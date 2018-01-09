كوتينيو: أختلف عن نيمار وهذه نصيحته لي

{ مدريد – وكالات: أعرب النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، عن سعادته بالانضمام إلى نادي برشلونة، بعد مفاوضات ماراثونية مع ليفربول، في صفقة تعتبر الأغلى في تاريخ البلوجرانا. واستهل كوتينيو تصريحاته بالمديح لزملائه الجدد في برشلونة، وكذلك مواطنه نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان الحالي والفريق الكتالوني السابق. وقال كوتينيو في تصريحاته نقلتها صحيفة آس الإسبانية عن ليونيل ميسي ولويس سواريز إنهما لاعبان كبيران جدًا.. سأتعرف على ميسي الآن، شرف لي اللعب معه. أما عن تعويضه لرحيل نيمار فقال: نحن مختلفان في طريقة اللعب.. نيمار لاعب كبير جدًا، ولكن كل منا يملك مميزات مختلفة.. لقد جئت إلى هنا لأبحث عن مكان لي في التشكيلة. وأردف لقد تحدثت إلى نيمار وهنأني بالانضمام لبرشلونة وأخبرني بأن المجموعة رائعة، وكذلك قال لي سواريز وباولينيو هذا. وخص كوتينيو زميله في ليفربول سابقًا سواريز، بالحديث إنه لاعب كبير.. كنا معًا في ليفربول، وكتب لي العديد من الرسائل قبل انضمامي لبرشلونة. وأشار: أشعر بسعادة كبيرة لأننا سنتواجد معًا من جديد، كما أنه شرف لي.. كنت كلما تحدثت إليه زادت رغبتي في القدوم إلى برشلونة. وتابع النجم البرازيلي تصريحه بالإشادة بقائد البارسا، أندريس إنيستا، قائلا: إنه عبقري، وسيكون من الرائع أن أتعايش معه.. أحب أن أتواجد وسط تلك المجموعة. وسيكون على المدرب أن يقرر أين سألعب. وأكمل القدوم إلى هنا كان حلما منذ الصغر، كانت فرصة فريدة ولم يكن لدي أي شكوك، لأنه، أحيانا، لا تأتي الفرص سوى مرة واحدة. وتوجه صاحب الـ25 عاما بالشكر لإدارة البارسا على صبرها، ولإدارة ليفربول على الوفاء بكلمتها والسماح له بالرحيل خلال المريكاتو الشتوي. وأشار لقد حاولوا إقناعي بالبقاء، ولكنهم تفهموا أن هذا هو حلمي، لقد قدمت كل ما لدي خلال الأشهر الأخيرة مع ليفربول، كلاعب محترف، والآن حانت لحظة الانتقال إلى هنا. ووفقا للعديد من وسائل الإعلام، دفعت إدارة النادي الكتالوني 120 مليون يورو، بالإضافة لـ40 مليون أخرى كمتغيرات، للحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي، ليصبح بذلك الصفقة الأغلى في تاريخ النادي والثانية في كرة القدم بعد البرازيلي نيمار دا سيلفا، المنتقل لباريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو (قيمة الشرط الجزائي في عقده). وأكد كوتينيو أن كونه الصفقة الأغلى في تاريخ النادي يعتبر شرفا. وكان الكشف الطبي الذي خضع له اللاعب كشف عن وجود إصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لمدة 20 يوما، كما أنه لن يتمكن من المشاركة مع البلوجرانا في دوري الأبطال هذا الموسم لسابق مشاركته مع الريدز. إلا أن اللاعب ذكر بأنه ما زال في سن الـ25 وأن عقده يمتد لخمس سنوات قادمة: لن أتمكن من المشاركة فورا، ولكن عقدي يمتد لخمس سنوات وأتمنى أن أستمتع بالكرة خلالها.