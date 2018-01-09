من أين لنا بذي القرنين ؟

من اين لنا بذي القرنين حتى نقول له عن حال مشهدنا السياسي أنهم خصوم سياسيون ومتناحرون ومتقاتلون ومتربصون وتحملوا ثارات أعمالهم على رقابهم، فاسدون وفجأة يحتضنون ويقّبلون بعضهم كأن شيئا لم يكن يقفزون من سفينة إلى سفينة ليحافظون على تماسك صفهم قوتهم جهويتهم يتناسون كل خلافاتهم ومآسي ارتكبوها، لا يتناولون بعضهم بالسوء ولا يتنابزون بالألقاب بل يحولون بعضهم بعض أبطالاً يتجاوزون كل الجرم ويتناسون اوزاره،

ذلك هو الدرس وتلكم هي التجربة كما أنه الاستثناء بعيـــــنه وهذا يحدثنــــــي في العراق فحدث بلا حرج، الخصومة حتى الفجور والدم غزير، عبّر عن مكنون وطنيــــــــتك تُخَون بـــهتاناً، تختلف تُدمى تموت ظُلماً، تُنعى، يُصيب غضبهم كل من حولك جرماً، بعد مرور زمن تُرثى إن كان لك ذكرى فتُنسى.

تمر السنون بعد مواراة الثرى فيقول قائلاً على استحياء بارد وبليد أخطأنا بحق كواكبنا كيف نعيد اعتبارهم وبسيل دم جديد يلهمنا أم نسير على درب الفناء بالمرة.

هي قاسية لكنها تُعلمنا السمو فوق الجراح لكن افسدت هذه الجمـــاعة العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية أكلت الأخضر واليابس ما الفرق بينها وبين قوم يأجوج ومأجوج ؟ اهلكت كل شيء في العراق (وَاللّه لَا يحِب الفسَاد).

يا ذي القرنين انهم جماعة افسدت الدين والعقل والمال والعرض والنفس و… و…. من اين لنا بذي القرنيين يجعل بيننا وبين هولاء سدا فسيجنهم خلف سور عظيم لا قِبل لهم به ليكف شرهم وظلمهم وجبروتهم عن العراقيين .

من يا ترى ذو القرنيين المخلص ؟ من سيضع هذا السد المنيع في مكان معين بين هذه الجماعة والعراقيين ليكف شرها عنهم

محمد كاظم خضير