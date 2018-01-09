مغرّدون يشنّون هجوماً على رئيس الإتحاد ويطالبونه بالرحيل

لجنة تقصّي الحقائق تبحث سهرات نجوم الإمارات بالكويت

{ مدن – وكالات: تحدث رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي مروان بن غليطة عن ضربة جزاء اللاعب الاماراتي عموري التي اهدرها في الدقيقة 90 من المباراة النهائية لخليجي 23 التي جرت في الكويت بين الإمارات وسلطنة عُمان لو لدينا لاعب محترف خارجيا كان سيسجلها.. والنجم الـ (يشوف) نفسه أكبر من المنتخب (أوت).. وعلى نجوم الأبيض مراجعة حساباتهم لأن اللعب بالاسم لن يفيدهم مستقبلا. وتابع بن غليطة أنه بصدد تشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق حول ما أثير عن وجود تجاوزات من لاعبي الأبيض ووجودهم في سهرات ماجنة حتى الصباح قبل لقاء عُمان فى نهائى بطولة خليجى 23 . واضاف في تقرير نشره احد المواقع الالكترونية : طلبت من زاكيروني البحث عن مهاجمين جدد واكتشاف مواهب جديدة.. وتألق علي سالمين يفتح الباب أمام العناصر الشابة.. المدرب يركز على تغيير العقليات أكثر من النواحي الفنية زاكيروني أكد أن ريان يسلم موهبة للمستقبل.

القائد الحقيقي

وفي المقابل شن مغردون إماراتيون في مواقع التواصل الإجتماعي هجوما حادا على مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي بأنه هو سبب الهزيمة من سلطنة عُمان وعدم الفوز ببطولة خليجي 23، وقالوا عنه أنه يريد النأي بنفسه من تحمل مسؤولية خسارة البطولة والقائها على اللاعبين والبحث عن شماعة تتحمل الاخطاء بعيدا عنه، وطالبوه بالرحيل والاستقالة من رئاسة الاتحاد. حيث غرد ناصر الظاهري قائلاً : كرة الإمارات ظلمة عندما ابتعد عنها سعادة محمد خلفان الرميثي حقيقة يجب ان تقال يا #مروان_بن_غليطة، وكتب المغرد سعيد معلقا : #مروان_بن_غليطة عقها على لاعبين و يريد يطلع منها كلكم في هوى سوى. وغرد منصور الحارثي اقول لمروان_بن_غليطة.. في علم الإدارة القائد الحقيقي هو من لا يسمح بأحد بمس فريق عمله ويتحمل اللوم كله ليجنب فريقه ان يخسر الثقه في أمس أوقات حاجة فريقك لك تخليت عن عموري وزملائه اسعدونا وحققوا كل ما هو مشرف، بالامس تطاردهم وتحاول ان تدخل في الإطار ولكن كل هذا لتلهي الجميع عن فشلك.

فرض الاحتراف

ووجه احمد الإماراتي تغريدته لمروان بن غليطة قائلاً سعادة #مروان_بن_غليطة بما أنك رئيس اتحاد كرة القدم الرجاء فرض الاحتراف على اللاعبين من خلال التعاقد مع وكلاء لاعبين وجلب عروض، وأيضا نود من سعادتكم فرض اللعب بمهاجم مواطن أساسي على جميع الأندية المحترفة للارتقاء بمستواهم وكذلك فرض معايير للتعاقد مع مدربي الفرق والمراحل السنية #دخيلك. وذكر احمد عبيد الكعبي معلقا : أول نقطة لتصحيح شأن منتخب الإمارات هي استقالة فورية من قبل #اتحاد_الكرة #الامارات وعلى #مروان_بن_غليطة أن يكون اول المستقيلين. بعدها نستطيع أن نحاسب لاعبينا. ولاعبي كرة القدم عندما تتواجد النظم والشخصيات سينتظمون. كما غرد محمد بن علي المري قائلاً: #مروان_بن_غليطة لم يقدم شيء للمنتخب مقارنةً بأسلافه كما أن التحقيق بناء على تغريدة إعلامي سيؤدي الى ازمه حقيقيه ستؤدي لإنهيار الثقه بين المنتخب وقيادته خصوصاً اذا اتت النتائج سلبيه لذلك اتمنى عودة محمد خلفان الرميثي لرئاسة الاتحاد فهو القائد الحقيقي لهذه المرحله.

من الملام؟

وكتب مغرد يحمل اسم مدريدي قائلاً : #مروان_بن_غليطة هل لو فاز المنتخب ستكون نفس التصريحات، سعادتك خرجنا من الصعود من كأس العالم بسبب أنه باقي 15 -12 نقطه في الملعب الى أن خرجنا .. المشكلة لا يوجد لجنه فنيه تناقش المدرب .. فقط مع المدرب عرفنا الخطة الدفاعية .. أنته الملام الأول والأخير . ترجل اذا لا تستطيع أن تتحمل . فيما كتب المغرد المنصوري هجوم اعلامي مرة اخرى وموجه بقوة ل#مروان_بن_غليطة والمنتخب.. المرة الاولى كان هجوم مستميت ومن نفس الاشخاص وما اشبه اليوم بالبارحه.. يجب ان لا يفلت اي اعلامي او قناة اعلامية هذه المرة فهم الشريك الرسمي للمشاكل.

سهرات ماجنة

وكان مروان بن غليطه قد كشف بانه امر بتشكيل لجنة تقصي حقائق خاصة بالتغريدات التي غرد بها الإعلامي يعقوب السعدي، والخاصة بسهر لاعبين من نجوم المنتخب الإماراتي ليلة مباراة نهائي خليجي 23 في سهرات ماجنة بحسب ما وصفه الإعلامي يعقوب السعدي، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤكداً بأنه لن يترك الموضوع حتى يتحقق من صحة هذه المعلومات. وكان يعقوب السعدي قد غرد على حسابه الرسمي قائلاً : حين يكون لدينا لاعبين غير مسئولين وغير مدركين لقيمة الشعار والعلم الذي يحملونه على صدورهم ويقضون ليلة المباراة النهائية في سهرات خارجية ماجنة تكون النتيجة ما رأيناه …وهنا يجب التحقيق لنعرف سبب ما حدث.

سهرة حتى الصباح

وتابع السعدي : كل هذه الجماهير التي تجمعت من كل الإمارات وشجعت بكل تفاني واخلاص وكل هذا الاهتمام الرسمي الذي حصل عليه المنتخب واللاعبين ضرب به لاعبين شهيرين عرض الحائط واستمتعوا بسهرة حلوة حتى الصباح ..فكان الجزاء وضاعت ضربات الجزاء وعادت الجماهير حزينة …خسارة على النجوم، موضحا : يجب التحقيق فورا لمعرفة أين سهر بعض لاعبينا ليلة المباراة النهائية بالكويت وماذا كانوا يفعلون استعداداً للنهائي …لا تبحثوا عن أسباب اخرى لخسارة درامية لبطولة كانت في يدنا أضاعها لاعبين ليس لديهم ذرة احساس وأكد السعدي : النجومية قبل كل شيء التزام خلق وسلوك وحين يتجرد لاعب أو اثنين من فهم وادراك معاني وقيم مسئولية اللون والشعار والجمهور فلتذهب النجومية إلى الجحيم، فدمعة طفلة رأيتها على باب الملعب بكل تاريخ اَي لاعب مهما كان لابد من التحقيق في ما وراء ضياع ضربات الجزاء.

وقال مروان بن غليطة تعقيبا على تغريدات الإعلامي يعقوب السعدي إن مجاملة النجوم ما بتوصلنا بمكان.. وبعض العناصر أصحاب الخبرة في منتخبنا لم تقدم كل ما لديها أثناء البطولة، وعليهم مراجعة مستوياتهم، لأن الاسم وحده لا يشفع لأحد في المواجهات الكبيرة.

تمريرات مقطوعة..

وأضاف : على مدار البطولة كانت أكثر التمريرات المقطوعة من جانب اللاعبين السوبر في تشكيلتنا، وهو ما وضع الجانب الأكبر من الضغط على المدافعين في الخط الخلفي.. استفدنا العديد من الدروس خلال البطولة علينا الاستفادة منها من أجل آسيا 2019، وأولها أن على النجوم مراجعة أنفسهم .

وأشار بن غليطه الى ان زاكيروني مدرب المنتخب الاماراتي خبير وصاحب فكر، ونجح في توصيل أفكاره ونهجه التكتيكي إلى عناصر المنتخب، كما أن تعامله راق جدا مع اللاعبين، وأهم ما يشغل بال زاكيروني الآن هو تطوير عقليات اللاعبين وطريقة تفكيرهم أكثر من الجوانب الفنية.