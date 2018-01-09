القوانين المدنية والشريعة فوق الحكّام – خالد محسن الروضان

الشريعة والمبادئ المدنية الحديثة:-

ان من يفوض حقوقه في دائرة التشريع الى مجالس الشورى او البرلمان لسن الدساتير والقوانين يشترط فيه ان يكون منتخباً من قبل الشعب من جهة وان ياخذ في الحسبان المصلحة العامة في سن القوانين لا المصلحة الخاصة من جهة اخرى

من هنا يمكن القول بأن الشريعة انما جاءت في اجواء المجتمع الاهلي الذي يقع كحلقة رابطة بين المجتمع البدوي والمجتمع المدني. فرغم ان الاحكام الشرعية تبنى على التكليف والالزام وان الانسان يجب عليه الرضوخ والتسليم لها لانها صادرة عن سلطة الله تعالى على الناس، الا انها تتضمن المبادئ المدنية الحديثة، لان تلك السلطة قائمة على اساس المنحى الانساني والقيمي الذي أرادته الشريعة، وليس على اساس الانتهازية السياسية والتبرير النفعي، والتعصب الجاهل الذي كرسته قرون الاستبداد والشمولية والاقصاء. فالانسان الملتزم بالدين يتحرك في اطار التزامه الديني في تعامله الاجتماعي على اساس تفويض امر بيان الاحكام والقوانين بروابطه الاجتماعية والسياسية الى سلطة الله تعالى. فعندما يترك الجاهلية المتمثلة بمشروعية القوة والعنف والروابط القبلية والثقافة البدوية، فأن دخوله الاسلام يعني قبوله احكام الشريعة الاسلامية، التي تبنى على مبدأ مدني حضاري. بخلاف ماكان عليه الانسان الجاهلي قبل الاسلام حيث كان يعيش تقاليد موروثه مفروضه عليه من الخارج ليس لديه حرية الاختيار.

الا ان الاشكالية هنا ان تلك الشريعة التي نزلت في ظروف خاصة من اجل معالجة مشاكل خاصة لم تعد تتماشى مع مقتضيات العدالة ورضى الناس في العصر الحديث، فالهدف هو اقامة العدل لا أقامة الشريعة من خلال رجم الزاني وقطع يد السارق وفرض الحجاب ومنع الخمور.

انما العدالة تنصب على رفع اشكال الظلم والجور والبيعة للاجنبي.

وهذه هي اهداف الثورات. وهذا يمكن ان نطلق عليه (صناعة التاريخ) وذلك في حالة أنتقال الانسان من حالة التوحش الى حالة التحضر، كما حدث مع العرب الذين تحولوا بقوة الاسلام الذي اعطاهم الية فهم حركة التاريخ، من مجموعة قبائل متناحرة الى امة قائدة.

وكما حدث لاوربا عندما امن الانسان بقدراته واكتشف جوانب هامة من قوانين حركة التاريخ، ونهوض الامم، فتحول من حالة تخلف شامل الى حالة من التقدم الكبير علمياً وادبياً وتكنلوجياً.

مفهوم العدل ان العدل وان كان واحداً ومطلوباً من جميع الناس في جميع العصور الا ان المفاهيم تختلف من زمان الى اخر ومن مجتمع الى اخر. فما كان يمثل العدالة في القضاء الاسلامي بشهادة شاهدين لاقرار حكم الاعدام بالقتل مثلاً لا يمكنه ان يكون منسجماً مع متطلبات العدالة في العصر الحديث الا باجراء فحص دقيق لالية القتل مع اجراءات قانونية تضمن اجراء العدالة الى حد كبير فالاسلام يريد من الحاكم والقاضي اقامة العدل (واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل)(النساء:58) ولاجل تحقيق العدالة فأن من الضروري ان لايستثنى شيء من الحوار على اساس قوله تعالى (وأنا او اياكم لعلى هدى او قل يجمع مبين)(سبأ 24)

لان ما نعتبره مسلمات وخصوصاً في النصوص القانونية احياناً قد يثبت في احيان اخرى مجرد اوهام ويكون ضحيتها عدد من الابرياء، وذلك بسبب لاختلافات في الرأي غير ان الامام علي (ع) يرى الاختلاف لا ينطلق دائماً من اهواء ورغبات يريد اصحابها تحقيقها بكل الوسائل سواء شاهدين او اجراءات اخرى، بل قد ينطلق في احيان كثيرة من خطأ حقيقي في فهم الواقعة وتقييمها.

فالامام (ع) كان يرى ان لكل انسان حقائقه التي يؤمن بها، وقليلون هم الذي يستطيعون قراءة هذه الحقائق. لذلك كان الامام (ع) يميز بين معاوية والخوارج، فمعاوية كان يعرف حقيقة الامام (ع) واحقيته، لكن مصالحه الذاتية دفعته الى استخدام كل الوسائل المنحطة ضد الامام (ع) بينما كانت مشكلة الخوارج خطأ في تشخيص الواقع، ولاجل ذلك اطلق الامام علي (ع) عبارته المشهورة (لاتقتلوا الخوارج من بعدي، فليس من اراد الحق فاخطأه كمن اراد الباطل فاصابه)

لقد كان الامام (ع) يتحدث من موقع الفاعل وليس من موقع المنظر كما هو شأن مثقفينا والسياسيين اليوم.

اننا نرى من الضروري ان يقوم المجتمع الاسلامي بكل قوانينه على مصداقية الامام علي (ع) في تعامله مع الاخرين لكي تكتسب تصرفات المسؤولين المشروعة في رضى الناس وقبولهم، وكما نرى ايضاً من الواجب ان تكون العقود الاجتماعية قائمة على اخراج الناس من الاجواء الخرافية وسيطرة الانحراف والشر الى اجواء المدنية والقوانين الانسانية، ولايمكن ذلك الا اذا اقامت الاحكام على اساس الصياغة المدنية العقدية لتكون القوانين انعكاساً حقيقياً لواقع المجتمع وان كان لابد من ذلك فليكن التعصب لمكارم الاخلاق ومحاسن الامور وان تكون القاعدة الثابتة التي تقوم عليها القوانين هي قاعدة (المصلحة العامة)

فأن القانون الوضعي بجميع درجاته الثلاث (الدستور والقانون العادي واللوائح القانونية) لايجوز ان يكون مخالفاً للمبادئ العليا للشريعة او القانون بالمعنى الاوسع ولا ان يتعارض معها او يغير فيها

الوحدة بين القوانين وهنا تكون اهمية الوحده بين القوانين الوضعية من جهة وبين المبادئ العليا للشريعة من جهة اخرى، وتعتبر هذه الوحدة هي الضمان الكبرى التي تحول دون العبث بالقوانين الوضعية والاستبداد بها او تحويلها الى اداة طغيان وظلم، وهنا تظهر اهمية الوحدة في تحقيق المصلحة العامة وفق التدرج الذي تقدم على اعتبار ان القوانين والشريعة يسموان فوق اهواء الحكام وسلطان الدولة واستبداد الطغاة والعبودية للبشر التي حررنا الاسلام منها منذ اشرق نور الشريعة حتى قال الرسول (ص) لكسرى قولته المشهورة (ان الله اخرجنا من العبودية للبشر الى العبودية لله وحده)

رفع الظلم والبيعة للاجنبي ليكن الاسلام المحمدي اليوم مرتكزاً اساسياً لكثير من القيم الاجتماعية والسياسية التي فقدت في عالم اليوم الذي تحكمه المصلحة الاقتصادية والانتهازية السياسية، وتزداد فيه الام المظلومين والمقهورين والمحرومين، وتتحول فيه قيم الحرية والعدالة والتسامح الى مجرد عناوين تخفي ورائها ممارسات الدكتاتورية والظلم والتعصب، التي اشاعتها ورسختها الانبريالية الجديدة في سياسية غزو الاوطان وفرض سيادة القطب الواحد في اخضاع الشعوب تحت عبوديتها وهيمنتها الظالمة والتي كان العراق اول ضحيتها. وهذا يتطلب ان تنصب القوانين والشريعة على رفع اشكال الظلم والجور والبيعة للاجنبي وهذه هي اهداف الثورات .