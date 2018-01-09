الجوية تتمسّك بخدمات همام

العوادي: كثرة الغيابات وراء خسارة النجف

بغداد – الزمان

عزت الهيئة الادارية لنادي النجف الرياضي، امس الثلاثاء، تعادل فريقها الكروي امام الديـــــــوانية سلبياً الى كثرة الغيابات بصفوف الفريق.

وقال رئيس النادي خضير العوادي ان “فريقنا عانى بشكل لافت من كثرة الغيابات في لقاء الديوانية يوم أمس”.واوضح العوادي ان “فريقنا الكروي افتقد خلال مباراة يوم اول أمس الاثنين الى ثمانية لاعبين”، مبينا ان “خمسة لاعبين التحقوا بالمنتخب الاولمبي، اضافة الى اصابة لاعبين اثنين، وغياب لاعب آخر لأسباب ادارية”.يشار الى ان الديوانية خطف نقطة يوم اول امس الاثنين اثر تعادله امام النجف بدون اهداف، بختام الجولة السابعة من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

الى ذلك تمسكت إدارة نادي القوة الجوية العراقي بلاعبها الدولي همام طارق، رافضة العرض المقدم للاعب من نادي إيلازيج سبور أحد فرق دوري الدرجة الثانية التركي.

وقال المنسق الإعلامي لنادي القوة الجوية حسام الدراجي في تصريحات صحفية ، إن الجهاز الفني أبلغ الإدارة بحاجة الفريق الماسة للاعب همام طارق، كون الفريق ينافس هذا الموسم على لقب ثالث في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وكـــــــذلك مطالبين بالعودة إلى المنافسة في الدوري المحلي.

وأشار الدراجي إلى أن القوة الجوية يحتاج لجهود جميع لاعبيه دون التفريط بخدمات أي منهم، لافتًا إلى أن الإدارة أعلنت في وقت سابق، أنها لا تقف بوجه أي لاعب يريد الاحتراف، لكن العرض المقدم لهمام طارق لا يليق بإمكانياته.

وأوضح أن اللعب في الدرجة الثانية للدوري التركي بقياسات إدارة النادي والجهاز الفني، لا يليق بلاعب دولي وعنصر مؤثر بفريقه، وبالتالي قررت الإدارة رفض العرض التركي، مؤكدة بأن همام قد يتلقى عرضًا أفضل من خلال تألقه في البطولة الآسيوية.

يُشـــــــــــار إلى أن همــــــــــام طارق ظهر بـــــــــشكل جيد مع المنتخب العراقي في بطولة خليجي 23 بالكويت.