكس قدرات اللاعبين والظهور الفني منذ بداية الموسم والحصول على لقب السوبر البداية المهمة التي عززت من الوضع العام للفريق في وقت تظهر إمكانات الفريق من خلال مواصلة النجاحات التي ابقته في الموقع الأول ويغرد خارج السرب وفي أفضل أحواله وهذا المهم عند جمهوره الكبير السعيد بما يقوم بع اللاعبين من اداء ثابت ونتائج مهمة والاهم الظهور الجيد في ملاعب المحافظات بعد ثلاث نتائج سجل فيها عشرة أهداف ما يعكس قدرة اللاعبين في اللعب بشكل قوي ومركز أينما يحل ما زاد من ثقة الفريق في السير بالشكل المطلوب وتحت نظر المراقبين الذين يرون الفريق مختلفا عن الموسم الأخير.

وامر متوقع ان يتغير وضع احد اهم الفرق المحلية الذي دخل من اجل الحصول على اللقب في وقت تجمد رصيد زاخو 3 نقاط في الموقع ما قبل الأخير ولم يستفيد حتى من مباريات الأرض التي مهم ان يعود اليها بجدية.

ملاحقة الغريم

واستمر الشرطة ملاحقا للغريم المتصدر وكله امل في العودة لها بعدما فقدها في الجولة السادسة والتنازل عنها منتظر جهود عناصره ومن يقدر ان يوقف الزوراء في هذه الأوقات قبل ان يتوسع الفارق الأمر الذي قد يصعب الموقف إمام فريق متكامل ويضم عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني الذين للان يقدمون اداء تقليدي واجه صعوبات حقيقية في عدد من مبارياته وكادت ان تخلق له المشاكل قبل ان تتعرقل الامور بسبب ظهور الأخطاء بين اللاعبين التي لايمكن ان تتكرر بهذه الطريقة التي ستترك اثارها على المشاركة التي اهتمت فيها إدارة النادي وماسبقها من مشاكل عبر إجراء الانتخابات وما يحملها المسؤولية في ادارة الامور من خلال تضافر الجهود بين كل إطراف الفريق للوصول الى أهداف الموسم عبر حسابات باكيتا التي للا ن لم تنعكس على الفريق واترك تقيمه لجمهوره الذي يكون قد شاهده امام الجنوب وكيف تحقق الفوز بعدما بقي يلعب الجنوب بعشرة لاعبين بعد طرد احد عناصره من الشوط الاول واهم ما في الشرطة قوة دفاعه عندما تلقت شباكه ثلاثة أهداف فيما تراجع الجنوب للموقع السدس عشر بست نقاط متلقيا الخسارة الثالثة.

عودة البطل

وعاد البطل الجوية بفوز مهم على نفط ميسان بعدما حسم المهمة لتي لم تكن سهلة خلال اثنتي عشر دقيقة ليلزم اصحاب الأرض التنازل عن كامل النقاط التي أضافها شنيشل لرصيد الجوية الذي ارتفع الى إحدى عشر والتقدم من الموقع الحادي عشر الى السادس في تحول كبير ومهم والحصول على جملة من الفوائد تجاوز ازمة نتائج ملاعب المحافظات بعد ثلاث تعثرات في البصرة والنجف والسماوة لانه حتى التعادل يكون بطعم الخسارة لبطل الدوري والتقدم من الموقع الذي لايليق بالفريق ونتائجه وألقابه المحلية والأسيوية وكذلك استعادة توازنه من حيث الأداء والنتائج وعودة الهداف حمادي احمد لهواية التسجيل وإمكانية دعم مهمة الفريق الذي عاد للمنافسة بشك فني بعد تحقيق نتيجتين متتاليتين حيث التغلب على الأمانة وميسان ومهم ان تدرك الامور والتحول الى طريق تحقيق النتائج وانعكاسه ايضا على مستقبل المدرب راضي شنيشل بعد نكسة الوطني في تصفيات كاس العالم ويأمل جمهور الجوية ان تتوفر اجواء العمل الحقيقة لعمل الدرب والفريق للدخول في قلب دائرة المنافسة عبر تحسين سجل النتائج ومن مصلحة الدوري ان يقترب البطل المدجج باللاعبين والأسماء من المواقع المهمة لتأثير ذلك على واقع المنافسة من جانبه تلقى ميسان الخسارة الأولى بملعبه وبين جمهوره الذي مهم ان يحرص على أجواء اللعب حتى الأخير من دون النزول الى ارض الملعب تحت أي مسوغ كان وتبريرها من قبل أهل المدينة بانه عمل بسيط يا سادتي.

عليكم ان تحذروا من أي تصرف مهما كان حجمه حتى لو تبال العلاقة والود مع نجوم المنتخب لان الملاعب يجب ان تحضي بأهمية بالغة وما أطلقت من تبريرات في إعقاب ما حصل بعد نهاية المباراة لاتعكس المشهد الذي يجب ان يبقى عليه الملعب لنهاية المباراة التي جرت الفريق موقعين للوراء بعد تواجد في الترتيب العاشر بثمان نقاط.

تعادل النجف والديوانية

وفشل كل من النجف وضيفه الديوانية من هز الشباك بعدما انتهت اخر مباريات الجولة السابعة بالتعادل السلبي ليخسر أصحاب الأرض موقعهم الثالث ومنحه للكهرباء في وقت بقي الديوانية بنفس مكانه السابع عشر وتظهر نتيجة مقبولة في ان يضيف النقطة الخامسة لرصيده منها اربع نقاط في وقت المدرب زكي نبيل الذي ينتظر الأنصار ان يفعل من الامور ويصعد المستوى من اجل تحقيق النتائج الايجابية في وقت يرى جمهور النجف التعادل بطعم الخسارة لان المشكلة ان تخسر نقطتين وموقعك الثالث وتتراجع خامسا في ملعبك وبين جمهورك وتفشل في التعامل مع فرصة الفوز مع فريق ربما يظهر بنفس مستواك.

تقدم الكهرباء

وتقدم الكهرباء من الموقع الرابع الى الثالث بعد فوزها على الأمانة بهدف جاء في الوقت القاتل لكن الأهمية بالحصول على كامل النقاط التي ارتفعت الى 14 نقطة عكست قوة الفريق الذي يأخذ الامور باهتمام وفي عمل ناجح الذي يقدم منافسات مهمة حقق فيها النتائج المطلوبة بقيادة المدرب الشاب عباس عطية ويلعب مبارياته بتركيز وشجاعة ويسير من نتيجة لأخرى بثقة علية في بداية تعد الأفضل للفريق منذ إعلان مشاركته الأولى ومهم ان تهتم إدارة النادي بالفريق من خلال الاعتماد على اللاعبين القادرين على تقديم العطاء وحسم المباريات الى نهاية الجولة المذكورة التي تعرض فيها الأمانة الى الخسارة الثانية والتراجع عاشرا بتسع نقاط ومن بن الفرق الذي خسر الكثير من النقاط في ملعبه مفتقدا لثقة اللعب واستغلال ظروفه والتفريط بالنقاط اكثر من مرة أخرها إمام الكهرباء عندما سلم النقاط برغبته في الوقت القاتل.

واستمر الطلاب في مكانهم لتاسع بتسع نقاط بعدما نجوا من خسارة البحري الذي فرض أسلوبه بقوة وتقدم في الأداء والنتيجة لتي بقيت عند الضيوف حتى الدقيقة الأخيرة عندما انقذ علي صلاح ما وجه الفريق وحول الخسارة التي كانت تتوارى إمام أنظار الأنصار المؤكد قبلوا بالتعادل والتطلع الى دور اللاعبين في تحسين الأداء والنتائج في المباريات المقبلة من اجل تحسين الامور التي زادتها النتيجة خيبة في الوقت لم يستفد البحري من التعادل بعدما تراجع للموقع للرابع عشر 8 نقاط لكن الظهور الجيد في الشعب كان الأهم لان المباراة كانت إمام احد الفرق المنافسة.

نجاح السماوة

ونجح السماوة في تحقيق الفوز الأول على القابع في الموقع الأخير كربلاء لينتقل بفضله الى الموقع الرابع عشر وزيادة الرصيد الى سبع نقاط ومهم ان تستغل مباريات الارض بهذه الطريقة مع ان الفريق يعكس بداية مهمة للفريق الذي يبدو تعلم من أخطاء المشاركة الأخيرة التي عانى منها واليوم يظهر بوضع مقبول من جمهوره الذي اسعد بالنتيجة الاولى التي تأتي في هذا الوقت ومن شانها ان تفعل من جهود اللاعبين في التعامل مع مباريات الذهاب بعد الحصول على نقطة من تعادله مع الصناعات في وقت يكون كربلاء قد تلقى الخسارة السابعة تواليا مازاد الطين بله بوجه الفريق الذي يستمر في معاناته من دون حلول حتى لم يقدر على مواجهة فرق من مستواه داخل وخارج ملعبه إمام ابتعاد مسئولي المحافظة في متابعة الفريق المهدد بفقدان فرصة البقاء لان المهمة التي تحتاج الى دعم مالب ومعنوي قبل ان تذهب الامور بالاتجاه المعاكس اذا ما بقيت المشاركة تدار من الإدارة التي تجد نفسه في موقف لاتحسد عليه.

استفادة الوسط

واستفاد نفط الوسط من فوزه على فريق الحسين بهدف حينما تقدم للموقع الرابع في سلم الترتيب رافعا رصيده الى 13 نقطة محققا الفوز الرابع في ملعبه قبل ان يعود بتعادل من الذهاب ما يدعو المدرب مؤيد نعمة الى التعامل بثقة وتركيز مع مباريات الذهاب لان مواجهات الميدان تبقى هي الأخرى معرضة للنتائج السلبية مع ان الفريق يمتلك مجموعة لاعبين شباب لكن تبقى البحث عن الحلول على الجهاز الفني الذي يدير الامور بشكل مقبول عبر عطاء اللاعبين كما منتظر من إدارة بحر العلوم في ان يقدم مباريا ته بقوة وأهمية الحصول على النقاط خارج النجف جريا على العادة في المواسم الأخيرة من جانبه تاثر الضيوف بالنتيجة والعودة بخيبتها حيث التراجع موقع للوراء الرابع عشر بسبع نقاط ويؤدي اللاعبين مباريات مقبولة من خلال دور المدرب هادي مطنش الذي يسعى للعودة الى الواجهة بين المدربين من خلال بوابة فريق الحسين الذي يشهد تغيرا مختلفا عن الموسم الماضي بشكل واضح.

خسارة النفط

وتجرع النفط الخسارة الأولى بهدف من الصناعات وتاثر في النتيجة بالكثير من التفاصيل وتراجع بسببها للمركز السابع التي أربكت حسابات المدرب حسن احمد الذي يرى الامور خارج السيطرة بعد النتائج الضعيفة التي يمر فيها الفريق بعد الفوز مرتين والتعادل اربع مرات وخسارة الدور السابع ويبدو ان التشكيلة تأثرت كثيرا بانتقال عدد من عناصره المهمة الموسم الحالي عندما نرى الأداء تغير كثيرا وسيكون في مهمة غاية في الصعوبة إمام الجوية الذي استعاد توازنه بعد فوزين متتالين وهو الوحيد الذي تغلب ه على النفط ذهابا وإيابا الموسم الماضي وحرمه من الصدارة قبل ان يبعده من الصراع على اللقب في وقت وضع الصناعات الكهربائية حدا لمسلسل النتائج المخيبة التي جرت الفريق للوراء الذي حقق النتيجة المهمة التي بيت لها المدرب عماد عودة الذي يريدان يأخذ الفريق بشكل أفضل بعدم تقدم بالفوز موقعا للإمام لكن الحدث كان الفوز بعد خمس خسارات وتعادل قبل ان يأتي الفوز على احد الفرق القوية كما كشف الصناعات عن قدرات عناصره التي استعادة توازنها وخلق فرصة الفوز والأمل في تعكس تأثيراته بعد تذوق الفوز الأول في المشاركة التي أحيت أمال الفريق ان يتعامل مع النتائج الايجابية من خلال عطاء وأداء اللاعبينوسيخرج الفريق بقيادة عماد عودة الى البصرة مسقط راس المدرب والمدرب السابق لنفط الجنوب لكن هنا ستسقط كل الاعتبارات إمام العودة بنقاط المباراة التي تشكل التحدي للمدرب واللاعبين في تحقيق الفوز لثاني لتعزيز الامور التي تأخرت كثيرا قبل ان توقف الإضرار وتجاوزها عبر تحقيق النتيجة المطلوب بعد الفوز على النفط الذي رفع من معنويات اللاعبين ولو بشكل متأخر لكن الفريق استفاد من نجاحه الأول ويتطلع الى الثاني حتى لو كان على حساب فريق المدرب السابق.

خيبة الميناء

وخيب الميناء أمال جمهوره بتعادله مع فريق الحدود ليستمر التفريط بالنقاط في ملعبه وخارجه عندما خسر سبع نقاط من خسارة الديوانية وتعادل زاخو في البصرة والحدود لكنه بقي في موقعه الثامن رافعا رصيده الى عشر نقاط لكن النتيجة بعيدة عن رغبة جمهره الكبير الذي زادت مخاوفه بعد أربع تعادلات وخسارة وفوز واحد وتظهر نتائجه بالغير مقنعة إمام تطلعات جمهوره الذي يامل ان تتغير الامور بسرعة والعودة الى المنافسة والدخول في المباريات القوية والحرص على الاستفادة من مباريات البصرة لانها تبقى مصدر الدعم الحقيقي للفريق والبداية المتعثرة في وقت استفاد الحدود من النقطة التي تقدم فيها موقعا للإمام والتواجد في الموقع الحادي عشر من فوزين وثلاث تعادلات وخسارتين ولازال يؤدي بشكل مقبول ومتوقع ان يقدم الأفضل في قادم الايام لكنه سيكون إمام الاختبار الأصعب في مواجهة الزوراء الجمعة في وقت يستقبل الميناء فريق الحسين.

مبارات اليوم

وتستهل مباريات الدور الثامن اليوم الأربعاء بإقامة مباراتين الأولى وفيها يستقبل البحري السماوة الاول قدم الأداء العالي والمميز وأحرج الطلاب في اختبار الشعب بفضل أداء اللاعبين الذين قدوما المستوى الذي كادوا ان يعودوا بفوائده لولا الخطأ القاتل الذي تحول الى ضربة جزاء في أخر الوقت ليعود بتعادل وسط تقدير أهل البصرة الذين يأملون ان يقدم فريق المدينة الثالث المستوى الذي يعكس تاريخه ومستوى اللعب في البصرة التي تفتخر لديها ثلاثة فرق ا تلعب في الممتازة في وقت سيدخل السماوة ملعب الزبير صحبة جمهوره المنتـــــــــــشي بالفوز على كربلاء بفضل تحول الأداء والنتائج والحصول على اربع نقاط من مباراتين وهذا عمل مهم يــــــــــــــحسب لحازم صالح الذي انقذ الفريق الموسم الأخـــــــــــــير ويريدان يقدمه بأفضل حال هذه المرة ويريد الضيوف تحقيق النتيجة المهمة.

كربلاء والأمانة

وفي ملعبها تستقبل كربلاء الأمانة وتسعى لايقاف مسلسل النتائج المخيبة بعد تلقي سبع خسارات حيث البقاء في اسوأ المواقع إمام نفاذ لصبر الأنصار الذين لايمكن ان يبقوا يشاهدون فريقهم يتلقـــــــــــي الهزيمة الجديدة ولابد من تحفيزهم لتقديم العمل الذي يؤدي لتحقيق الفوز الاول قبل فوات الأوان واستغلال ظروف الأمانة بعد نكسة الكهرباء في ملعبها لكنه الفريق الذي لايمكن قهره بسهولة وسرعان ما يعود كما يرى الامور مناسبة إمام حالة كربلاء التي لاتحتاج الى تعليق.